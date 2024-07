Ranking TOP 20 filmów i seriali na Max. Te tytuły wybrali Polacy

Nie wiesz co oglądać? W tym może pomóc ranking TOP 20 filmów i seriali dostępnych na Max, opracowany na podstawie ocen i recenzji użytkowników serwisu Filmweb. Ranking ten odzwierciedla opinie tysięcy kinomanów i serialomaniaków, którzy dzielą się swoimi wrażeniami i rekomendacjami. W oparciu o ich głosy, stworzyliśmy listę tytułów, które zdobyły największe uznanie i zyskały miano must-watch.

20 najlepszych filmów i seriali na Max

20. „Dolina Krzemowa”

Pasjonaci najnowszej technologii otrzymują środki na wyprodukowanie kolejnych wynalazków.

19. „Mare z Easttown”

Detektyw z małego miasteczka w Pensylwanii prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa równocześnie starając się, aby jej życie się nie rozpadło.

18. „Deadwood”

Lipiec 1876. W opanowanym gorączką złota Deadwood zjawiają się obcy, którzy chcą tu rozpocząć nowe życie.

17. „Pacyfik”

Prawdziwa historia trzech żołnierzy Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, którzy walczą z Japończykami na wyspach Pacyfiku podczas II Wojny Światowej.

16. „Olive Kitteridge”

Obraz dorosłego życia nauczycielki z małego miasteczka.

15. „Genialna przyjaciółka”

Oparta na powieści Eleny Ferrante historia o trwającej sześćdziesiąt lat przyjaźni między dwoma kobietami.

14. „Flight of the Conchords”

Pochodzący z Nowej Zelandii Bret i Jemaine to członkowie dwuosobowego zespołu „Flight of the Conchords”. Próbując zdobyć fanów w Ameryce, zatrudniają nowego menadżera i w szybkim czasie pozyskują jedną psychofankę.

13. „Przeklęty: Życie i śmierci Roberta Dursta”

Milioner zostaje posądzony o udział w zaginięciu żony oraz morderstwo przyjaciółki i sąsiada.

12. „Zakazane imperium”

Historia polityka, który zarabia wielkie pieniądze z handlu alkoholem w czasie prohibicji oraz rządzi Atlantic City.

11. „Młody papież”

Lenny Belardo przyjmuje imię Piusa XIII i zostaje pierwszym amerykańskim papieżem w historii kościoła.

10. „Lakers: Dynastia zwycięzców”

Zawodowe sukcesy i kulisy prywatnego życia zawodników legendarnej drużyny Los Angeles Lakers.

9. „Wielkie kłamstewka”

Idealne życie trzech matek przybiera nieoczekiwany obrót, gdy w miasteczku dochodzi do zbrodni.

8. „Dobre rady Johna Wilsona”

Komediowy serial dokumentalny przedstawiający dole i niedole współczesnego Nowojorczyka.

7. „Sukcesja”

Członkowie rodziny Roy walczą między sobą o władzę i wpływy.

6. „Detektyw”

Serialowa antologia, w której każda historia przedstawia zawiłe zagadki kryminalne, skorumpowaną władzę oraz psychologiczne problemy stróży prawa.

5 „Rodzina Soprano”

Tony Soprano, mąż i ojciec dwójki dzieci, a zarazem ważny członek mafii z New Jersey, cierpi na tajemnicze ataki paniki. Kiedy sytuacja zaczyna go przerastać, postanawia rozpocząć terapię u psychiatry.

4. „Prawo ulicy”

Grupa policjantów z Baltimore wypowiada wojnę narkotykową lokalnym bossom.

3. „Kompania braci”

Losy Kompanii E, 506 pułku piechoty spadochronowej, 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA opowiedziane z perspektywy tych, którzy przeżyli drugą wojnę światową.

2. „Gra o tron”

Adaptacja sagi George'a R.R. Martina. W królestwie Westeros walka o władzę, spiski oraz zbrodnie są na porządku dziennym.

1. „Czarnobyl”

Po wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu ratownicy poświęcają zdrowie i życie, by ratować Europę przed skutkami katastrofy.

Czytaj też:

Uwielbiany polski serial powraca do telewizji. Dołączają wielkie nazwiskaCzytaj też:

Nowy, głośny serial, odsłania tragiczne szczegóły śmierci 14-letniej Reeny Virk. Co dziś dzieje się ze skazanymi?