Krzysztof Skórzyński wrócił do TVN. Wystąpił w wydaniu specjalnym

Dziennikarz został zawieszony przez TVN Grupa Discovery po tym jak światło dzienne ujrzała jego korespondencja z ministrem Michałem Dworczykiem. W mailach wysłanych do polityka Skórzyński miał doradzać ministrowi w sprawach politycznych. Ze względu na tematykę materiałów jakie realizował dziennikarz, stacja podjęła decyzję o odsunięciu reportera od spraw i wydarzeń o takiej tematyce. Sytuacja trwała od października, a stacja nie określiła czasu, przez jaki dziennikarz nie będzie mógł zajmować się tego typu tematami. Wygląda na to, że sytuacja na świecie okazała się wydarzeniem, dzięki któremu prezenter wrócił do pracy na antenie.

Skórzyński wrócił na antenę

Po czterech dniach od ataku rosyjskich wojsk na Ukrainę prezenter pojawił się w wydaniu specjalnym programu w TVN24. Widocznie trudna sytuacja zmusiła stację do włączenia do pracy wszystkich rąk dostępnych w siedzibie przy Wiertniczej.

W niedzielny wieczór Krzysztof Skórzyński przedstawił mapę Ukrainy i omówił, które z obwodów są zajęte przez Rosjan, a także gdzie dochodziło do ataków. Nie zabrakło typowych dla dziennikarza odważnych komentarzy. Krzysztof Skórzyński śmiało też skomentował decyzję FIFA. Federacja pozwoliła grać Rosjanom pod neutralną flagą, bez hymnu i na neutralnym terenie, ale nie wyrzuciła drużyny z rozgrywek. Dziennikarz nie krył rozczarowania.

Czytaj też:

Koncert TVP „Solidarni z Ukrainą”. Steczkowska zdradziła informację o honorarium