W tym tygodniu na Netflix same hity! Wraca legendarny serial

Oprócz legendarnego serialu, uważanego za jeden z najbardziej popularnych w historii światowej telewizji, widzowie doczekają się w najbliższych dniach kontynuacji ukochanej serii, produkowanej przez Netfliksa. Znajdzie się też coś dla fanów historii „true crime”, produkcji historycznych i miłośników stand-upu. Sprawdźcie wszystkie nowości!

Nowości na Netflix. Co warto obejrzeć w tym tygodniu?

„Matt Rife: Lucid – A Crowd Work Special” – wtorek

Kontrowersyjny komik opowiada nieprzewidywalnym widzom w Charlotte o wszystkim, co tylko przyjdzie mu do głowy.

„Taniec ojców i córek” – środa

Wzruszający dokument o uzdrowicielskiej sile miłości, w którym cztery młode dziewczyny przygotowują się do specjalnego tańca ze swoimi ojcami, osadzonymi w waszyngtońskim więzieniu.

„Czerwone Maki” – środa

Podczas II wojny światowej ocalały z radzieckich łagrów sierota odkrywa miłość i cel życia, wstępując do wojska i biorąc udział w brutalnej bitwie o Monte Cassino.

„Koszmarni eks” – środa

Od mrożących krew w żyłach zdrad po mordercze intrygi – ten serial dokumentalny ukazuje ciemną stronę miłości w relacjach naocznych świadków.

„Zagubieni”, sezony 1-6 – czwartek

Poznaj niezwykłe losy 48 pasażerów pechowego lotu Oceanic 815, których życie odmieniła tragiczna katastrofa. Uwięzieni na tropikalnej wyspie rozbitkowie muszą połączyć siły, aby przetrwać i wrócić do domu, jednak szybko zdają sobie sprawę z tego, że miejsce, w którym się znaleźli, nie jest zupełnie opuszczone, a dziwne zjawiska i odgłosy dochodzące z dżungli świadczą o kryjących się w jej gęstwinie mrocznych tajemnicach.

„Emily w Paryżu”, sezon 4., część 1. – czwartek

Emily wciąż nie może dojść do siebie po dramatycznych wydarzeniach z zaskakującego ślubu Camille i Gabriela. Bohaterka darzy uczuciem dwóch mężczyzn, ale Gabriel spodziewa się dziecka ze swoją byłą, natomiast Alfie właśnie znalazł potwierdzenie dla swoich największych obaw dotyczących Emily i Gabriela. W pracy Sylvie mierzy się z bolesnym dylematem, przez który jej przeszłość może odbić się na jej małżeństwie. W agencji Grateau dochodzi do przetasowań. Mindy i jej zespół szykują się do Eurowizji, ale kiedy kończą się im pieniądze, muszą zacisnąć pasa. Emily i Gabriel współpracują, aby zdobyć gwiazdkę Michelin, a łącząca ich chemia jest tak silna, że sama zasługuje na kilka gwiazdek. Kłopot jednak w tym, że ich plany i marzenia mogą zniweczyć dwie wielkie tajemnice.

„Kengan Ashura”, sezon 2., część 2. – czwartek

Ohma Tokita wkracza do świata, w którym korporacyjne spory rozstrzyga się za pomocą walk gladiatorów. Pieniądze nie są ważne. Dla niego liczy się walka i wygrana.

„Związek” – piątek

Zwyczajny budowlaniec z New Jersey zmienia się w asa wywiadu, gdy dawno niewidziana licealna sympatia zaciąga go na misję szpiegowską.

„Miłość po sąsiedzku” – sobota

Kobieta, która próbuje zacząć życia od nowa, wraca do Korei i odnawia relację z przyjacielem z dzieciństwa, z którym dzieli skomplikowaną przeszłość.

