Kryminał z Kanady podbije sieć. Brutalna zagadka detektywistyczna

Serial, oparty na powieści kryminalnej Jeana Lemieux, przenosi widzów na malownicze, lecz skrywające wiele tajemnic, kanadyjskie Wyspy Magdaleny. To właśnie tam, z powodu skomplikowanego śledztwa, trafia André Surprenant – doświadczony detektyw z Montrealu.

Nowy surowy kryminał w streamingu. Kanadyjska perełka nadchodzi

Gdy znika Rosalie Richard, nastoletnia córka lokalnego burmistrza, spokojne miasteczko zostaje postawione w stan najwyższej gotowości. Następnego dnia dochodzi do makabrycznego odkrycia – ciało dziewczyny zostaje odnalezione, a brutalność zbrodni wstrząsa mieszkańcami wyspy. Lokalna policja, przyzwyczajona do drobnych wykroczeń i rutynowych interwencji, nie jest przygotowana na tak poważne śledztwo.

Detektyw z Montrealu, André Surprenant, przejmuje prowadzenie dochodzenia i szybko odkrywa, że ta sprawa nie będzie kolejnym rutynowym przypadkiem, z jakimi miał niejednokrotnie do czynienia w swojej karierze. Na wyspie, gdzie wszyscy się znają, rozwiązywanie mrocznej zagadki morderstwa staje się prawdziwym wyzwaniem. Dodatkowo misję detektywa komplikuje pojawienie się na wyspie inspektora Sébastiena Gingrasa, wysłanego prosto z Quebecu. Śledczy nie umieją nawiązać współpracy, a toczące się między nimi konflikty nie pomagają w walce z presją czasu i rosnącą liczbą podejrzanych. Jedynym sprzymierzeńcem detektywa Surprenanta, na którego może liczyć o każdej porze dnia i nocy, jest Geneviève Savoie, lojalna policjantka zaangażowana w śledztwo.

Na ekranie występują między innymi Patrick Hivon, Catherine Brunet i Marie-France Marcotte. Reżyser serii, Yannick Savard, zadbał, by aktorzy kreujący główne postacie budowali atmosferę niepokoju w sposób narastający, lecz spokojny, przedstawiając zmiany zachodzące w bohaterach na przestrzeni trwania akcji. Dzięki temu zabiegowi widzowie mogą powoli zagłębić się w mroczną historię, mając czas na refleksje i snucie własnych domysłów.

Serial „Detektyw Surprenant: Morderstwo na wyspie” będzie można oglądać od 2 kwietnia w serwisie CANAL+.

