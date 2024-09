SkyShowtime kusi nowościami na jesień. Czekają nas mroczne i wciągające premiery!

SkyShowtime postarała się o to, aby zapewnić w październiku rozrywkę dla miłośników każdego gatunku. Pojawi się zarówno dużo świeżych seriali, jak i filmów oraz dokumentów. Wśród nich między innymi dalsze losy Sophie z „Funny Woman”, kontynuacja „Tulsa King” z Sylvestrem Stallone, jak i „Frasiera”, jak i nowość – „Histeria!”. Dla fanów dokumentów znajdzie się pozycja obowiązkowa tego sezonu czyli „Kliczko: Więcej niż walka”, który daje widzom unikalny wgląd w życie i karierę byłych mistrzów świata w boksie wagi ciężkiej, braci Witalija i Władimira Kliczko, w obliczu trwającej inwazji w Ukrainie. Fanom kina familijnego polecić możemy „SpongeBoba” czy „Kung Fu Panda 4”. Nie mogło też zabraknąć propozycji na Halloween i wieczory z dreszczykiem emocji – jest ich cała masa.

Halloween i początek jesieni. SkyShowtime kusi nowościami na październik

„Funny Woman”, sezon 2. – 11 października

W pierwszym sezonie Barbara z Blackpool spełniła swoje marzenie- została gwiazdą komedii telewizyjnej i ulubienicą publiczności jako Sophie Straw. W drugim sezonie Sophie dowiaduje się, że sława to kapryśny przyjaciel, a mówienie swojego zdania nie oznacza, że zostanie ono usłyszane. Zmęczona byciem muzą w oldschoolowych serialach komediowych i licząc na większy rozwój, próbuje swoich sił w kinie artystycznym. Niestety, z miernym skutkiem. Niezrażona Sophie postanawia stworzyć własny program komediowy, w którym będzie mogła opowiadać autentyczne historie w całej ich chaotycznej i przezabawnej okazałości. Odnalazła swój głos i nie da go sobie odebrać, bo wie, że siła tkwi w słowie.

„Hysteria!”, sezon 2. – 28 października

Akcja serialu rozgrywa się pod koniec lat 80. podczas „satanistycznej paniki„. Kiedy uwielbiany zawodnik uniwersyteckiej drużyny futbolowej znika, licealny zespół rockowy wpada na pomysł, by wykorzystać nagłe zainteresowanie miasta okultyzmem, budując wokół siebie aurę satanistycznego zespołu metalowego. Jednak dziwna seria morderstw, porwań i doniesień o „nadprzyrodzonej aktywności” wywołuje panikę. Zaczyna się polowanie na czarownice, które prowadzi bezpośrednio do nich.

„SpongeBob Kanciastoporty”, sezon 14A – 31 października

Dla SpongeBoba, ulubionej gąbki morskiej na świecie, a także jego najlepszego przyjaciela Patricka i innych mieszkańców tropikalnego świata w głębinach Bikini Bottom, życie to seria morskich – i często bezsensownych – przygód. Nieważne czy poszukuje najlepszej łopatki do przewracania hamburgerów, czy po prostu pływa razem z przyjaciółmi, SpongeBob zawsze wykazuje się dobrymi intencjami, ale i nadgorliwością, przez którą często ląduje w tarapatach.

„Tulsa King”, sezon 2. – 18 października

Bohaterem serialu Tulsa King jest wysoko postawiony nowojorski mafioso Dwight Generał Manfredi (Sylvester Stallone), który po 25 latach wychodzi z więzienia, a jego szef bezceremonialnie zsyła go do Tulsy w Oklahomie. Dwight zdaje sobie sprawę, że jego mafijnej rodzinie nieszczególnie na nim zależy. Powoli zbiera własną ekipę, z którą zaczyna budować nowe przestępcze imperium w miejscu zupełnie dla siebie obcym.

„Noc oczyszczenia” – już dostępny

Niedaleka przyszłość. W eksperymentalnej walce z przestępczością raz do roku przez 12 godzin każde naruszenie prawa, również morderstwo, jest całkowicie legalne.

„Frasier”, sezon 2. – 23 października

W nowym sezonie Frasiera podążamy za Frasierem Crane'em (Kelsey Grammer) w kolejnym rozdziale jego życia. Wraca do Bostonu, aby stawić czoła nowym wyzwaniom, nawiązać nowe relacje i spełnić w końcu jedno (lub dwa) marzenia sprzed lat.

„Eleen” – 1 października

Film jest oparty na powieści o tym samym tytule autorstwa literackiej gwiazdy Ottessy Moshfegh. Rok 1964, Massachusetts. Wiodąca niezbyt satysfakcjonujące życie Eileen (Thomasin McKenzie) mieszka z ojcem alkoholikiem, byłym szefem policji Jimem (Shea Whigham), który dręczy ją i poniża. Na co dzień pracuje w zakładzie dla nastoletnich chłopców, gdzie inni pracownicy dają jej odczuć, że jest bezużyteczna. Dziewczyna nieustannie fantazjuje o jednym ze strażników, ale kiedy dołącza do nich psycholożka Rebecca (Anne Hathaway), uwagę skupia wyłącznie na niej. I, jak się okazuje, na nowym podopiecznym Lee (Sam Nivola), oskarżonym o brutalne morderstwo ojca.

„Planeta singli” – 1 października

Romantyczna Ania bierze udział w reality show ukazującym prawdziwą twarz facetów flirtujących w sieci i wyśmiewającym naiwność kobiet szukających tam ideału.

„Porady na zdrady” – 1 października

Dwie kobiety, Kalina i Fretka, zostawione przez swoich partnerów zakładają firmę, w której chcą zajmować się rozwiązywaniem problemów z niewiernością facetów. Gdy ta pierwsza ma uwieść coacha Macieja, cały plan spala na panewce.

„Kliczko: Więcej niż walka” – 6 października

Film w reżyserii uznanego filmowca Kevina Macdonalda daje widzom unikalny wgląd w życie i karierę byłego mistrza świata w boksie wagi ciężkiej, Witalija Kliczki, oraz jego brata Władimira. Bracia wspólnie dominowali w tym sporcie przez ponad dekadę. Dwuczęściowy film dokumentalny przedstawia drogę Witalija od ringu do kariery polityka, gdy jako najdłużej urzędujący mer Kijowa ostatecznie kieruje obroną stolicy zaatakowanej przez siły rosyjskie w lutym 2022 roku.

„Kung Fu Panda 4” – 6 października

Po wykazał się już niezwykłą odwagą i talentem do sztuk walki. Teraz ma zostać przywódcą Doliny Spokoju.

„Chucky” – 1 października

Seria przerażających morderstw przerywa idylliczne życia małego amerykańskiego miasteczka. Może mieć to związek z faktem, że na wyprzedaży garażowej pojawiła się Laleczka Chucky.

„Straszny film” – 1 października

Grupa przygłupich nastolatków musi uciekać przed seryjnym mordercą.

„Mumia” – 1 października

Poszukiwacze skarbów uwalniają mumię kapłana Ozyrysa, który trzy tysiące lat wcześniej sprzeniewierzył się faraonowi.

„Śmierć nadejdzie dziś” – już dostępny

Tree Gelbman jest egocentryczną studentką college'u, która w dniu swoich urodzin budzi się w łóżku Cartera, innego studenta. W miarę upływu poranka Tree odnosi wrażenie, że już wcześniej przeżyła ten dzień. Kiedy zamaskowany zabójca w brutalnym ataku odbiera jej życie, Tree bez szwanku po raz kolejny budzi się w pokoju Cartera. Przerażona młoda kobieta zmuszona jest przeżywać ten sam dzień w kółko, dopóki nie dowie się, kto ją zamordował.

„Krzyk” – już dostępny

Slasher, który zapoczątkował serię Krzyk i tchnął nowe życie w gatunek horroru. Po kilku tajemniczych zabójstwach, które sparaliżowały małe miasteczko, grupa przyjaciół pod przewodnictwem Sidney Prescott (Campbell) staje się celem zamaskowanego zabójcy, który w swoich zbrodniach inspiruje się kinem grozy. W związku z rosnącą liczbą ofiar Sidney i jej przyjaciele postanawiają wgryźć się w logikę gatunku, która teraz decyduje o ich życiu.

„Rodzina Addamsów” – już dostępny

W mrocznym domu Addamsów pojawia się zaginiony przed laty członek rodziny, wujek Fester.

„The Ring” – już dostępny

To brzmi jak kolejna miejska legenda – kaseta wideo przepełniona przerażającymi obrazami prowadzi widza do telefonu przepowiadającego jego śmierć za siedem dni. Reporterka gazety Rachel Keller (Naomi Watts) jest sceptycznie nastawiona do tej historii, dopóki czworo nastolatków nie umiera w tajemniczy sposób dokładnie tydzień po obejrzeniu taśmy. Ciekawość śledcza bierze górę: Rachel odnajduje nagranie i ogląda je. Teraz ma tylko siedem dni na rozwikłanie tajemnicy.

