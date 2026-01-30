Zatrzęsienie nowości w lutym na Disney+. Serial o Kennedym czy powrót perełki

Fani serialu „Paradise” będą świadkami, jak Xavier wyrusza, by znaleźć odpowiedzi na mnożące się pytania w drugim sezonie docenionego przez krytyków i pełnego zwrotów akcji serialu. Po długiej przerwie wracają również ukochani bohaterowie innej produkcji ze świeżą dawką rozrywki na najwyższym poziomie – Kermit, Panna Piggy i pozostałe uwielbiane Muppety pojawią się w wyjątkowym odcinku specjalnym. Dzień przed walentynkami Disney+ pokaże również trzy odcinki serialu FX „Love Story: John F. Kennedy i Carolyn Bessette”, który przedstawia historię burzliwego romansu i głośnego małżeństwa jednej z najsłynniejszych par XX wieku. Co jeszcze obejrzymy? Oto pełna rozpiska nowości na Disney+ w lutym.

Luty na Disney+. Lista wszystkich nowości

„Love story: John F. Kennedy i Carolyn Bessette”



Serial limitowany stacji FX „Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette” przedstawia historię burzliwego romansu i głośnego małżeństwa jednej z najsłynniejszych par XX wieku. To pierwsza odsłona antologii Ryana Murphy’ego „Love Story”, inspirowana książką Elizabeth Beller „Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy”. On – amerykański książę, który dorastał na oczach całego narodu, a z chłopca stał się ulubieńcem mediów i najbardziej pożądanym kawalerem w kraju. Ona – niezależna ikona stylu, która sama zapracowała na swój sukces. Zaczynała jako asystentka sprzedaży, by zostać dyrektorką w firmie Calvin Klein i zaufaną powierniczką samego projektanta. Serial opowiada o złożonej i chwytającej za serce historii pary, której miłość rozkwitała na oczach świata. Jednak presja sławy i mediów, która zamieniła ich prywatne uczucie w narodową obsesję, groziła zniszczeniem tego, co ich łączyło.

Premiera: 13 lutego



„Spryciarz”, 2. sezon



Spryciarz jest genialnym chirurgiem, ale też byłym złodziejem, który próbuje żyć uczciwie, co w kolonialnym Port Victory nie jest wcale proste. Jego dawny mentor, Fagin, wciąż wciąga go w ryzykowne napady, a na domiar złego jego serce skradła córka gubernatora, lady Belle. Czy uda mu się uciec od przeszłości?

Premiera: 10 lutego



„Paradise”, 2. sezon



W drugim sezonie Xavier wyrusza w świat, by odnaleźć Teri. Odkrywa przy tym, jak ludzie przetrwali trzy lata po wydarzeniach z Dnia. Tymczasem w Paradise napięcie nieustannie rośnie - społeczność zaczyna się rozpadać, a bunkier zmaga się z konsekwencjami wydarzeń z pierwszego sezonu. Mieszkańcy odkrywają kolejne tajemnice związane z powstaniem miasta.

Premiera: 23 lutego



„Muppet Show”



Czas na Muppet Show! Kermit, panna Piggy i pozostałe Muppety zapraszają na specjalny występ z okazji pięćdziesięciolecia swojego kultowego programu z lat 1975-1981. Po ponad czterdziestu latach Muppety wracają do telewizji z rewią w starym stylu, pełną piosenek, skeczów i niekontrolowanego chaosu za kulisami – starzy widzowie poczują się jak w domu, nowi odkryją, z czym to się je. Na deskach teatru Muppetów zagości też gość specjalny - supergwiazda muzyki pop, Sabrina Carpenter!

Premiera: 4 lutego



„Ella McCay”



W filmie „Ella McCay" wytwórni 20th Century Studios młoda idealistka próbuje pogodzić rodzinny chaos z pasją do pracy w komedii o ludziach, których kochasz, i o tym, jak z nimi nie zwariować. Reżyserem i scenarzystą filmu „Ella McCay” jest James L. Brooks („Lepiej być nie może”, „Czułe słówka”, „Telepasja”, „Simpsonowie”), a wśród gwiazdorskiej obsady znaleźli się Emma Mackey, Jamie Lee Curtis, Jack Lowden, Kumail Nanjiani, Ayo Edebiri, Spike Fearn, Rebecca Hall, Julie Kavner, Becky Ann Baker, Joey Brooks oraz Albert Brooks i Woody Harrelson.



Premiera: 5 lutego

Oprócz tego na platformie Disney+ pojawi się kilka dobrych tytułów na licencji. Od 1 lutego wśród nowości dla najmłodszych znajdziecie takie tytuły jak – „Jak ukraść Księżyc”, „Minionki rozrabiają” czy „E.T”. A dla starszej widowni platforma ma hollywoodzkie wielkie hity, jak „Bękarty wojny”, „Jackie Brown”, obydwie części „Kill Billa”, „Notting Hill” czy „Grind House: Planet Terror”. Zobaczycie ponadto nowe odcinki 2. sezonu „Genialnej Morgan” (3 lutego), „Morderczy krzyk: Prawdziwy horror” (11 lutego), „Nie odchodź” (13 lutego) czy „W okamgnieniu” (27 lutego).

