Netflix usuwa filmy i seriale. Tego już niebawem nie obejrzysz

Netflix pozbywa się seriali i filmów co miesiąc – to naturalny proces, wynikający z wygasających licencji oraz potrzeby zróżnicowania dostępnych treści. Zawsze jest to jednak smutny moment dla tych, którzy mieli te tytuły na liście i jeszcze nie zdążyli ich obejrzeć. Ta lista przypomni wam, co warto nadrobić, zanim będzie za późno.

Jeżeli miałeś w planie oglądanie tych produkcji – to już ostatni moment, aby to zrobić. Od 27 lipca z Netfliksa zaczną powoli znikać z platformy takie hity, jak hollywoodzki „Babel” z Bradem Pittem czy wysoko oceniany serial „Alienista”, który ma masę fanów na całym świecie.

„Niezwykły świat grzybów” – do 27 lipca

Podróż do magicznego świata grzybów – od tych które likwidują wycieki ropy naftowej, po te tworzące podziemne sieci, dzięki którym drzewa się porozumiewają.

„Szczęście świata” – do 28 lipca

Warszawski dziennikarz opuszcza stolicę, aby odszukać i przeprowadzić wywiad z autorem bestsellerowych przewodników.

„Policja zastępcza” – do 31 lipca

Allen i Terry są przeciętnymi policjantami zajmującymi się robotą papierkową. Jednak gdy ich koledzy z departamentu odnoszą wielki sukces i stają się sławni, chłopaki postanawiają wyjść zza biurka, aby im dorównać...

„Babel” – do 31 lipca

Trzy historie, rozgrywające się w różnych krajach, połączone motywem problemów z komunikacją.

„Złów i wypuść” – do 31 lipca

Kobieta stara się pogodzić ze śmiercią narzeczonego i z sekretami, które wychodzą na światło dzienne.

„Peacemaker” do 31 lipca

Agent wojskowego wywiadu oraz specjalistka od broni nuklearnej łączą siły, aby odnaleźć skradzione rosyjskie głowice, zanim te zostaną użyte przez terrorystów.

„Współlokatorka” – do 31 lipca

Kiedy Sara przenosi się do nowej szkoły, jej współlokatorką zostaje Rebecca, która skrywa sekret.

„Alienista” – do 10 sierpnia

Nowy Jork, rok 1896. Komisarz policji, Theodore Roosevelt, prosi psychologa, Laszla Kreizlera, o pomoc w schwytaniu mordercy bezdomnych chłopców.

„The Mr. Peabody & Sherman Show” – do 12 sierpnia

Akcja serialu rozgrywa się w momencie, gdy świat dowiedział się o istnieniu kapsuły czasu, którą wymyślił i skonstruował najmądrzejszy na świecie pies-geniusz Pan Peabody. Pies nie tylko potrafi mówić, ale również wynalazł maszynę do podróży w czasie, a jego porad słuchają politycy. Wraz ze swoim czerwonowłosym przyjacielem Shermanem, przeżyje mnóstwo niezwykłych przygód, wybierając się swoim wehikułem w przeszłość.

„Yokai Watch” – do 14 sierpnia

Nate uwalnia mityczną istotę uwięzioną w magicznej kapsule. Teraz te dwójkę czeka masa przygód i spotkań z kłopotliwymi nadprzyrodzonymi stworzeniami.

„Pachnidło” – do 15 sierpnia

Piosenkarka zostaje znaleziona martwa, z wyciętymi gruczołami zapachowymi. Śledztwo rozpoczyna się od wizyty u jej znajomych ze szkoły z internatem.

