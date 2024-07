Długo wyczekiwany serial powrócił! Wszystkie odcinki już na Disney+

Serial „The Bear” został stworzony przez Christophera Storera („Ramy”, „Eighth Grade”), który jest także producentem wykonawczym wraz Joanną Calo („BoJack Horseman”, „Undone”), Hiro Muraiem („Atlanta”, „Station Eleven”), Joshem Seniorem i Mattym Mathesonem.

Pierwszy sezon serialu został wyróżniony wieloma nagrodami, w tym otrzymał tytuł Programu Telewizyjnego Roku Amerykańskiego Instytutu Filmowego, a także nagrody Amerykańskiej Gildii Scenarzystów, Amerykańskiej Gildii Producentów Filmowych, Film Independent Spirit Award oraz ACE Eddie Award przyznawaną przez Stowarzyszenie Amerykańskich Montażystów (American Cinema Editors). Jeremy Allen White zdobył także nagrodę Złotego Globu, Gildii Aktorów Ekranowych i Critics’ Choice dla najlepszego aktora w serialu komediowym.

Serial był również w czołówce wielu polskich rankingów na najlepszy serial 2022 roku. Rok później, druga odsłona serialu, została równie ciepło przyjęta przez krytyków i fanów, a teraz w końcu miliony widzów doczekało się kolejnego sezonu.

O czym jest 3. sezon serialu „The Bear”?

Trzeci sezon serialu FX „The Bear” powraca, a z nim Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) i Richard "Richie" Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach), którzy robią wszystko, co w ich mocy, aby wznieść The Bear – bar przekształcony w wykwintny lokal – na najwyższy poziom. Utrzymanie się na powierzchni w tym niestabilnym biznesie nie jest łatwym zadaniem. Choć dla wielu z branży to przegrana bitwa, Carmy naciska na siebie mocniej niż kiedykolwiek i wymaga doskonałości od swojej załogi, aby osiągnąć to, czego wszyscy pragną.

Wspólne dążenie do kulinarnego ideału podbudowuje załogę i sukcesywnie wzmacnia więzi, będące głównym spoiwem restauracji. W miarę powiększania się zespołu, każdy członek będzie przesuwał granice swoich umiejętności, aby osiągnąć jak najwyższy poziom usług w ramach pełnionej funkcji. W branży restauracyjnej nie istnieje coś takiego, jak stały grunt, a wraz z ciągle zmieniającym się rynkiem, pojawiają się również nowe wyzwania i możliwości. Szefowie kuchni nauczyli się, że liczy się każda sekunda, a tylko od sprawności ekipy zależy, czy uda się ją wykorzystać. Trzeci sezon da widzom odpowiedź na pytanie, czy ekipa „The Bear” ma to, czego potrzeba, aby przetrwać branżowe zawirowania.

W półgodzinnych odcinkach serialu występują również Abby Elliott, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas i Matty Matheson oraz Oliver Platt i Molly Gordon.

Czytaj też:

Netflix kasuje lubiane przez Polaków filmy i seriale. To ostatni moment, by je obejrzećCzytaj też:

10 najpopularniejszych seriali na Netflix w USA. To masowo oglądają Amerykanie