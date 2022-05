Śmierć Kailii Posey. Jest oświadczenie rodziny

Kailia Posey pojawiła się w wieku 5 lat w odcinku „Toddlers & Tiaras” w 2012 roku, zatytułowanym „California Tropic Arizona”. Brała udział w konkursie piękności dla dzieci, rywalizując z dwoma innymi dziewczynkami. Chociaż był to jedyny epizod z jej udziałem, szybko stała się sławna na całym świecie, głównie przez GIF, przedstawiający jej twarz w zabawnym uśmiechu.

O śmierci 16-latki za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała matka dziewczyny. „Nie mam słów ani myśli” – napisała Marcy Posey Gatterman. „Piękna dziewczynka odeszła. Proszę, uszanujcie naszą prywatność, podczas gdy opłakujemy śmierć Kailii. Moje dziecko na zawsze” – dodała. Teraz głos zabrał ojciec nastolatki Steve Gatterman. Mimo rozpaczy postanowił wydać oświadczenie.

„2 maja 2022 tragicznie zakończyło się życie naszej słodkiej Kailii. Miała zaledwie 16 lat, ale osiągnęła tak wiele i miała przed sobą świetlaną przyszłość. Jej rodzina i przyjaciele są zdewastowani, ale, by dostarczyć odpowiedzi jej fanom i przyjaciołom z całego kraju oraz powstrzymać dodatkowe spekulacje i naruszanie prywatności jej rodziny, przedstawiamy następujące oświadczenie” – czytamy. Rodzina kolejny raz poprosiła o uszanowanie prywatności. „Choć była utalentowaną nastolatką ze świetlaną przyszłością przed sobą, niestety w jednej chwili impulsu podjęła pochopną decyzję, by zakończyć swoje ziemskie życie. Jako rodzina jesteśmy kompletnie zdruzgotani i pozostawieni z większą ilością pytań niż odpowiedzi. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności, gdy będziemy próbowali znaleźć sposób, by uporać się z bezsensowną stratą naszej pięknej dziewczynki” – napisano. Bliscy 16-latki postanowili założyć specjalny fundusz, który ma pomagać nastolatkom borykającymi się z problemami. „Naszym pragnieniem jest, by jej odejście z tej Ziemi nie poszło na marne i by inne życia zostały ocalone. W jej imieniu został założony fundusz. Wszelkie wpłaty przeznaczone zostaną na zapewnienie środków na pomoc uczniom zmagających się z kryzysem” – dodano na koniec.

facebookCzytaj też:

Angelina Jolie wspomina wizytę w Ukrainie i opowiada o dziewczynce, która bawiła się odłamkiem bomby