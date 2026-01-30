Piszą, że ten serial to polski „True Detective”. „Niesamowity scenariusz”

Na początku stycznia Canal+ dodał do swojej biblioteki 2. sezon serialu „Klangor”, który powrócił w formule antologii, przedstawiając zupełnie nową historię, ale rozgrywającą się w tym samym świecie, który widzowie poznali w poprzedniej odsłonie. Do tej pory na platformie pojawiło się pięć z ośmiu odcinków serii, a wszyscy, którzy są na bieżąco i szukają czegoś innego do obejrzenia – w podobnym klimacie i też w ramach serwisu Canal+ – powinni poświęcić swój czas thriller, nazywany od lat „numerem 1. wśród polskich seriali”.

„Autentycznie jeden z najlepszych polskich seriali. Nieprzewidywalny, mroczny i do bólu klimatyczny. Nie udaje się oderwać nawet na sekundę”; „Oparty na najróżniejszych schematach, ale na tyle dobrze wykorzystanych, że działają bez zarzutów. Rewelacyjny klimat, muzyka i oparcie postaci na psychologii”; „Przemyślana, mroczna i poruszająca historia zamknięta w kilku odcinkach, brawo! jeden z lepszych miniseriali ostatnimi czasy, prawie taki polski »True Detective«”; „Niesamowity scenariusz i gra aktorska. Przepiękna klimatyczna muzyka, a kadry z filmu można by wkładać w ramki. Genialny serial!”; „Tu jest wszystko, co najlepsze w polskim kinie. Przytłaczający mrok, wielowarstwowy bohater i kapitalne dialogi. Najlepsze, co wyszło z polskiej telewizji” – piszą jego fani.

Perełka wśród polskich seriali. Przebija „Klangora”?

„Kruk”, bo o tym serialu mowa, to thriller z 2018 roku, który doczekał się trzech sezonów. Serial rozpoczyna się tym, że po wielu latach Adam Kruk, inspektor wydziału kryminalnego łódzkiej policji, wraca na Podlasie, do rodzinnego Białegostoku. Tam staje przed trudnym wyzwaniem – prowadzi śledztwo w sprawie porwania chłopca, jednocześnie konfrontując się ze swoją przeszłością, związaną z pedofilską działalnością w domu dziecka. Serial wzbogacony jest o liczne elementy fantastyczne, m.in. rozmowy z osobami, które już nie żyją, czy obecność postaci widzianej wyłącznie przez głównego bohatera.

W drugim sezonie Adam Kruk (Michał Żurawski) ratuje policjantkę Justynę (Magdalena Koleśnik) z niebezpieczeństwa, co zbliża ich do siebie. W tym czasie oboje prowadzą śledztwo w sprawie zabójstw rudowłosych kobiet. Kruk nie potrafi jednak znaleźć wspólnego języka z komisarzem Kołeckim (Leszek Lichota), który również bada tę sprawę.

Trzeci sezon skupia się na zagadkach z przeszłości Kruka w rodzinnym Podlasiu, które mają bezpośredni wpływ na jego życie oraz losy bliskich.

Jeżeli w oczekiwaniu na nowe odcinki „Klangora” szukacie czegoś, co wprowadzi was w niesamowity klimat – włączcie koniecznie serial „Kruk”. Zapewniamy – nie pożałujecie.

