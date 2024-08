Uwielbiana seria szpiegowska trafi na Netflix! Ale to nie koniec niespodzianek

Netflix w tym tygodniu ma dla nas kilka dobrych nowości. Od dziś obejrzymy nowe reality show, w których zawalczy ze sobą 70 gwiazd, a także obejrzymy drugi sezon serialu, będącego adaptacją popularnej mangi. W środę na Netflix wpadnie nowa odsłona „Miłość jest ślepa”, tym razem prosto z Wielkiej Brytanii! Kolejnego dnia w końcu widzowie będą mogli obejrzeć 4. sezon jednego z najbardziej popularnych netfliksowych seriali, a także dwa filmy ze znanej serii, w której głównego bohatera gra uwielbiany przez publiczność na całym świecie Colin Firth. W piątek na popularnej platformie zadebiutuje także między innymi dokument o psach czy nowa komedia akcji. Przejrzyjcie pełną listę nowości i sprawdźcie, co was zainteresuje!

Nowości na Netflix w tygodniu 5-11 sierpnia

Wtorek 6 sierpnia

„Influencer”

Siedemdziesiąt siedem koreańskich gwiazd mediów społecznościowych wykonuje zadania, aby przekonać się, kto z nich ma największą siłę przyciągania uwagi. Zwycięzca zdobędzie tytuł największego influencera.

„Rising Impact”, sezon 2.

Pierwsza adaptacja anime popularnej mangi Nakaby Suzukiego o tym samym tytule. Tytuł, opowiadający o przyjaźni i determinacji, podbił serca i umysły czytelników pod koniec lat 90. XX wieku i na początku XXI wieku.

Środa 7 sierpnia

„Miłość jest ślepa: Wielka Brytania”

Brytyjscy single szukający partnerów, którzy pokochają ich za ich charakter, a nie wygląd, decydują się na niekonwencjonalny sposób randkowania, polegający na związaniu się z nigdy wcześniej niewidzianą osobą. W ciągu kilku tygodni nowo zaręczone pary zamieszkają razem, zaplanują ślub oraz sprawdzą, czy ich fizyczna więź odpowiada uczuciom, które ukształtowały się w kabinach. Gdy nadejdzie dzień ślubu, dowiemy się, czy codzienność i czynniki zewnętrzne stanęły na przeszkodzie ich miłości.

„Lolo i dzieciak”

Naciągacz i dziecko, które przygarnął, rutynowo oszukują bogatych – ale okazja zmieniająca życie może zakończyć ich nierozerwalną więź.

„David Attenborough: Tajemniczy świat dźwięków”

Nowoczesna technologia rejestruje odgłosy natury wyraźnie jak nigdy dotąd we wciągającym serialu dokumentalnym, którego narratorem jest sir David Attenborough.

Czwartek 8 sierpnia

„Shahmaran”, sezon 2.

Długo wyczekiwane proroctwo wreszcie się spełnia. Shahmaran budzi się w ciele Şahsu, choć nie bez trudności. Tymczasem także Lilith wyswobadza się z klątwy, gotowa pomścić zdradę, którą zniosła w imię miłości. Cihan będzie jej towarzyszyć, starając się poradzić sobie w nowym świecie starszym o setki lat. Wściekłość Lilith skazała Marana na samotność, a jedyną jego towarzyszką została Şahsu. Miłość Şahsu i Marana przejdzie próbę, a Shahmaran i Lilith podczas tego „kosmicznego cyklu” ani razu się nie poddadzą.

„The Umbrella Academy”, sezon 4.

Po kulminacyjnej rozgrywce w Hotelu Nicość, która doprowadziła do całkowitego zresetowania osi czasu, rodzeństwo Hargreevesów rozproszyło się po świecie. Pozbawieni mocy wszyscy muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości i nauczyć się sami sobie radzić — co im się udaje z bardzo różnym skutkiem. Jednak pułapek ich niesamowitego nowego świata nie można dłużej ignorować.

„Kingsman: Złoty krąg”

Po ataku na siedzibę Kingsman Eggsy i Merlin udają się do Ameryki, by z pomocą siostrzanej organizacji Statesman schwytać sprawców zamachu.

„Kingsman: Tajne służby”

Agent służb specjalnych bierze pod swoje skrzydła nowicjusza, aby przekazać mu wiedzę zdobytą przez lata pracy.

„Film Dla Kosmitów”

Nastoletni Youtuber zostaje wysłany na wieś do dziadka z zadaniem by nagrać filmowy list do kosmitów.

Piątek 9 sierpnia

„Agent do zadań domowych”

W ostatecznym sprawdzianie miłości zajmujący się domem były agent zostaje uwikłany w groźną misję ze swoją prowadzącą śledztwo żoną, która nie wie nic o jego przeszłości.

„W głowie psa”

Rob Lowe odkrywa sekrety psów, najpopularniejszych zwierząt na świecie, i wyjawia, co myślą, dlaczego robią to, co robią, i czy naprawdę „kochają” nas tak, jak my je kochamy.

„Pokémon: Horyzonty”, część 3.

Dwoje młodych poszukiwaczy przygód zwiedza nowe krainy, odkrywa dawne sekrety i spotyka Pokémony oraz Poké Balle, których nigdy dotąd nie widzieli!

