Uczestnik „Rolnik szuka żony” opowiedział o raku jądra. „Ważna jest błyskawiczna reakcja”

Przypomnijmy, w 5. edycji programu „Rolnik szuka żony” Łukasz Sędrowski zorganizował romantyczne oświadczyny i wręczył pierścionek Agacie. Ich relacja jednak nie przetrwała. Mężczyzna zgromadził jednak dzięki programowi rzeszę fanów, którzy chętnie śledzili jego życie. We wrześniu ubiegłego roku poinformował, że jest w szpitalu, gdzie przeszedł operację. Nie zdradził jednak szczegółów. Teraz postanowił otworzyć się na ten temat w „Pytaniu na Śniadanie”.

Uczestnik „Rolnik szuka żony” miał raka jądra

Mężczyzna opowiedział, że w sierpniu 2021 roku zauważył, że coś jest „nie tak, jak powinno”. – Jedno jądro miałem nieco większe. Mówiłem jednak: wstydzę się, nie pójdę do lekarza, boję się – przyznał. Ostatecznie jednak, za namową partnerki, udał się do specjalisty. – Pojechałem na urologię do Łomży do szpitala, gdzie dowiedziałem się, że będę mieć operację (...). Nie byłem przygotowany absolutnie, ani mentalnie, ani organizacyjnie – nawet piżamy nie miałem. Nie przypuszczałem, że jeśli taka sytuacja ma miejsce, to coś ze mną jest nie tak, że jestem tak bardzo chory – przekazał w śniadaniówce uczestnik programu „Rolnik szuka żony”.

Czym jest orchidektomia?

Sędrowski przeszedł orchidektomię – zabieg polegający na usunięciu jądra. – Szybka operacja, szybki wypis no i rekonwalescencja. Później były badania. Po USG, RTG, badaniu krwi i tomografii okazało się, że nie mam przerzutów, chemia i naświetlania są niepotrzebne – przekazał.

Uczestnik programu TVP zaapelował do mężczyzn o to, aby się badali. – Róbmy wszystko, żeby nie zostawiać partnerki, najbliższych, kredytu, tylko walczyć o swoje życie. Ważna jest diagnoza i błyskawiczna reakcja. Zobaczcie – siedzę tutaj, wszystko jest w porządku! – mówił.

