Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski poprowadzą wspólnie kolejne show?

Od kiedy Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel ogłosili swoje rozstanie, w sieci pojawiają się ciągle nowe doniesienia o powodach tej decyzji. Mimo że oboje zapewniali o niekomentowaniu sprawy, to tancerz nie wytrzymał zbyt długo. W ubiegłą niedzielę pojawił się w programie „Miasto kobiet”, gdzie szczerze opowiedział o relacjach z byłą partnerką. Hakiel przyznał, że po wszystkim zdecydował się na terapię. Zaznaczył, że nie chce „prać brudów”, jednak od jakiegoś czasu Katarzyna Cichopek prosiła go o „więcej wolności, przestrzeni”. – Ja jej to dałem, a pewnego dnia okazało się, że ta wolność ma imię. To jest coś, na co nie byłem przygotowany – mówił.

Kilka dni później anonimowe źródło rozesłało do kilku redakcji oraz męża Katarzyny Cihopek maila z zarejestrowanymi rozmowami aktorki i Macieja Kurzajewskiego. Mimo że nie wiadomo co w nich padło, dziennikarz postanowił zgłosić sprawę do organów ścigania. Następnie pojawiły się plotki, że duet nie będzie już ze sobą współpracował, a nawet, że oboje mogą stracić posadę w „Pytaniu na Śniadanie”. Głos w tej sprawie zabrała reszta ekipy. – Fake newsy zdominowały portale plotkarskie w całej Polsce. Mowa o naszej redakcyjnej koleżance Kasi Cichopek, która jest przez całą ekipę bardzo lubiana. I teraz dotarły do nas takie potworne plotki, że Kasia opuszcza „Pytanie na Śniadanie”. Uspokajamy was, to okropne fake newsy. Jest na grafiku – powiedziała Anna Lewandowska.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski dostaną kolejny wspólny projekt?

Teraz okazuje się, że para nie tylko nie pożegna się ze śniadaniowym pasmem TVP, ale otrzyma kolejny wspólny projekt. Jak donosi „Fakt” Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mają poprowadzić koncert w Opolu podczas 59. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opole 2022. – Oni tworzą świetny zawodowy duet. Dobrze się rozumieją, a nie zawsze się to zdarza. Z takich osób i duetów się nie rezygnuje, a daje im szansę rozwoju i stawia się przed nimi kolejne wyzwania. Ludzie ich bardzo lubią, więc osoby odpowiedzialne za festiwal w Opolu bez wahania zdecydowały, że wykorzystają doświadczenie Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego podczas jednego z koncertów – twierdzi źródło tabloidu.

Czytaj też:

Paulina Smaszcz o rozstaniu z Maciejem Kurzajewskim: Czułam się deprecjonowana i poniżana