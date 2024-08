Najlepsze seriale lat 90., które obejrzysz na Netflix, Max i Disney+. Przypominamy złote czasy telewizji

Lata 90. to złoty okres telewizji, kiedy na małych ekranach zagościły seriale, które do dziś cieszą się ogromną popularnością. Dzięki platformom streamingowym możemy teraz wrócić do tych kultowych produkcji i przeżyć na nowo emocje, które towarzyszyły nam przed laty.

Współczesne technologie pozwalają na łatwy dostęp do klasyki sprzed dekad, a seriale z lat 90. wciąż zachwycają swoją świeżością, fabułą i niepowtarzalnym klimatem. Od niezapomnianych dramatów, przez zabawne sitcomy, po mroczne thrillery – te produkcje wciąż mają wiele do zaoferowania zarówno starszym widzom, jak i nowemu pokoleniu, które odkrywa je po raz pierwszy. Poniżej przedstawiamy listę najlepszych seriali z tamtej dekady, które warto obejrzeć na dostępnych w Polsce platformach streamingowych. Najlepsze seriale z lat 90. dostępne na streamingach w Polsce „Seks w wielkim mieście” – Netflix Cztery przyjaciółki z Nowego Jorku plotkują o swoim erotycznym życiu oraz sytuacjach, jakie je na co dzień spotykają. „Ostry dyżur” – Max Historia lekarzy pracujących w County General, którzy starają się pogodzić życie zawodowe z osobistym. „Buffy: Postrach wampirów” – Disney+ Przeznaczeniem Buffy jest walka z krwiożerczymi wampirami. Dziewczyna poznaje bibliotekarza, który pomaga jej w realizacji misji. „Więzienie Oz” – Max W więzieniu stanowym OZ zarówno skazańcy jak i pracownicy zmagają się codziennie ze swoimi myślami a także innymi ludźmi. „Kroniki Seinfelda” – Netflix Komik Jerry Seinfeld komentuje w swoich występach wydarzenia życia codziennego. Mieszka na Manhatannie, gdzie sąsiaduje z dziwacznym Kramerem, zaś jego najlepszymi przyjaciółmi są George oraz Elaine. „Anioł ciemności” – Disney+ Po przygodach w Sunnydale Angel i Cordelia przeprowadzają się do Los Angeles, gdzie pomagają ludziom, których prześladują demony obdarzone nadprzyrodzonymi zdolnościami. „Prezydencki poker” – Max Serial przedstawiający losy administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zaglądamy w nim za kulisy i obserwujemy pracę Białego Domu, a przede wszystkim jego zachodniego skrzydła, w którym urzęduje Prezydent. „Przyjaciele” – Max Losy szóstki przyjaciół, którzy mieszkają i pracują w Nowym Jorku. „Rodzina Soprano” – Max Tony Soprano, mąż i ojciec dwójki dzieci, a zarazem ważny członek mafii z New Jersey, cierpi na tajemnicze ataki paniki. Kiedy sytuacja zaczyna go przerastać, postanawia rozpocząć terapię u psychiatry. „Z Archiwum X” – Disney+ Dwójka agentów FBI pracuje w wydziale X zajmującym się zjawiskami paranormalnymi. Czytaj też:

