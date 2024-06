Ponad 40 nowych tytułów od Netflix w lipcu. Wśród premier gangsterski klasyk

Na początku lipca na Netflix powróci seria „Gliniarz z Beverly Hills: Axel F”. Policjant z Detroit, po 40 latach od pierwszej sprawy, ponownie odwiedzi ulice Los Angeles, aby robić to, co potrafi najlepiej: wsadzać przestępców za kratki i wprowadzać chaos.

Do serwisu zawita również polski serial „Gang Zielonej Rękawiczki” z drugim sezonem i planem na nowy skok rabunkowy. Temperaturę podniesie zaraźliwie dobra zabawa włoskiej szlachty w nowym serialu „Dekameron”, który rozgrywa się w czasach, gdy w Europie szalała dżuma.

Pierwszy polski serial dokumentalny Netflixa – „Cały ten rap” – zabierze nas w podróż po historii polskiego rapu – od undergroundowych początków po sukcesy na wielkich scenach. Z kolei fani piłki nożnej oprócz emocji, które wzbudzą w nich nadchodzące mecze, będą mogli zajrzeć za kulisy słynnej hiszpańskiej ligi w serialu dokumentalnym „LALIGA: Nie tylko na boisku”.

Na Netflix nie zabraknie też świetnych klasyków z hollywoodzką śmietanką – do serwisu wpadnie nagrodzony 11 Oscarami hit czy gangsterski popis reżyserski w wykonaniu Ridleya Scotta.

Nowości w lipcu na Netflix

„Pan i Pani Smith” – 1 lipca

Para płatnych zabójców pracujących dla dwóch tajnych agencji wiedzie monotonne małżeńskie życie. Niespodziewanie dostają zlecenie na siebie nawzajem.

„American Gangster” – 1 lipca

Czarnoskóry gangster Frank Lucas buduje w Nowym Jorku ogromne narkotykowe imperium. Na jego trop wpada nieprzekupny detektyw Richie Roberts.

„Nędznicy” – 1 lipca

Montfermeil, które pulsuje od napięć, gniewu i niepewności to miejsce, w którym nawet niewinny psikus może okazać początkiem rewolucji.

„Percy Jackson i bogowie olimpijscy: Złodziej pioruna” – 1 lipca

Potomek Posejdona, nastolatek Percy Jackson, wraz ze swoimi przyjaciółmi wyrusza w podróż, aby odnaleźć Piorun Zeusa.

„Percy Jackson: Morze potworów” – 1 lipca

Percy Jackson, wraz ze swoimi przyjaciółmi Annabeth Chase, Clarisse i Tysonem udają się w podróż do Morza Potworów, aby odnaleźć Złote Runo.

„Gliniarz Beverly Hills: Axel F” – 3 lipca

40 lat po swojej pierwszej głośnej sprawie w Beverly Hills detektyw z Detroit Axel Foley wraca, aby robić to, co potrafi najlepiej: wsadzać przestępców za kratki i powodować chaos.

„Mężczyzna z 1000 dzieci” – 3 lipca

Kilka rodzin dowiaduje się, że charyzmatyczny mężczyzna, któremu zaufały, jest dawcą nasienia, z którego poczęły się setki — a może nawet tysiące — dzieci na całym świecie.

„Miłość jest ślepa: Brazylia”, sezon 4. – 3 lipca

Brazylijska odsłona randkowego eksperymentu, w którym poszukujący miłości single zaręczają się z wybrankiem lub wybranką, nie wiedząc, jak wygląda.

„Rozpaczliwe kłamstwa” – 5 lipca

W wyniku rzadkiego zjawiska kobieta zachodzi w ciążę bliźniaczą z dwoma mężczyznami naraz i utrzymuje ten fakt w tajemnicy, by jej rodzina pozostała razem.

„Goyo” – 5 lipca

Autystyczny przewodnik muzealny kieruje się w życiu jasno określonymi zasadami – aż zakochuje się w swojej współpracownicy i musi poradzić sobie z falą nowych emocji.

„Babilon” – 6 lipca

Opowieść o wielkich ambicjach, śledzi narodziny i upadek wielu gwiazd w erze niepohamowanej dekadencji i deprawacji we wczesnym Hollywood.

„Downton Abbey: Nowa epoka” – 6 lipca

Do Downton Abbey przybywa ekipa filmowa, a część rodziny wyjeżdża na Riwierę Francuską, by obejrzeć tajemniczą willę odziedziczoną przez lady Violet.

„Mamma Mia!” – 7 lipca

Dwie historie miłosne z piosenkami ABBY w tle. Młodziutka Sophie próbuje ustalić kto jest jej ojcem, by ten podczas ślubu odprowadził ją do ołtarza.

„Wikingowie: Walhalla”, sezon 3. – 11 lipca

Minęło siedem lat. Harald chce zostać królem Norwegii, Leif szuka złotej krainy, a Freydis – szczęśliwego życia dla swojego ludu.

„Zaginione nocą” – 11 lipca

Przechodzący przez trudny rozwód ojciec rusza na niebezpieczną misję, gdy jego dzieci znikają z wiejskiego domu na odludziu.

„Mistrz” – 12 lipca

Porywczy piłkarz traci status gwiazdy, trafia na ławkę rezerwowych i dostaje nowego mentora – samotnika, który uczy go stawiać czoła lękom.

„Eksplodujące kotki” – 12 lipca

Historia oparta na odwiecznej rywalizacji pomiędzy dobrem a złem. Konflikt ten osiąga apogeum, gdy Bóg i Diabeł zostają wysłani na Ziemię – w ciałach grubych domowych kotów.

„Snajper” – 12 lipca

Historia kariery wojskowej i życia osobistego Chrisa Kyle'a, który zyskał sławę najlepszego snajpera w historii elitarnej jednostki Navy SEALs.

„Panna Dzień i Noc” – 14 lipca

Kobieta, która za sprawą magii ma w dzień 50, a w nocy 20 lat, dostaje się na staż w prokuraturze i trafia w potrzask między dwoma pokoleniami i twardym szefem.

„Superaki” – 15 lipca

Dołącz do Superaków – Kici, Dudiego, Trąbka, Luli i Tedzia – którzy uczą się nawiązywać przyjaźnie, próbują nowych potraw i zdobywają inne umiejętności w kolorowym Maluszkowie.

„Titanic” – 15 lipca

Rok 1912, brytyjski statek Titanic wyrusza w swój dziewiczy rejs do USA. Na pokładzie emigrant Jack przypadkowo spotyka arystokratkę Rose.

„Gra” – 16 lipca

W dniu 48. urodzin Nicholas Van Orton zostaje zaproszony do tajemniczej gry, która odmienia jego monotonne życie.

„Wydział Zabójstw” – 16 lipca

Detektywi i prokuratorzy wracają do swoich najtrudniejszych spraw morderstw w mrożącym krew w żyłach serialu dokumentalnym twórcy „Prawa i porządku”.

„Gang Zielonej Rękawiczki”, sezon 2. – 17 lipca

Gang Zielonej Rękawiczki jest zmuszony wyjść z ukrycia, gdy syn jednej ze złodziejek wplątuje się w problemy z groźnym mafiosem.

„TP Bon”, sezon 2. – 17 lipca

Bon jest już oficjalnie agentem Patrolu czasu i kontynuuje niezwykłe misje ratunkowe w czasie i przestrzeni, jednocześnie ucząc fachu nową asystentkę, Yumiko.

„Kac Vegas” – 18 lipca

Czterech przyjaciół spędza wieczór kawalerski w Las Vegas. Następnego dnia okazuje się, że zgubili pana młodego i nic nie pamiętają.

„Kac Vegas w Bangkoku” – 18 lipca

Kontynuacja „Kac Vegas”. Czterech przyjaciół udaje się w podróż do egzotycznej Tajlandii na ślub jednego z nich. Spokojny wieczór kawalerski wymyka się spod kontroli.

„Kac Vegas 3” – 18 lipca

Po śmierci ojca Alana Phil, Stu i Doug postanawiają pocieszyć kumpla z watahy. Za sprawą Chowa, który ukradł sporo kasy, znów wpadną w tarapaty.

„Cobra Kai”, sezon 6., część 1. – 18 lipca

Zbliża się międzynarodowy turniej. Daniel i Johnny pracują nad odbudowaniem swojego zespołu. Ale na drodze do zwycięstwa stają im dawni wrogowie i nowe zagrożenia.

„Pan Domu” – 18 lipca

Śmierć właściciela diamentowego imperium staje się początkiem walki o jego majątek między spadkobiercami a gosposią, z którą niedawno się ożenił.

„Na wyspie miłości” – 19 lipca

Kiedy nagrany po przerwie album okazuje się klapą, gwiazdor rocka ucieka na Cypr. Okazuje się jednak, że jego nowy dom przyciąga niechcianych gości – i dawną miłość.

„Dekameron” – 25 lipca

Kiedy po Włoszech rozprzestrzenia się dżuma, grupa szlachty i służby wyjeżdża do ustronnej willi. Jednak luksusowe wakacje szybko przeradzają się w chaos.

„Tokijscy oszuści” – 25 lipca

Banda oszustów dowiaduje się o nieruchomości wartej 10 miliardów jenów. Aferzyści nie cofną się przed niczym, żeby dokonać swojego najambitniejszego jak dotąd przekrętu.

„Szkoła dla elity”, sezon 8. – 26 lipca

Omar i Nadia znów są razem. Uczniowie Las Encinas wkrótce kończą szkołę. Ostatnia tajemnica wystawia na próbę przyjaźnie... i wrogów.

„Nie czas na negocjacje” – 26 lipca

Policyjny negocjator Alan Bender zostaje wezwany, aby uratować porwanego prezydenta. Okazuje się, że od wyniku mediacji zależy też los jego żony i małżeństwa.

„Minionki: Wejście Gru” – 30 lipca

Minionki Kevin, Stuart, Bob oraz Otto muszą ratować młodego Gru, który popadł w konflikt z grupą super złoczyńców znaną jako Vicious 6.

„Cały ten rap”

Cały Ten Rap to polska scena rapowa opisana słowami jej twórców. Pierwszy polski serial dokumentalny Netflix oddaje głos im wszystkim: od pierwszego pokolenia, które walczyło ze stereotypami, zarazem tworząc inne, aż po to, które korzystając ze swojej popularności wyniosło rap do pozycji gatunku, który wciąż wyznacza najważniejsze trendy. To opowieść o rapie słowami Sokoła, TEDE, Wdowy, Szczyla, Young Leosi i wielu innych.

„Laliga: Nie tylko na boisku”

Ten serial dokumentalny to wyjątkowa okazja, by zajrzeć za kulisy słynnej hiszpańskiej ligi piłkarskiej – od meczowych sukcesów aż po łzy poza murawą.

