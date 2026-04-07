Polsat wrzuca hit do sieci! Kultowy serial dla wszystkich

Polsat najwyraźniej odkopał swoje archiwa i uznał, że zrobi prezent fanom seriali i nostalgii. Kultowy sitcom wraca do życia, tym razem w miejscu, gdzie widz i tak spędza pół dnia.

„Rodzina zastępcza” trafia na YouTube

Na oficjalnym kanale Polsat w serwisie YouTube pojawiły się pełne odcinki serialu „Rodzina zastępcza”. To kolejny tytuł, który stacja udostępnia w ten sposób, po wcześniejszym sukcesie „Świata według Kiepskich”. Do niedawna kanał Polsatu był raczej składem materiałów promocyjnych i krótkich fragmentów programów, takich jak „Taniec z gwiazdami” czy „Milionerzy”. Teraz widać wyraźną zmianę kursu.

Od lutego widzowie mogą oglądać pełne odcinki „Świata według Kiepskich” – do tej pory opublikowano ich 12. Od Wielkanocy dołącza do nich kolejna produkcja sprzed lat. 5 kwietnia na kanale pojawił się pierwszy odcinek „Rodziny zastępczej” zatytułowany „Kłopotliwy gość”. To początek szerszego planu, który ma zwiększyć zasięgi stacji w internecie.

Kanał Polsatu nie jest mały. Obecnie obserwuje go 1,64 mln subskrybentów, a ponad 12,7 tys. materiałów wygenerowało już 2,62 mld odsłon. Wrzucenie tam pełnych seriali to ruch, który trudno uznać za przypadkowy.

Wielki powrót. Serial, który bawił i przemycał ważne tematy

„Rodzina zastępcza” przez lata opowiadała historię Kwiatkowskich – rodziny, która na co dzień pełni rolę domu zastępczego dla dzieci. Serial łączył lekką, komediową formę z tematami, które wcale nie były lekkie: adopcją, różnicami kulturowymi czy tolerancją.

W obsadzie znaleźli się m.in. Piotr Fronczewski, Gabriela Kownacka, Monika Mrozowska, Sergiusz Żymełka, Aleksander Ihnatowicz, Aleksandra Szwed, Misheel Jargalsaikhan oraz Maryla Rodowicz.

Produkcja była emitowana w latach 1999–2009 i doczekała się aż 329 odcinków. Całość nadal można obejrzeć w serwisie Polsat Box Go, ale tam dostęp jest już płatny. YouTube daje więc alternatywę dla tych, którzy wolą nie sięgać do portfela.

Czytaj też:

HBO Max dorzuca mocne tytuły. Jeden z oceną 7,3Czytaj też:

„Dawno nie widziałam tak dobrego serialu”. Widzowie zachwyceni nowym horrorem psychologicznym Netfliksa