Czas na nadrobienie serialu „Rywale”. Nowy sezon tej perełki tuż za rogiem

Produkcja zadebiutowała na Disney+ w 2024 roku i od razu przyciągnęła uwagę widzów, oferując mieszankę romansu, ostrego humoru i bezwzględnych intryg. Serial powstał na podstawie kultowej powieści Jilly Cooper i przenosi widzów do świata elit społecznych lat 80., gdzie władza, pieniądze i ambicje mają znacznie większe znaczenie niż moralność.

Ukochany David Tennant wraca do serialowego hitu 2024 roku! O czym są „Rywale”?

Akcja „Rywali” rozgrywa się w 1986 roku i skupia się na brutalnym środowisku niezależnej telewizji. W centrum wydarzeń znajduje się konflikt między byłym olimpijczykiem i niepoprawnym lekkoduchem Rupertem Campbellem-Blackiem a wpływowym dyrektorem Corinium Television, Tonym Baddinghamem. Ich rywalizacja o telewizyjną koncesję szybko przeradza się w coś znacznie większego — grę, w której lojalność ma swoją cenę, a każdy ruch może zniszczyć przeciwnika.

Na tym jednak nie koniec, bo fabuła komplikuje się jeszcze bardziej wraz z pojawieniem się Declana O’Hary i jego córki Taggie. Romans, który rodzi się między Taggie a Rupertem, wplątuje bohaterów w emocjonalny trójkąt z amerykańską producentką Cameron Cook. W świecie pełnym manipulacji i egoizmu pytanie o prawdziwą miłość staje się równie ważne, co walka o władzę.

Obsada również robi wrażenie — na ekranie pojawiają się m.in. Alex Hassell, David Tennant, Aidan Turner oraz Bella Maclean, którzy nadają postaciom wyrazistości i charyzmy.

Dlaczego warto obejrzeć pierwszy sezon właśnie teraz? Bo nadchodząca kontynuacja zapowiada jeszcze większe emocje — a bez znajomości wcześniejszych wydarzeń trudno będzie w pełni docenić skalę konfliktów i relacji między bohaterami.

Co w drugim sezonie serialu „Rywale”? Kiedy premiera? Ile odcinków obejrzymy?

Premiera 2. sezonu została zaplanowana na 15 maja, a na start widzowie dostaną aż trzy odcinki. Fabuła nabiera tempa — walka o koncesję telewizyjną Central South West osiąga punkt krytyczny, a konflikt między Corinium a Venturer wchodzi w znacznie bardziej niebezpieczną fazę. Tony Baddingham staje się jeszcze bardziej bezwzględny, wykorzystując skandale i manipulując ludźmi wokół siebie, by utrzymać władzę.

Jednocześnie życie osobiste bohaterów zaczyna się rozpadać. W realiach hedonistycznych lat 80. zakazane romanse niszczą relacje, a długo skrywane tajemnice wychodzą na jaw z ogromną siłą. Rosnąca rywalizacja doprowadza wszystkich na skraj wytrzymałości — lojalności są testowane, a emocjonalne koszty tej walki stają się coraz bardziej dotkliwe. Wszystko to prowadzi do jednego pytania: jaką cenę naprawdę trzeba zapłacić za zwycięstwo?

Jeśli więc szukacie serialu, który łączy dramat, romans i bezwzględną walkę o władzę — „Rywale” to idealny wybór na nadrobienie przed premierą nowych odcinków. Cały pierwszy sezon serialu znajdziesz na platformie Disney+.

