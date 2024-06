Wraca uwielbiany przez Polaków serial. To nie koniec niespodzianek

Platforma Disney+ ma dla swoich fanów w lipcu mnóstwo nowości. Fani uznawanego za jeden z najlepszych seriali ostatnich lat w końcu się doczekali – Carmy Berzatto i jego ekipa powracają do kuchni, by wspiąć się na nowe gastronomiczne wyżyny w 3. sezonie serialu FX „The Bear”. Emocji dostarczy również serial „Most zbrodni”, inspirowany prawdziwą historią głośnej sprawy nastolatki, która poszła na spotkanie z przyjaciółmi i nigdy nie wróciła do domu.

W nowej odsłonie powraca też seria „Następcy”. Główna bohaterka filmu „Następcy: Rebelia Red” cofa się w czasie, by uratować Auradon, swój magiczny dom. Na wszystkich małych i dużych fanów przygód Bluey czeka seria krótkometrażówek „Blue w szortach”, a w nich jeszcze więcej zabaw i przygód ulubionych bohaterów.

Co jeszcze obejrzymy w lipcu na Disney+? Sprawdźcie listę nowości.

Nowości na Disney+ w lipcu

„The Bear”, sezon 3.

Trzeci sezon serialu powraca, a z nim Carmen "Carmy" Berzatto, Sydney Adamu i Richard "Richie" Jerimovich, którzy robią wszystko, co w ich mocy, aby wznieść The Bear – bar przekształcony w wykwintny lokal – na najwyższy poziom. Utrzymanie się na powierzchni w tym niestabilnym biznesie nie jest łatwym zadaniem. Choć dla wielu z branży to przegrana bitwa, Carmy naciska na siebie mocniej niż kiedykolwiek i wymaga doskonałości od swojej załogi, aby osiągnąć to, czego wszyscy pragną.

Wspólne dążenie do kulinarnego ideału podbudowuje załogę i sukcesywnie wzmacnia więzi, będące głównym spoiwem restauracji. W miarę powiększania się zespołu, każdy członek będzie przesuwał granice swoich umiejętności, aby osiągnąć jak najwyższy poziom usług w ramach pełnionej funkcji. W branży restauracyjnej nie istnieje coś takiego, jak stały grunt, a wraz z ciągle zmieniającym się rynkiem, pojawiają się również nowe wyzwania i możliwości. Szefowie kuchni nauczyli się, że liczy się każda sekunda, a tylko od sprawności ekipy zależy, czy uda się ją wykorzystać. Trzeci sezon da widzom odpowiedź na pytanie, czy ekipa „The Bear” ma to, czego potrzeba, aby przetrwać branżowe zawirowania.

„Most zbrodni”

Produkcja oparta jest na książce uznanej autorki Rebekki Godfrey i opowiada prawdziwą historię czternastoletniej Reeny Virk, która w 1997 roku wyszła z domu, by dołączyć do przyjaciół na imprezie, ale nigdy nie wróciła. Oczami Godfrey i lokalnej policjantki oglądamy przedstawiony w serialu tajemny świat młodych dziewcząt oskarżonych o morderstwo i odkrywamy przy tym zaskakujące fakty o nieprawdopodobnym zabójcy.

„Następcy: Rebelia Red”

Uma, która niegdyś stała po złej stronie mocy, teraz jest dyrektorką liceum w Auradonie. Do szkoły zaprasza Red, zbuntowaną córkę tyranicznej Królowej Kier z Krainy Czarów. Królowa Kier nie cierpi całego Auradonu, a zwłaszcza Kopciuszka. Korzysta z okazji do zemsty, podrzucając córkę do nowej szkoły i postanawia objąć władzę. Red musi połączyć siły z wiecznie dążącą do perfekcji córką Kopciuszka, Chloe, by cofnąć się w czasie i zmienić bieg bolesnych zdarzeń, które sprawiły, że mama Red stała się królową złoczyńców.

„Will Trent”, sezon 2.

Główny bohater serialu opartego na cyklu bestsellerowych powieści Karin Slaughter „Will Trent”, agent specjalny Will Trent z Biura Dochodzeniowego stanu Georgia (GBI) został porzucony po urodzeniu i miał trudne dzieciństwo w niewydolnym systemie rodzin zastępczych w Atlancie. Teraz Will wykorzystuje w ściganiu przestępców swoje unikalne doświadczenia i ma najwyższy w GBI wskaźnik rozwiązanych spraw.

„Blue w szortach”

Kolekcja trwających od jednej do trzech minut miniodcinków „Blue w szortach” została napisana przez twórcę „Bluey” Joe Brumma i wyprodukowana przez Ludo Studio. Krótkometrażówki podkreślają zabawne i słodkie momenty z udziałem Bluey i Bingo, opierając się na zabawnych interakcjach i grach, które pozwalają jeszcze lepiej odkrywać postacie i świat znany z „Bluey”.

„Jeszcze żyję”, sezon 2.

Twórcami serialu „Jeszcze żyję” są David Windsor i Casey Johnson, a w roli głównej występuje Gina Rodriguez. Opowiada on perypetie Nell Serrano, życiowej porażki, jak sama siebie określa, która pisze nekrologi w lokalnej gazecie i stara się jakoś układać sobie relacje w życiu osobistym i zawodowym. Rzecz w tym, że widuje zmarłych, o których ma pisać, i udzielają jej oni porad życiowych. Serial jest adaptacją książki Alexandry Potter “Confessions of a 40-something F**k Up”.

„Futurama”, sezon 12.

Philip J. Fry przez przypadek hibernuje się i budzi w odległej przyszłości, gdzie poznaje krewnego, profesora Huberta J. Farnswortha, który postanawia zatrudnić chłopaka jako kuriera.

„Co robimy w ukryciu”, sezon 5.

Czworo wampirów, którzy od wieków dzielą mieszkanie, usiłuje normalnie egzystować w Nowym Jorku.

„Misja: Podstawówka”, sezon 3.

Losy grupy nauczycieli z powołania pracujących w jednej z najbardziej niedofinansowanych podstawówek w kraju.

