Przewodnik po najlepszych nowościach na streamingach. Co warto obejrzeć w weekend?

Hollywoodzki hit sprzed lat ze świetną obsadą, kasowe thrillery, które biły rekordy czy masowo już oglądane debiutujące seriale. Bez względu na to, czego do obejrzenia szukasz, znajdziesz to z pewnością na streamingach. W tym tygodniu na Max, Netflix, Prime Video czy SkyShowtime wpadła cała masa dobrych nowości. Mamy dla was rozpiskę tylko najlepszych seriali i filmów, które będą świetną rozrywką w wolne wieczory.

Co nowego na streamingach? Najlepsze filmy i seriale, które warto zobaczyć

„Anatomia upadku” – Max

Życie szczęśliwej rodziny we francuskich Alpach zostaje przerwane, gdy Samuel ginie w wyniku upadku. Skoczył sam, poślizgnął się czy może z balkonu wypchnęła go Sandra, żona i matka? Śledczym brakuje dowodów, w sprawie brakuje świadków. Na oczach opinii publicznej Sandra będzie musiała spowiadać się z najdrobniejszych i najintymniejszych szczegółów swojego małżeństwa, które mogą zaważyć o wyroku. Proces, który nurtuje wszystkich, toczy się również w głowach widzów, a pytanie jest oczywiste i brzmi: „Czy to zrobiła?”.

„Tylko nie ty” – Max

Glen Powell i Sydney Sweeney wcielają się w dwójkę samotnych ludzi, których muszą udawać parę.

„Miłość bez ostrzeżenia” – Max

Mieszkający w najbardziej inspirującym mieście świata kompozytor przechodzi kryzys – musi napisać operę, która zachwyci cały Nowy Jork. Sprawa nie jest prosta – zblazowana śmietanka towarzyska widziała już prawie wszystko. Za radą żony, która, choć prowadzi popularną klinikę terapeutyczną, sama zmaga się z nerwicą natręctw, postanawia poszukać natchnienia w najmniej oczekiwanym miejscu. Jego muzą okaże się seksoholiczka, kapitan statku rybackiego dryfującego wokół Manhattanu.

„Pan Turner” – Max

Biografia J.M.W. Turnera, brytyjskiego malarza żyjącego na przełomie XVIII i XIX wieku, który przez nowatorskie stosowanie kolorów i światła spotkał się z falą krytyki.

„Uciekaj!” – Max

Historia młodego czarnoskórego chłopaka, Chrisa Washingtona, który wybiera się z zapoznawczą wizytą do posiadłości rodziców jego białej dziewczyny – Rose Armitage. Szybko orientuje się, że atmosfera domu jest, mówiąc delikatnie, dziwna. Nie spodziewa się jednak, że powodem zaproszenia nie jest wyłącznie chęć poznania go przez rodziców Rose. Chris wierzy, że nerwowa atmosfera panująca w domu Armitage’ów wynika z przyczyn rasowych. Niedługo jednak odkryje zadziwiającą prawdę.

„Rain Man” – Max

Charlie Babbit to młody biznesmen, który przeżywa poważne kłopoty finansowe w swojej firmie. Kiedy umiera jego ojciec okazuje się, że cały majątek zapisał na rzecz szpitala psychiatrycznego, w którym przebywa cierpiący na autyzm brat Charliego Raymond. Charlie porywa brata, mając nadzieję na uzyskanie połowy spadku.

„Kingsman: Złoty krąg” – Netflix

Po ataku na siedzibę Kingsman Eggsy i Merlin udają się do Ameryki, by z pomocą siostrzanej organizacji Statesman schwytać sprawców zamachu.

„Kingsman: Tajne służby” – Netflix

Agent służb specjalnych bierze pod swoje skrzydła nowicjusza, aby przekazać mu wiedzę zdobytą przez lata pracy.

„Influencer” – Netflix

Siedemdziesiąt siedem koreańskich gwiazd mediów społecznościowych wykonuje zadania, aby przekonać się, kto z nich ma największą siłę przyciągania uwagi. Zwycięzca zdobędzie tytuł największego influencera.

„Agent do zadań domowych” – Netflix

W ostatecznym sprawdzianie miłości zajmujący się domem były agent zostaje uwikłany w groźną misję ze swoją prowadzącą śledztwo żoną, która nie wie nic o jego przeszłości.

„Królestwo planety małp” – Disney+

Kilka pokoleń po rządach Cezara, w świecie zdominowanym przez żyjące w harmonii małpy, ludzie zostali zepchnięci na margines. Ich spokój burzy nowy przywódca małp, niepodzielnie rządzący tyran. Zmuszony do działania młody samiec wyrusza w wyczerpującą podróż, podczas której przestanie wierzyć we wszystko, co mówiono mu o świecie i dokona wyborów, które określą przyszłość zarówno małp, jak i ludzi.

„Mr Bigstuff” – SkyShowtime

Sześcioodcinkowa komedia opowiadająca o losach rozbitych rodzin, kruchej męskości i... sprzedaży dywanów. To historia dwóch zwaśnionych braci: Glen jest nerwowym perfekcjonistą dążącym do życia według podmiejskiego ideału. Tymczasem Lee to uzależniony od leków samiec alfa nierozstający się z puszką po ciastkach pełną prochów ich zmarłego ojca. Glen wraz z narzeczoną Kirsty dzielą idealnie przyziemne życie. Co prawda Glen cierpi na postępujące zaburzenia erekcji, a Kirsty ukrywa wstydliwy nawyk sklepowych kradzieży, ale są ze sobą szczęśliwi... Do czasu, gdy w ich życie wkracza Lee, usilnie starający się uciec od przeszłości.

„The Curse” – Prime Video od SkyShowtime

Domniemana klątwa zaburza życie nowożeńców, którzy starają się o dziecko, jednocześnie prowadząc własny program telewizyjny.

„Niedaleko pada jabłko”

Gdy matriarchini możnego rodu Delaneyów ginie bez śladu, czworo jej dzieci pragnie dowiedzieć się prawdy o jej zniknięciu. To, czego się dowiadują, wywraca ich stosunek do rodziców do góry nogami.

„Kos” – Prime Video od SkyShowtime

Polska, wiosna 1794 roku. Do ojczyny powraca generał Tadeusz Kościuszko z planem powstania przeciwko Rosjanom.

„Dżentelmen w Moskwie” – Prime Video od SkyShowtime

Po rewolucji październikowej, hrabia Aleksander Rostow zostaje pozbawiony przywilejów i uwięziony jako wygnaniec we własnej ojczyźnie. W miarę radykalizacji sowieckiego reżimu, bohater odkrywa jednak wartość miłości, odwagi i poczucia wspólnoty.

