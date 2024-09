Co oglądać w weekend? Przewodnik po nowościach na platformach streamingowych

Jeśli planujesz weekendowy maraton filmowy lub po prostu szukasz czegoś nowego do obejrzenia, nasz przewodnik po nowościach na platformach streamingowych, takich jak Netflix, Max, Disney+ czy SkyShowtime jest właśnie dla Ciebie! W jednym miejscu zebraliśmy najciekawsze premiery ostatniego tygodnia, od emocjonujących thrillerów i poruszających dramatów, po lekkie komedie i wciągające seriale. Niezależnie od tego, czy preferujesz dynamiczne kino akcji, czy relaksujące wieczory z ulubionymi serialami, znajdziesz tu coś, co idealnie wpasuje się w twój nastrój. Sprawdź, co warto zobaczyć i zaplanuj swój idealny seans na weekend.

Co nowego na streamingach? Przewodnik po nowościach tygodnia

Max

„Czerwone niebo”

Grupa przyjaciół przebywa w domu wakacyjnym nad Morzem Bałtyckim. Kiedy las wokół nich staje w ogniu, iskrzą się także ich emocje.

„Carrie” (1976)

Ekranizacja powieści Stephena Kinga. Prześladowana przez rówieśników Carrie odkrywa w sobie paranormalne zdolności.

„Carrie”

Nowa interpretacja klasycznej opowieści grozy o Carrie White, nieśmiałej dziewczynie odrzuconej przez rówieśników, która sieje terror w miasteczku.

„Aż poleje się krew”

Nagrodzony Oscarem Daniel Day-Lewis jako naftowy potentat, który nie cofnie się przed niczym, by pomnożyć swoją fortunę. Władza i bogactwo – tylko to się dla niego liczy.

Netflix

„Sportowe opowieści: Hope Solo kontra federacja piłkarska”

Po dwóch burzliwych dekadach w świetle reflektorów ikona amerykańskiej piłki nożnej Hope Solo wyjawia, jak jej dochodzeniu do sławy towarzyszyła przedziwna mieszanka chwały i skandalu, które wykroczyła poza jej dyscyplinę sportu.

„Skazany na śmierć”, sezon 1-5

Młodszy brat skazanego na śmierć więźnia z Fox River postanawia go uratować. Pozoruje napad na bank, by trafić do tego samego zakładu karnego.

„Para idealna”

W porcie Nantucket na kilka godzin przed ceremonią ślubną odkryto ciało. Wszyscy uczestnicy przyjęcia weselnego stają się podejrzanymi.

„Apollo 13: Walka o przetrwanie”

Zaledwie 9 miesięcy po tym, jak Neil Armstrong postawił stopę na Księżycu, NASA musiała zmierzyć się z potężnym kryzysem – trójka astronautów utknęła na pokładzie zmierzającego na Księżyc statku kosmicznego, w którym doszło do groźnego wybuchu.

„Złapane w sieć: Mroczna historia Zona Divas”

W mrocznych zakątkach stolicy Meksyku kobiety poszukujące lepszego życia wplątują się w internetową sieć agencji towarzyskich, nie spodziewając się, że wszystko to doprowadzi do serii morderstw.

„Selling Sunset”, sezon 8.

Elitarni agenci nieruchomości z Oppenheim Group sprzedają luksusowe posiadłości zamożnym klientom z Los Angeles. Gdy dołącza do nich nowa agentka, zaczynają się problemy.

„Disco, Ibiza, Locomía”

Hiszpania, połowa lat 80. Grupa przyjaciół pod wodzą Xaviego Fonta przybywa na Ibizę, mając nadzieję, że zrealizują tu swoje marzenia o karierze w świecie mody. Tam poznaje ich producent José Luís Gil, magnat branży muzycznej, który szuka świeżych i różnorodnych talentów do założenia nowego zespołu.

„Rebel Ridge”

Były marine mierzy się z korupcją w małym miasteczku, gdy lokalna policja niesprawiedliwie rekwiruje torbę z gotówką przeznaczoną na kaucję za jego kuzyna.

Disney+

„Alex Honnold: Misja na Grenlandii”

Alex Honnold prowadzi sześciotygodniową wyprawę do wschodniej Grenlandii, aby dokonać pierwszego wejścia na jedną z najwyższych niezdobytych ścian skalnych na świecie. Ale to znacznie więcej niż tylko wspinaczka. Z pomocą glacjolog Heidi Sevestre Alex i jego zespół badają wpływ zmian klimatycznych na lodowce, pokrywy lodowe i fiordy w tej odległej części Arktyki.

SkyShowtime

„Douglas is Cancelled”

Siwiejący już prezenter programów publicystycznych, Douglas Bellowes (Hugh Bonneville), to doświadczony i szanowany gospodarz Live At Six, a także wyśmienity gawędziarz. Traktowany jak skarb narodowy, któremu nie można nic zarzucić, wiedzie życie pełne przywilejów – do czasu, gdy nierozważny żart na weselu kuzyna zostaje podsłuchany przez innego gościa, który grozi ujawnieniem go w mediach społecznościowych. Rozpętuje się medialna burza i histeria w sieci.

„Wredne dziewczyny”

Nastoletnia Cady Heron (Lindsay Lohan) kształciła się w Afryce pod okiem rodziców-naukowców. Kiedy jej rodzina przeprowadza się na przedmieścia Illinois, Cady trafia do szkoły publicznej i szybko zdobywa wiedzę na temat okrutnych, niepisanych praw popularności, które dzielą jej kolegów i koleżanki na hermetyczne kliki. Cady nieświadomie wkrada się w łaski elitarnej grupy popularnych dziewczyn zwanych „Plastikami”, granych przez Rachel McAdams, Amandę Seyfried i Lacey Chabert. Jednak szybko zdaje sobie sprawę, w jaki sposób jej nowe przyjaciółki zapracowały sobie na ten płytki przydomek.

„Lady Bird”

Napisany i wyreżyserowany przez Gretę Gerwig obraz ze znakomitymi kreacjami aktorskimi Saoirse Ronan i Laurie Metcalf. Film opowiada historię Christine Lady Bird McPherson (Ronan), niepokornej nastolatki, pochodzącej z mniej zamożnego środowiska, która cały czas kłóci się z nierozumiejącą jej, ale kochającą matką (Metcalf). Lady Bird marzy o opuszczeniu swojego przyziemnego rodzinnego miasta i rozpoczęciu studiów w Nowym Jorku. Akcja tej zabawnej i wzruszającej opowieści o dorastaniu rozgrywa się w 2002 roku w Sacramento w Kalifornii. Śledzimy w niej losy wkraczającej w dorosłość dziewczyny, która doświadcza wzlotów i upadków, jednocześnie próbując odnaleźć się w burzliwej relacji z matką.

„Klub winowajców”

Pięcioro uczniów szkoły średniej z różnych środowisk zostaje za karę po lekcjach pod okiem despotycznego dyrektora (Paul Gleason). Do tej różnorodnej grupy należą: buntownik John (Judd Nelson), księżniczka Claire (Molly Ringwald), outsiderka Allison (Ally Sheedy), bystry Brian (Anthony Michael Hall) i sportowiec Andrew (Emilio Estevez). Każdy i każda z nich ma szansę opowiedzieć swoją historię, pokazując się od trochę innej strony. A zanim dzień dobiegnie końca, nasi bohaterowie będą się zastanawiać, czy szkoła jeszcze kiedykolwiek będzie dla nich miejscem takim jak dawniej.

Czytaj też:

Najsmutniejsze filmy w historii kina. Pozostawią cię bez żadnej nadzieiCzytaj też:

Najzabawniejsze filmy wszech czasów. 50 komedii, które rozbawią cię do łez