„Królowe życia” znikają z anteny! Nie pojawią się w jesiennej ramówce

Królowe życia były produkowane przez 12 sezonów, a widzowie mogli zobaczyć 300 odcinków. Program pokazuje codzienne życie bohaterów, którzy odnieśli ogromny sukces biorą życie w swoje ręce. Dzięki odważnym decyzjom teraz mogą cieszyć się luksusami.

Program bardzo szybko zaskarbił sobie serca widzów, ale też wylansował wielu celebrytów. Show od lat jest uwielbiane przez widzów – to jeden z najchętniej oglądanych programów TTV. Najbardziej znanymi bohaterami show są m.in. Laluna Unique czy Dagmara Kaźmierska, która nawet wydała książkę.

Uczestniczka, która dołączyła do ekipy w ostatnim sezonie także wzbudziła wiele kontrowersji. Julia von Stein zajmuje się projektowaniem trumien oraz kosmetyką pośmiertną – malowaniem zwłok i innymi procedurami, przygotowującymi zmarłych do ostatniej drogi. Pochodząca z Tarnowa kobieta na co dzień wraz z rodzicami prowadzi dom pogrzebowy.

Królowe życia znikają z anteny

Format „Królowe życia” doczekał się już 12 sezonów i wciąż budzi sporo emocji. Wygląda jednak na to, że fani nie zobaczą kolejnego sezonu w jesiennej ramówce. „»Królowe życia« to jeden z najchętniej oglądanych programów TTV. Po intensywnych 6 latach i emisji prawie 300 odcinków, w porozumieniu z bohaterami, zdecydowaliśmy zawiesić produkcję serii” – czytamy w oświadczeniu TVN. Stacja jednak dała widzom odrobinę nadziei. „Nie wykluczamy powrotu w kolejnych sezonach. Natomiast jeszcze w tym roku bohaterowie "Królowych Życia" pojawią się w innych programach realizowanych na zlecenie TTV” – dodało Biuro Prasowe Grupy TVN.

