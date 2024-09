Pisze piosenki dla Sanah. Mało kto wie, że kiedyś śpiewała wielki hit

Sanah ma dopiero 27 lat, a już ma na koncie wiele sukcesów. Została pierwszą polską artystką, która wyprzedała bilety na koncert na stadionie PGE Narodowy. Ma na swoim koncie także cztery Nagrody Muzyczne "Fryderyk", cztery statuetki Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu czy dwie Kids' Choice Awards. Lista hitów autorstwa Sanah nie ma końca – niemal każda wydana przez artystkę płyta jest ogromnym sukcesem w Polsce. Mało kto jednak wie, że do tego sukcesu przyczyniła się także inna osoba – Magdalena Wójcik. Jeżeli nie kojarzycie tej artystki, być może nieco rozjaśni wam nazwa zespołu, w którym przed laty występowała.

Pamiętacie „Smak słów” i „Tylko mnie kochaj”?

W 1995 roku w Warszawie powstał zespół Goya, który tworzyli wspomniana Magdalena Wójcik, Grzegorz Jędrak oraz Rafał Gorączkowski. Przełom w karierze grupy nastąpił jednak dopiero dekadę później. W 2005 roku na rynku pojawił się utwór "Smak słów", promujący album o tym samym tytule. Szybko zyskał ogromną popularność i do dziś usłyszeć możemy go w stacjach radiowych. Za "Smak słów" Goya otrzymała Fryderyka w kategorii "Album roku pop". Później podobnym sukcesem cieszyła się także piosenka "Tylko mnie kochaj", nagrana w ramach promocji hitowego filmu z Maciejem Zakościelnym i Agnieszką Grochowską. I choć w ostatnich latach o zespole Goya nie jest bardzo głośno, grupa wciąż nagrywa i wspólnie występuje.

– Nigdy nie byliśmy tak popularni, żeby to w jakiś sposób przeszkadzało. Nie byliśmy na pierwszych stronach gazet. Bardziej wynikała ona z popularności utworów, co nam jak najbardziej pasowało. „Smak słów” czy „Tylko mnie kochaj” były grane przez stacje radiowe i tak jest do tej pory, co jest bardzo miłe – mówiła jakiś czas temu Magdalena Wójcik w rozmowie z „Plejadą”.

To ona wpółtworzyła jedne z największych hitów Sanah

Tymczasem 49-letnia dziś Magdalena Wójcik jest autorką wielu polskich hitów. Jak się okazuje, współtworzyła kilka największych przebojów Sanah, w tym piosenki: „Szampan”, „Królowa dram”, „Ale jazz” czy „Etc”. Wójcik współpracowała także z takimi artystami jak Bryska, Ewa Farna, Urszula, Marcin Sójka i wielu innych. Dzięki swojej działalności songwriterskiej Magda została wyróżniona przez Apple Music w „The Women Behind The Songs”.

Czytaj też:

Matteo Bocelli i sanah w nowym utworze. Polka opowiedziała o ich współpracyCzytaj też:

Korwin Piotrowska o Stanowskim: Nie siedzi zadowolony na dupsku, w chwale zakurzonych statuetek Grand Press