HBO Max kusi premierami na ten tydzień. To pokochają fani „Gry o tron”!

HBO Max w tym tygodniu wyraźnie pokazuje, że stawia na różnorodność i mocne historie — zarówno te osadzone w rozbudowanych, dobrze znanych uniwersach, jak i kameralne opowieści skupione na emocjach, relacjach i ludzkich słabościach. Nadchodzące dni przynoszą premiery, które mogą zainteresować fanów epickiego fantasy, widzów śledzących popkulturowe fenomeny, a także tych, którzy cenią kino psychologiczne i nieoczywiste dramaty.

Jedną z najbardziej głośnych premier w tym tygodniu w Polsce jest jednak nowa produkcja ze świata „Gry o tron”, której akcja toczy się na sto lat przed wydarzeniami ze wspomnianej sagi. Dwóch nietypowych bohaterów wędruje po Westeros... młody, naiwny, ale odważny rycerz, ser Duncan Wysoki i jego giermek Jajo. Akcja serialu rozgrywa się w czasach, gdy ród Targaryenów wciąż zasiada na Żelaznym Tronie, a pamięć o ostatnim smoku jest wciąż żywa. Dwójkę niezwykłych przyjaciół czekają niebezpieczne wyzwania. Na ich drodze pojawią się także zaskakujący i często potężni wrogowie.

„Rycerz Siedmiu Królestw”

Sto lat przed „Grą o tron” żyli Ser Duncan Wysoki i jego giermek Egg.

Premiera: 19 stycznia

„The Cult of the Real Housewife”

Ekstrawagancki styl życia i niekonwencjonalny związek Mary Cosby przyciągają wzrok i trafiają na pierwsze strony gazet. Jednak za blichtrem, blaskiem i dramatem pojawiają się szepty czegoś złowrogiego: czy Mary Cosby rzeczywiście jest przywódczynią sekty?

Premiera: 20 stycznia

„Przetrzymać tę miłość”

Historia pary, której życie burzy mężczyzna obsesyjnie ich prześladujący po tym, jak byli świadkami śmiertelnego wypadku balonu.

Premiera: 22 stycznia

„Jeszcze piękniej”

Film o kobietach i mężczyznach, którzy próbują znaleźć wspólny język.

Premiera: 22 stycznia

„Mrugnij dwa razy”

Frida dołącza do miliardera Slatera Kinga na rajskiej wyspie, lecz dziwne wydarzenia każą jej kwestionować rzeczywistość.

Premiera: 23 stycznia

„Tripped Up”

Czwórka przyjaciół wyrusza na festiwal jedzenia w Nowym Jorku. Droga pełna przygód i niespodzianek wystawi ich więź na próbę.

Premiera: 23 stycznia

„Mel Brooks: 99-latek!”

Szerokie, a zarazem intymne spojrzenie na legendarnego komika, pisarza i reżysera Mela Brooksa.

Premiera: 23 stycznia

„Napięta struna”

Młoda altowiolistka próbuje odnaleźć się w świecie freelancerów w Nowym Jorku, grając na koncertach, które wciągają ją w życie obcych ludzi.

Premiera: 24 stycznia

„Valmont”

Milos Forman opowiada historię Valmonta i markizy de Merteuil, splecionych diabelskim zakładem – ona pragnie zemsty, on zaspokojenia żądz.

Premiera: 25 stycznia

