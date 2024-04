Polacy te seriale i filmy masowo oglądają na Netflix. Są nowe zestawienia

Wśród najczęściej oglądanych filmów na Netflix na pierwszym miejscu króluje polska produkcja. Nie jest to jednak jedyny rodzimy tytuł, który znalazł się na liście. A wśród seriali królują mocne tytuły, ale też popularne od lat serie. Sprawdźcie, co warto obejrzeć, kierując się gustem widzów w Polsce!

TOP 10 filmów na Netflix w Polsce

10. „Więzień labiryntu”

Thomas traci pamięć i budzi się w ciemnej windzie. Wkrótce odkrywa, że został porwany wraz z innymi nastolatkami.

9. „Więzień labiryntu: Próby ognia”

Po ucieczce z labiryntu Thomasa oraz resztę Streferów czeka nowe wyzwanie. Muszą oni w ciągu dwóch tygodni przejść przez najbardziej zniszczoną część Ziemi.

8. „Serce łowcy”

Emerytowany zabójca wkracza do akcji, gdy jego przyjaciel odkrywa niebezpieczny spisek wewnątrz rządu RPA.

7. „Baby Ruby”

Macierzyństwo stawia do góry nogami poukładane życie influencerki. Wyczuwa ona skierowany przeciw niej spisek — którego kluczowym elementem zdaje się być jej dziecko.

6. „Cena strachu”

Płonący szyb naftowy zagraża życiu setek ludzi. Na miejsce zostaje wezwana specjalna ekipa, która musi przewieźć nitroglicerynę przez pełną niebezpieczeństw pustynię.

5. „Sing 2”

Aby wystąpić w teatrze Crystal, Buster Moon i jego ekipa muszą odnaleźć i przekonać legendę rocka do powrotu na scenę.

4. „Nic na siłę”

Szefowa kuchni Oliwia, zwabiona podstępem na wieś, aby ratować gospodarstwo babci, zakochuje się w przystojnym rolniku, który skrywa pewien sekret.

3. „Mocny temat”

Oparta na faktach fabularyzowana historia zza kulis kompromitującego wywiadu, który reporterka programu Newsnight przeprowadziła z księciem Andrzejem.

2. „Rzeźbiarz łez”

Po trudnych latach w sierocińcu Nica i Rigel trafiają do jednej rodziny i zdają sobie sprawę, że ciągnie ich do siebie zaskakujące uczucie, któremu nie mogą się oprzeć.

1. „Piep*zyć Mickiewicza”

Po utracie pracy na uczelni Jan Sienkiewicz znajduje posadę jako polonista w liceum. Tam pod jego skrzydła trafia najgorsza klasa w szkole.

TOP 10 seriali na Netflix w Polsce

10. „Dżentelmeni”

Kiedy arystokrata Eddie dziedziczy rodzinną posiadłość, odkrywa, że jest ona siedzibą narkotykowego imperium, a jego właściciele nigdzie się nie wybierają.

9. „Ripley”

Oszust podejmuje niezwykłą pracę we Włoszech i dostaje się do świata bogactwa i przywilejów. Jednak aby w nim pozostać, musi utkać misterną sieć kłamstw.

8. „Materla. Lionheart”

Dwuodcinkowy serial dokumentalny o jednym z najsłynniejszych zawodników MMA w Polsce, Michale Materli. To historia nie tylko sportowca, ale przede wszystkim człowieka, który wciąż zmaga się z przeciwnościami losu.

7. „Dexter”

Dexter prowadzi podwójne życie. Za dnia jest cenionym specjalistą ds. krwi w departamencie policji, a nocą zabija złoczyńców, którzy wymykają się organom sprawiedliwości.

6. „Kicia Kocia”

Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.

5. „Stamtąd”

Serial odsłania tajemnicę koszmarnego miasta, w którym uwięzieni zostają wszyscy, którzy przekraczają jego progi.

4. „The Good Doctor”

Młody, niezwykle uzdolniony lekarz z autyzmem otrzymuje pracę na oddziale chirurgii prestiżowego szpitala.

3. „Problem trzech ciał”

Piątka genialnych przyjaciół dokonuje przełomowych odkryć na przestrzeni lat. Rozwikływanie praw nauki prowadzi w końcu do wykrycia śmiertelnego zagrożenia.

2. „Parasyte. The Grey”

Niezidentyfikowane pasożyty gwałtownie atakują ludzi i zdobywają władzę. Ludzkość zaczyna walkę z narastającym zagrożeniem.

1. „Kanciarze”

Charly wiedzie spokojne życie u boku rodziny w Berlinie do czasu, gdy dopada go mroczna przeszłość. Starzy „znajomi” grożą, że zmącą jego sielankę i zmuszają mężczyznę do kradzieży cennej monety.

