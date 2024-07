Seriale nominowane do Emmy 2024. Podpowiadamy, gdzie je obejrzysz

Nagrody Emmy to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w branży telewizyjnej, porównywalne do Oscarów w świecie filmu. Każdego roku przyznawane są wóżnych kategoriach, w tym dla najlepszych seriali dramatycznych, komediowych, serii limitowanych i wielu innych. Dla miłośników telewizji, nominacje do Emmy stanowią wskazówkę, które produkcje zasługują na szczególną uwagę. Na naszej liście podpowiadamy, gdzie można je obejrzeć, abyście mogli nadrobić zaległości dotyczące docenionych przez znawców tytułów.

Gdzie oglądać seriale nominowane do Emmy 2024?

„The Crown” – Netflix

Po śmierci króla Jerzego VI nową władczynią Wielkiej Brytanii zostaje jego córka Elżbieta II. Kobieta obejmuje tron w momencie, kiedy imperium chyli się ku upadkowi.

„Fallout” – Prime Video

Serial na podstawie jednej z najlepszych serii gier w historii. „Fallout” to opowieść o tym, co się ma i czego się nie ma w świecie, w którym niewiele zostało.

„Pozłacany wiek” – Max

Amerykański wiek pozłacany był okresem ogromnych przemian gospodarczych i idących za nimi konfliktów, tworzących się między tymi, którzy woleli stare, sprawdzone podejściem a zwolennikami zupełnie nowych. To był też czas wielkich fortun.

„The Morning Show” – Apple TV+

Serial bez skrupułów ukazuje współczesne miejsce pracy okiem ludzi, którzy każdego ranka pomagają Ameryce się obudzić. Zobacz telewizję śniadaniową od kuchni.

„Pan i Pani Smith” – Prime Video

Państwo Smith to dwoje nieznajomych, John i Jane, którzy za sprawą tajemniczej agencji zmienili tożsamość i zostali partnerami – w szpiegostwie i w małżeństwie. W każdym odcinku otrzymują nową misję i przeżywają kolejne przełomy w swojej relacji.

„Szogun” – Disney+

Kiedy w 1600 roku w Japonii Lord Yoshii Toranaga walczy o życie ze sprzymierzonymi przeciwko niemu wrogami z Rady Regentów, w pobliskiej wiosce rybackiej odnaleziony zostaje tajemniczy europejski okręt.

„Kulawe konie” – Apple TV+

Ten zabawny serial szpiegowski opowiada o dysfunkcyjnej grupie agentów MI5 i ich odrażającym szefie, słynącym ze złej sławy Jacksonie Lambie. Wspólnie próbują bronić Anglii przed wrogimi siłami, poruszając się w świecie szpiegowskich sztuczek.

„Problem trzech ciał” – Netflix

Piątka genialnych przyjaciół dokonuje przełomowych odkryć na przestrzeni lat. Rozwikływanie praw nauki prowadzi w końcu do wykrycia śmiertelnego zagrożenia.

„Misja podstawówka” – Disney+

Losy grupy nauczycieli z powołania pracujących w jednej z najbardziej niedofinansowanych podstawówek w kraju.

„The Bear” – Disney+

Carmy, młody szef kuchni, powraca do Chicago, aby prowadzić rodzinny biznes – bar z kanapkami. Próbując odmienić losy baru i siebie samego, pracuje z nieokrzesaną ekipą, która w końcu okazuje się być jego rodziną z wyboru.

„Pohamuj entuzjazm” – Max

Perypetie amerykańskiego producenta filmowego, którego oryginalna osobowość prowadzi do wielu nieporozumień.

„Palm Royale” – Apple TV+

W 1969 roku ambitna kobieta postanawia przekroczyć linie podziałów między bogatymi a biednymi i stać się częścią najbardziej wytwornego, a zarazem zdradzieckiego grona w Ameryce: śmietanki towarzyskiej Palm Beach.

„Zbrodnie po sąsiedzku” – Disney+

Serial śledzi losy trójki nieznajomych, których łączy obsesja na punkcie true cime i którzy nagle wplątują się w prawdziwą zbrodnię, gdy badają tajemniczą śmierć sąsiada z ich nowojorskiego apartamentowca.

„Rdzenni i wściekli” – Disney+

Czterech rdzennych nastolatków z rezerwatu w Oklahomie popełnia przestępstwa, aby uzbierać pieniądze i wyjechać do Kalifornii.

„Co robimy w ukryciu” – Disney+

Czworo wampirów, którzy od wieków dzielą mieszkanie, usiłuje normalnie egzystować w Nowym Jorku.

„Hacks” – Max

Legendarna diwa z Las Vegas, Deborah Vance, pragnie pozyskać młodszą widownię. W tym celu jej agent zatrudnia Avę, młodą i zdolną asystentkę, dla której kobieta zaczyna być mentorką.

„Reniferek” – Netflix

Uprzejmy gest komika wobec bezbronnej kobiety staje się początkiem obsesji, która może zrujnować życie ich obojga.

„Fargo” – Prime Video

Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.

„Lekcje chemii” – Prime Video

Lata 50. XX wieku. Elizabeth Zott marzy o pracy naukowczyni, jednak żyje w społeczeństwie, które twierdzi, że miejsce kobiety jest w domu. Zott przyjmuje ofertę pracy przy telewizyjnym programie kulinarnym i postanawia nauczyć ignorowane gospodynie domowe czegoś znacznie więcej niż samych przepisów.

„Ripley” – Netflix

Oszust podejmuje niezwykłą pracę we Włoszech i dostaje się do świata bogactwa i przywilejów. Jednak aby w nim pozostać, musi utkać misterną sieć kłamstw.

„Detektyw: Kraina nocy” – Max

Serialowa antologia, w której każda historia przedstawia zawiłe zagadki kryminalne, skorumpowaną władzę oraz psychologiczne problemy stróży prawa.

