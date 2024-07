Oscarowy film Clinta Eastwooda w tym tygodniu na Netflix. Co jeszcze obejrzymy?

Netflix ma dla swoich subskrybentów kolejne nowe tytuły. W tym tygodniu czeka na nas aż 15 premier. Obejrzymy kontynuacje znanych i lubianych serii, ale też całkowite świeżynki. Nie zabraknie także głośnych, oscarowych tytułów, które każdy powinien obejrzeć. Sprawdźcie rozpiskę premier dzień po dniu!

Co w tym tygodniu na Netflix? Rozpiska nowości

„The Boyfriend” – wtorek (9 lipca)

Grupa mężczyzn przez cały miesiąc mieszka pod jednym dachem i prowadzi food trucka z kawą w nadziei nawiązania i poznania tego jedynego.

„Hannah Berner: We Ride at Dawn” – wtorek (9 lipca)

Hannah Berner opowiada o romansach, randkach i nie tylko w sprośnym stand-upie.

„Pierwszy raz”, sezon 2. – środa (10 lipca)

Kolumbia, lata 70. XX wieku. Tajemnicza nastolatka zaczyna naukę w szkole dla chłopców, gdzie łamie stereotypy, zasady i... kilka serc.

„Receiver” – środa (10 lipca)

Serial sportowy śledzi losy najlepszych skrzydłowych NFL jak Davante Adams, Justin Jefferson, George Kittle, Deebo Samuel i Amon-Ra St. Brown w sezonie 2023.

„Słodkie szaleństwo: Meksyk”, sezon 2. – środa (10 lipca)

Sześć zespołów artystów kuchni łączy nowatorstwo i tradycję, tworząc jadalne arcydzieła. Kto wygra wyścig z czasem i zazna słodyczy zwycięstwa?

„Bardzo dziki Pendżab” – środa (10 lipca)

Khanne cierpi po rozstaniu z partnerką. Przyjaciele namawiają go by wziął się w garść i zabierają go w podróż po Pendżabie, która ma pomóc mu zamknąć ten etap.

„Inna ja”, sezon 2. – czwartek (11 lipca)

Trzy przyjaciółki przyjeżdżają do nadmorskiego miasteczka, gdzie zgłębiają swoją duchowość i niespodziewanie muszą zmierzyć się z rodzinnymi traumami z przeszłości.

„Wikingowie: Walhalla”, sezon 3. – czwartek (11 lipca)

Nowa saga rozpoczyna się 100 lat po zakończeniu wydarzeń z poprzedniego serialu. To fabularyzowana opowieść o dziejach najsłynniejszych wikingów w historii.

„Zaginione nocą” – czwartek (11 lipca)

Przechodzący przez trudny rozwód ojciec rusza na niebezpieczną misję, gdy jego dzieci znikają z wiejskiego domu na odludziu.

„Spotkanie przy grach” – piątek (12 lipca)

Pia zaprasza nowego chłopaka, Jana, na spotkanie przy grach. Bez zapowiedzi zjawia się tam też jednak były partner dziewczyny, co bardzo podbija stawkę rywalizacji.

„Snajper” – piątek (12 lipca)

Historia kariery wojskowej i życia osobistego Chrisa Kyle'a, który zyskał sławę najlepszego snajpera w historii elitarnej jednostki Navy SEALs.

„Eksplodujące kotki” – piątek (12 lipca)

Historia oparta na odwiecznej rywalizacji pomiędzy dobrem a złem. Konflikt ten osiąga apogeum, gdy Bóg i Diabeł zostają wysłani na Ziemię – w ciałach grubych domowych kotów.

„Negocjator ślubny” – piątek (12 lipca)

Wprawny negocjator ślubny Ace Ngubeni przyjmuje najtrudniejsze zlecenie w karierze i wkrótce przekonuje się, że gra toczy się nie tylko o pieniądze.

„Mistrz” – piątek (12 lipca)

Porywczy piłkarz traci status gwiazdy drużyny, trafia na ławkę rezerwowych i dostaje nowego mentora – samotnika, który nauczy go stawiać czoła lękom.

„Panna Dzień i Noc” – niedziela (14 lipca)

Kobieta, która za sprawą magii ma w dzień 50, a w nocy 20 lat, dostaje się na staż w prokuraturze i trafia w potrzask między dwoma pokoleniami i twardym szefem.

