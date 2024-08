Hity Netfliksa. Najlepsze seriale ostatnich miesięcy według Polaków

Jeśli szukacie inspiracji na wieczorny maraton serialowy, mamy coś specjalnego. Przygotowaliśmy dla Was listę ponad 50 najlepszych seriali, które w ostatnich miesiącach zdobyły serca widzów Netfliksa. Wybory te nie są przypadkowe – opierają się na ocenach samych widzów. Które produkcje znalazły się na szczycie listy? Sprawdźcie!

Najlepsze seriale ostatnich miesięcy na Netflix

58. „Ciała”

Czworo detektywów. Cztery osie czasu. Jedna ofiara. Aby ocalić przyszłość Wielkiej Brytanii, muszą najpierw rozwiązać sprawę morderstwa, które zmieniło bieg historii.

57. „Nocny agent”

Podczas monitorowania linii alarmowej czujny agent FBI odbiera telefon, który wciąga go w śmiertelnie niebezpieczny spisek z udziałem szpiega działającego w Białym Domu.

56. „Martwi detektywi”

Dwa nastoletnie duchy i jasnowidzka rozwiązują zagadki dla swoich nadnaturalnych klientów – aż pewnego dnia na ich drodze staje potężna czarownica.

55. „Zagłada domu Usherów”

Aby zabezpieczyć swoją fortunę i przyszłość, dwójka rodzeństwa buduje dynastię, która rozpada się, gdy jej spadkobiercy zaczynają ginąć w tajemniczych okolicznościach.

54. „Prawo Lidii Poet”

Prawdziwa historia Lidii Poët, pierwszej kobiety prawnika we Włoszech, która otrzymała zakaz wykonywania zawodu, ale przygotowała apelację, aby obalić decyzję sądu.

53. „Zabić ból”

Przyczyny i skutki epidemii opioidowej w USA to temat tego dramatu, którego bohaterami są sprawcy, ofiary i prawniczka, która pragnie odkryć prawdę.

52. „Potwór z Gyeongseongu”

Gyeongseong, rok 1945. W mrocznym okresie historii Seulu pod rządami kolonialnymi młody przedsiębiorca i piękna detektyw walczą z potworem zrodzonym z ludzkiej chciwości.

51. „Ukochane dziecko”

Lenie udaje się uciec od mężczyzny, który kontrolował całe jej życie. Gdy tej samej nocy docierają do niej rodzice, na jaw wychodzi prawda o skali horroru, jaki przeżyła.

50. „Love to Hate You”

Prawniczka, która nienawidzi przegrywać z mężczyznami, i gwiazdor, który nie ufa kobietom – oboje za nic mają miłość, ale sytuacja zmusza ich do umawiania się ze sobą.

49. „Amerykańska obława: Sprawa zamachowców z Maratonu Bostońskiego”

Archiwalne nagrania, wstrząsające rekonstrukcje i wywiady na wyłączność rzucają nowe światło na tragedię i dwóch braci, którzy sterroryzowali całe miasto.

48. „Ferry: Serial”

Ferry Bouman desperacko potrzebuje pieniędzy i korzysta z okazji, gdy po aresztowaniu grubej ryby zwalnia się miejsce na szczycie dilerskiego półświatka Brabancji.

47. „Sprint”

Życie światowej czołówki sprinterów upływa na treningach, kontaktach z mediami i zaciekłej rywalizacji o miano najszybszego człowieka na Ziemi.

46. „Dyplomatka”

W samym środku międzynarodowego kryzysu dyplomatka karierowiczka próbuje pogodzić prestiżową rolę ambasadora Wielkiej Brytanii z burzliwym małżeństwem z gwiazdą polityki.

45. „Pierwszy raz”

Kolumbia, lata 70. XX wieku. Tajemnicza nastolatka zaczyna naukę w szkole dla chłopców, gdzie łamie stereotypy, zasady i... kilka serc.

44. „Jeden dzień”

Emma i Dexter spędzają razem noc po rozdaniu dyplomów i ich drogi się rozchodzą, ale ich losy nadal pozostają ze sobą związane.

23. „Adwokat rozwodowy Shin”

Pianista motywowany osobistą tragedią zostaje prawnikiem i wkracza do skomplikowanego świata rozwodów, aby na wszystkie możliwe sposoby walczyć w imieniu swoich klientów.

42. „Moje szczęśliwe małżeństwo”

Okrutna rodzina uważa, że Miyo jest nic niewarta. Dziewczyna jednak udowadnia, że ma niezwykły charakter i zdolności, w czym pomaga jej przyszły mąż.

41. „Reniferek”

Uprzejmy gest komika wobec bezbronnej kobiety staje się początkiem obsesji, która może zrujnować życie ich obojga.

40. „Doktor Cha”

Dwadzieścia lat po tym, jak porzuciła plany kariery medycznej, gospodyni domowa powraca jako pierwszoroczna rezydentka i musi się odnaleźć w pracy pełnej niespodzianek.

39. „Witamy w Samdal-ri”

Gdy skandal niszczy jej karierę, fotografka wraca do rodzinnego miasta i do romansowania z przyjacielem z dzieciństwa.

38. „Park Jurajski: Teoria chaosu”

Ekipa z Obozu Kredowego próbuje rozwiązać trudną zagadkę po odkryciu globalnego spisku, który zagraża dinozaurom oraz im samym.

37. „Absolutni debiutanci”

Dwoje przygotowujących się do studiów przyjaciół z dzieciństwa poznaje podczas wakacji nad morzem początkującego sportowca, który budzi w nich nieznane dotąd pragnienia.

36. „Żyć 100 lat: Tajemnice niebieskich stref”

Wybierz się w podróż po świecie z Danem Buettnerem i poznaj pięć niezwykłych społeczności, których członkowie żyją wyjątkowo długo i dynamicznie.

35. „Dżentelmeni”

Kiedy arystokrata Eddie dziedziczy rodzinną posiadłość, odkrywa, że jest ona siedzibą narkotykowego imperium, a jego właściciele nigdzie się nie wybierają.

34. „Sanctuary: Seiiki”

Twardy i zawzięty chłopak zostaje zawodnikiem sumo, który porywa fanów swoim zawadiactwem, ale jednocześnie następuje na odcisk tym, dla których tradycja to świętość.

33. „Szybki kurs miłości”

Kochająca matka musi zmierzyć się z bezwzględnymi realiami prywatnej edukacji, gdy jej córka usiłuje dołączyć do klasy rozchwytywanego nauczyciela matematyki.

32. „Makanai: W kuchni domu maiko”

Dwie bliskie przyjaciółki przeprowadzają się do Kioto, żeby zrealizować marzenie o byciu maiko. Kiedy jednak zamieszkują pod jednym dachem, każda podąża inną drogą.

31. „Arnold”

Serial dokumentalny o barwnym życiu i karierze Arnolda Schwarzeneggera – mistrza kulturystyki, ikony Hollywood i polityka.

30. „Kapitanowie mundialu”

Od szatni po murawę – serial dokumentalny prezentuje wyjątkowe materiały z walki 32 drużyn piłkarskich o chwałę na mundialu w 2022 roku.

29. „Diwa poza światem”

Początkująca wokalistka trafia na bezludną wyspę, gdzie jest zdana na własne siły. Po piętnastu latach wraca do społeczeństwa i chce za wszelką cenę zostać gwiazdą.

28. „Do zobaczenia w moim 19. życiu”

Ban Ji-eum ma możliwość nieskończonych reinkarnacji. Kiedy więc ginie przedwcześnie w swoim 18. życiu, postanawia poświęcić kolejne na odnalezienie swojej dawnej miłości.

27. „Świat mnie nie pokona”

Gdy na osiedle wraca stary znajomy, Zerocalcare chce mu pomóc na nowo odnaleźć się w świecie. Tylko co tak naprawdę powinien zrobić?

26. „Chłopiec pochłania wszechświat”

Chłopak dorastający na przedmieściach Brisbane w latach 80. XX wieku mierzy się z okrutnymi przeciwnościami losu i zagrożeniami dla swojej rodziny.

25. „Namacalne dowody”

Jasnowidząca lekarka weterynarii i detektyw wspólnie wyjaśniają przestępstwa popełniane w ich miasteczku. Ponura tajemnica seryjnego mordercy jest próbą dla ich talentów.

24. „Awantura”

Incydent przemocy drogowej między sfrustrowanym pracownikiem fizycznym i niespełnioną bizneswoman wywołuje konflikt, który stopniowo wyciąga z nich to, co najgorsze.

23. „Scott Pilgrim zaskakuje”

Scott Pilgrim spotyka dziewczynę swoich marzeń, Ramonę Flowers, ale aby zdobyć jej serce, musi pokonać jej siedmioro złych byłych.

22. „Uwieść króla”

Wśród walk o władzę i starć politycznych na szczycie król nawiązuje relacje z intrygującą kobietą, której ukryte pragnienie zemsty przeradza się w nieoczekiwaną miłość.

21. „Informacja zwrotna”

Były rockman, który z powodu alkoholizmu stracił kontakt z rodziną i ma problemy z pamięcią, wyrusza w szaleńczą podróż w poszukiwaniu zaginionego syna.

20. „Uśmiech losu”

Andrzej przybywa ze Śląską na niewielką grecką wyspę. Ma tam objąć spadek po stryju. Spadkiem okazują się kamienny szałas oraz pole – a także dług zaciągnięty u sąsiada, Yannisa. Andrzej będzie musiał go odpracować. Niezbyt pomyślny obrót spraw. Jednak za sprawą wnuczki Yannisa, Leny, bohater zaczyna się zadomawiać w nowym miejscu. Niestety, nad okolicą zawisa widmo śmierci.

19. „Infamia”

Balansując między surowymi zasadami rodziców i presją ze strony rówieśników, siedemnastolatka o romskich korzeniach marzy o karierze hip-hopowej.

18. „Pluto”

Gdy siedem najbardziej zaawansowanych robotów świata i ich ludzcy sprzymierzeńcy zostają zniszczeni, inspektor Gesicht stwierdza, że też nie jest bezpieczny.

17. „Bloodhounds”

Troje przyjaciół łączy siły z dobrym samarytaninem, aby pokonać bezwzględnego lichwiarza, który poluje na zdesperowanych klientów.

16. „Jesteś moim przeznaczeniem”

Romans łączy prawnika, na którym ciąży kilkusetletnia klątwa i kobietę, która wchodzi w posiadanie przedmiotu mogącego uwolnić go od przekleństwa.

15. „Romans z demonem”

Bezlitosny demon traci swoje zdolności, gdy wchodzi w układ z oziębłą dziedziczką, która może mieć klucz do jego mocy i serca.

14. „Beckham”

Serial dokumentalny zawierający niepublikowane dotąd nagrania opowiada o błyskawicznej drodze Davida Beckhama od skromnych początków do światowej sławy piłkarskiej.

13. „Wezwał cię czas”

Pogrążona w żałobie kobieta w magiczny sposób przenosi się w czasie do roku 1998 i spotyka kogoś niesamowicie podobnego do jej nieżyjącego ukochanego.

12. „Punkty zwrotne”

Świadectwa z pierwszej ręki i rozmowy z ważnymi osobistościami z całego świata – ten przenikliwy serial dokumentalny zgłębia tematykę zimnej wojny i jej skutków.

11. „Ripley”

Oszust podejmuje niezwykłą pracę we Włoszech i dostaje się do świata bogactwa i przywilejów. Jednak aby w nim pozostać, musi utkać misterną sieć kłamstw.

10. „Imperium szympansów”

Życie prężnej społeczności szympansów zamieszkujących las w Ugandzie toczy się w rytm złożonych układów społecznych, relacji rodzinnych i gwałtownych sporów o terytorium.

9. „Delicious in Dungeon”

Lochy, smoki i... pyszna potrawka z potworów? Poszukiwacze przygód zagłębiają się w przeklęte podziemia z misją ratunkową, przy okazji gotując tamtejszym monstrom piekło.

8. „Życie na planecie Ziemia”

Przełomowy przyrodniczy serial dokumentalny prezentujący trwającą na Ziemi od miliardów lat walkę o miejsce do życia, adaptację do otoczenia i przetrwanie.

7. „Codzienna dawka słońca”

Młoda pielęgniarka ze szpitala psychiatrycznego postanawia codziennie zapewniać swoim pacjentom dawkę słońca. Przy okazji poznaje ich często zaskakujące historie.

6. „One Piece”

Młody pirat w nieodłącznym słomkowym kapeluszu Monkey D. Luffy i jego załoga wyruszają na poszukiwanie skarbu.

5. „1670”

Satyryczna komedia, w której zdziwaczały szlachcic, pragnący zostać najsławniejszą osobą w Polsce, musi stawić czoło kłótniom w rodzinie i konfliktom z chłopami.

4. „Dobra zła matka”

Tragiczny wypadek sprawia, że umysł ambitnego prokuratora cofa się do dzieciństwa, co zmusza mężczyznę do wyruszenia wraz z matką w podróż, która ma naprawić ich relację.

3. „Tour de France: W sercu peletonu”

Serial dokumentalny ukazuje chwile triumfu i porażek elitarnych zespołów kolarskich rywalizujących w najbardziej wyczerpującym wyścigu na świecie.

2. „Królowa łez”

Królowa domów handlowych i książę supermarketów przechodzą małżeński kryzys – aż pewnego dnia ich miłość znów cudownie zaczyna kwitnąć.

1. „Niebieskooki samuraj”

Szukając wybawienia w zemście na tych, którzy uczynili ją wyrzutkiem w Japonii okresu Edo, młoda wojowniczka podąża krwawą ścieżką ku przeznaczeniu.

