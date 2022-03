„Nasz nowy dom”. Odmienili budynek gospodarczy nie do poznania! Mamy fotki po metamorfozie

W czwartek w programie „Nasz nowy dom” poznaliśmy czteroosobową rodzinę z Radomia – panią Patrycję, pana Sławomira i ich dzieci – Alę i Kubusia.

Alicja od urodzenia jest dzieckiem niewidomym, choruje na epilepsję i zmaga się z szeregiem niepełnosprawności. Pan Sławek starał się własnymi siłami doprowadzić dom do takiego stanu, by dało się do niego wprowadzić, jednak ciągła walka o zdrowie Ali i brak środków na własne, dające poczucie bezpieczeństwa lokum, odbierały rodzinie nadzieję na poprawę losu. Sytuację zmienia wizyta Kasi Dowbor, która przekazuje dobrą wiadomość o remoncie.

W nowym odcinku dowodzenie na budowie przejął Adam, brat Artura, który zachorował. Nowy kierownik podołał zadaniu i remont udało się dokończyć w pięć dni. Jak wyglądają jego efekty? Możecie obejrzeć fotki po metamorfozie w naszej galerii.

„Nasz nowy dom”

Program „Nasz nowy dom”, prowadzony przez Katarzynę Dowbor, emitowany jest od września 2013 roku i do tej pory doczekał się 16. serii, czyli 240 odcinków (nie licząc dziewięciu specjalnych).

W każdym odcinku dom lub mieszkanie jednej z polskich rodzin, włączając wszystkie pokoje, wnętrza i teren wokół, zostaje wyremontowany przez drużynę budowlańców w 5 dni (czasami 7), a mieszkania 4 dni. W tym czasie rodzina zostaje wysłana na wakacje do hotelu.

