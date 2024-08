Topowy polski serial powraca! Co jeszcze na Max w drugiej połowie sierpnia?

Nadchodzące dni na Max zapowiadają się niezwykle emocjonująco, zwłaszcza dla fanów polskich produkcji. Wśród nadchodzących premier nie zabraknie długo wyczekiwanego powrotu topowego polskiego serialu „Odwilż”, który w swoim drugim sezonie obiecuje jeszcze więcej napięcia i intryg. To jednak nie wszystko – platforma przygotowała dla swoich widzów bogatą ofertę filmowych i serialowych nowości.

Co jeszcze warto zobaczyć? Oto pełna lista premier, które pojawią się na Max w drugiej połowie sierpnia.

Nowości na Max w drugiej połowie sierpnia 2024

16 sierpnia

„Rick i Morty: Anime”

Rick relaksuje się w pseudoświecie pomiędzy multiwersami, a Morty zakochuje się w tajemniczej dziewczynie.

„Rock the Kasach”

Podczas wizyty w Afganistanie menadżer muzyczny odkrywa nastolatkę o pięknym głosie i prowadzi ją do popularnego programu TV „Afghan Star”.

„Pan Holmes”

Sędziwy Sherlock Holmes powraca do nierozwiązanej sprawy sprzed ponad 30 lat, która zmusiła go do przejścia na emeryturę.

„Furiosa: Saga Mad Max”

Świat upada, a młoda Furiosa zostaje porwana i wpada w ręce wielkiej Hordy Bikerów dowodzonej przez Dementusa.

„Patagonia”

Po spędzeniu całego życia w małym miasteczku naiwny 20-letni Yuri ucieka z Agostino, wędrownym artystą, który obiecuje mu niezależność.

„Humanitarna wampirzyca poszukuje osób chcących popełnić samobójstwo”

Młoda, wrażliwa wampirzyca nie jest w stanie zabijać, a tym samym zaspokoić swojego zapotrzebowania na krew.

„Lepsze czasy”

Po stracie matki Oskar i Karl walczą o uratowanie piekarni Karla.

„Obsesja”

Aktorka Elizabeth chce poznać wszystkie sekrety życia i małżeństwa Gracie, ale zostaje uwikłana w niebezpieczną grę pozorów.

„Ucieczka z ciemności”

Sześć osób szuka nowego domu w nieprzyjaznym otoczeniu, ale prześladuje ich przerażający wróg.

18 sierpnia

„Szympans, moja miłość”

Miłość handlarki egzotycznymi zwierzętami do szympansów przeradza się w grę w kotka i myszkę, gdy znika jedno z jej szympansich „dzieci”.

21 sierpnia

„Nagi instynkt przetrwania”

Obca sobie para ludzi musi przetrwać przez 21 dni bez żadnych ubrań i zaopatrzenia w najbardziej niebezpiecznych miejscach świata.

23 sierpnia

„Odwilż”, 2. sezon

Detektyw Katarzyna Zawieja prowadzi śledztwo w sprawie brutalnych zbrodni, szukając prawdy o tajemniczej śmierci męża

„Krew pelikana”

Kobieta adoptuje dziewczynkę, która zaczyna wykazywać agresywne i antyspołeczne zachowania. Matka musi zdecydować, czy chce ją zatrzymać i tym samym zaryzykować bezpieczeństwo swojego pierwszego dziecka.

„Jutro będzie dłuższe niż wczoraj”

Historia wdowca w średnim wieku, którego relacje z wrażliwym nastoletnim synem w gęsto zaludnionym Singapurze powoli stają się nie do zniesienia.

„Ciekawy przypadek Benjamina Buttona”

Historia Benjamina Buttona, który zamiast starzeć się – młodniał.

„Głosy kobiet”

W 2010 roku kobiety z izolowanej kolonii religijnej próbują pogodzić brutalną rzeczywistość ze swoją wiarą.

26 sierpnia

„Miasto Boga: Walka trwa”

Serial HBO opowiadający o życiu mieszkańców faweli zwanej „Miastem Boga” 20 lat po śmierci Li'l Zé.

28 sierpnia

„Nocny kowboj”

Naiwny naciągacz z Teksasu, który pragnie zdobyć serca zamożnych kobiet z Nowego Jorku, znajduje nowego przyjaciela w osobie schorowanego oszusta.

30 sierpnia

„The Watchers”

Mina zostaje uwięziona w lesie w zachodniej Irlandii. Razem z trójką nieznajomych każdej nocy jest prześladowana przez tajemnicze stworzenia.

„Zodiak”

W okolicach San Francisco grasuje psychopatyczny seryjny morderca, a jego zbrodnie są coraz bardziej zuchwałe.

„Słodki sen”

Historia wydarzeniach, które nastąpiły po śmierci holenderskiego właściciela plantacji cukru, który zapisuje swój majątek nieślubnemu synowi.

„Hobbit: Bitwa Pięciu Armii” (wersja rozszerzona)

Zapierająca dech w piersiach, finałowa część widowiskowej trylogii Petera Jacksona, opartej na kultowej powieści J.R.R. Tolkiena.

„Hobbit: Niezwykła podróż” (wersja rozszerzona)

Hobbit Bilbo Baggins wyrusza w niebezpieczną podroż, aby wraz z czarodziejem Gandalfem i trzynastoma krasnoludami pokonać groźnego wroga. Pierwsza część filmowej adaptacji książki „Hobbit” J.R.R. Tolkiena.

„Hobbit: Pustkowie Smauga” (wersja rozszerzona)

Druga część ekranizacji powieści J.R.R. Tolkiena – historii niezwykłej podróży hobbita Bilbo Bagginsa, której celem jest odzyskanie Ereboru – Królestwa Krasnoludów. Wersja rozszerzona filmu.

31 sierpnia

„Lego Batman”

Miastu Gotham zagraża niebezpieczny Joker. Aby móc je uratować, Batman musi nauczyć się współpracować z innymi.

„LEGO. Przygoda 2”

Bohaterowie z uniwersum LEGO powracają w epickiej przygodzie pełnej akcji, aby ocalić swoje ukochane miasto.

„LEGO NINJAGO: Film”

Niezdyscyplinowana grupa walecznych wojowników ninja musi stawić czoła złemu lordowi Garmadowi.

„LEGO. Przygoda”

Deszcz nagród plus nominacja do Złotego Globu.

