Ulubione produkcje TVN trafią na Netfliksa! Te seriale zobaczymy

Netflix i TVN podpisały umowę, która zakłada, że platforma streamingowa doda do swojej biblioteki niemal 450 godzin programów TVN. Filmy i seriale będą udostępniane subskrybentom sukcesywnie od 28 października. W związku z tym widzowie otrzymają możliwość powrotu do ulubionych produkcji czy też odkrycia klasyków. Wybrane tytuły będą dostępne w serwisie Netflix, a jednocześnie pozostaną w ofercie TVN, Playera i HBO Max. TVN zachowuje dotychczasowe prawa do ich eksploatacji.

Giganty ogłosiły już część tytułów produkcji TVN, które pojawią się wraz z końcem października na Netflix. Przejrzyj listę i dowiedz się, co już niebawem obejrzysz!

Te produkcje TVN trafią na dniach na Netflix

„Młode gliny”



Serial opowiada o grupie młodych policjantów z podwarszawskiej komendy, którzy codziennie stawiają czoła brutalnym realiom swojej pracy. Ich służba to nie tylko pościgi za przestępcami, ale też mozolna walka z biurokracją, absurdami systemu i wymagającymi przełożonymi. Każdy odcinek przynosi nową kryminalną zagadkę, ale także pokazuje bohaterów w momentach wątpliwości moralnych i trudnych decyzji, które często wykraczają poza suche przepisy prawa.



„Prawo Agaty”



Serial o trzydziestoparoletniej prawniczce, która z powodu utraty pracy staje przed wyzwaniem stworzenia własnej kancelarii, zmagając się z wieloma problemami i trudnościami.



„Pułapka”



Główna bohaterka, Olga Sawicka, zmaga się z demonami przeszłości – traumatycznymi przeżyciami, które nie pozwalają jej zaznać spokoju po śmierci męża i przystąpić do pracy nad kolejną powieścią. Szukając inspiracji, trafia na reportaż telewizyjny. Zaginęła Zuza, jedna z podopiecznych domu dziecka. Zaintrygowana tematem pisarka postanawia odwiedzić placówkę pod pretekstem spotkania autorskiego.



„Lekarze”



Lekarze z toruńskiego szpitala walczą o życie pacjentów, a jednocześnie starają się ułożyć własne.



„Magda M.”



Prawniczka Magda zmaga się z rozmaitymi problemami na sali sądowej, jak i w życiu prywatnym. Podczas jednej ze spraw spotyka dawnego znajomego, atrakcyjnego Piotra.



„Diagnoza”



Czasem jedno nieoczekiwane wydarzenie może nieodwracalnie zmienić dotychczasowe życie. Co się stanie, jeśli pewnego dnia ockniesz się i odkryjesz, że nie wiesz, kim jesteś, kogo kochasz i na czym ci zależy? Czy los może być aż tak okrutny, by odebrać wszystko, nawet tożsamość i wspomnienia? Jak na nowo ułożyć puzzle życia, gdy brakuje podstawowych elementów układanki?



„Przepis na życie”



Anka nagle traci pracę, a mąż odchodzi do kochanki. Sytuacja skłania ją, by przewartościować swoje życie i spróbować sił w gastronomii.



„Pod powierzchnią”



Serial obyczajowy opowiadający o czwórce znajomych, z których każdy skrywa jakąś tajemnicę. Bartek, w którego rolę wciela się Bartłomiej Topa jest dyrektorem liceum. Jak przystało na szanowanego wśród lokalnej społeczności człowieka, razem z Martą (Magdalena Boczarska), nauczycielką języka polskiego, tworzy kochające się małżeństwo. Sielanka nie trwa jednak długo, traumatyczne zdarzenia powodują że zakochani muszą zmierzyć się z poważnym kryzysem.



„Usterka”



Popularny polski program dokumentalno-fabularny i reality-show emitowany od 2002 roku, w którym ukryte kamery sprawdzają uczciwość oraz umiejętności fachowców (takich jak hydraulicy, elektrycy, malarze czy kafelkarze). Czytaj też:

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