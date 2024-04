Polacy go uwielbiali. Hitowy polski serial z Robertem Więckiewiczem powróci!

Mistrzowska obsada, czarny humor i absurdalne kulisy branży pogrzebowej w pełnej mrocznych tajemnic polskiej prowincji to wizytówka produkcji wyróżnionej nominacją do Polskich Nagród Filmowych Orły 2022. Pierwszy sezon „Minuty ciszy” zadebiutował na Canal+ we wrześniu 2023 roku i od razu spodobał się widzom. Zebrał świetne recenzje, a obecnie jego ocena na polskim Filmwebie to 7,7/10.

O czym jest serial „Minuta ciszy”?

Oś fabuły komediodramatu opiera się o postać Mietka Zasady (Robert Więckiewicz), listonosza z małego miasteczka, który nie może doczekać się przejścia na emeryturę. Jego pełne codziennych trudów, ale dość spokojne życie odmienia niespodziewana, samobójcza śmierć przyjaciela Czesława Majora (Mieczysław Zbrojewicz).

Po odmowie pochówku ze strony jedynego domu pogrzebowego w okolicy bohater postanawia sam założyć firmę pogrzebową, aby odprawić przyjaciela w ostatnią drogę. Przy wsparciu córki zmarłego (Karolina Bruchnicka) oraz swojej niepełnosprawnej żony (Aleksandra Konieczna), wchodzi w konflikt z lokalnym monopolistą, Jackiem Wiecznym (Piotr Rogucki).

Co w drugim sezonie „Minuty ciszy”?

Za nową odsłonę serialu odpowiadają twórcy pierwszego sezonu – reżyser Jacek Lusiński wraz ze współscenarzystą Szymonem Augustyniakiem, nagrodzeni Złotym Lwem na Festiwalu w Gdyni za scenariusz do filmu „ŚUBUK”.

– Zapraszamy ponownie do Bożej Woli. Podobnie jak w pierwszym sezonie będzie tu trochę śmiesznie i trochę strasznie, a walka o powodzenie funeralnego biznesu w prowincjonalnym miasteczku wejdzie na zupełnie nowy poziom – przekazała Beata Ryczkowska, Dyrektorka Produkcji Oryginalnych i Koprodukcji CANAL+ Polska.

W rolach głównych powrócą Robert Więckiewicz, Piotr Rogucki, Aleksandra Konieczna, Karolina Bruchnicka, Magdalena Popławska, Adam Bobik i Grzegorz Wolf. Wśród obsady nie zabraknie również nowych twarzy.

Premiera drugiego sezonu „Minuty ciszy” zaplanowana jest na 2025 rok.

Czytaj też:

Ten polski film miał budżet 22 mln zł i wszyscy przyznają mu w tym roku nagrody. Możesz go obejrzeć w internecieCzytaj też:

Zorganizował zbiórkę na film o „wrogim przejęciu” TVP. Tyle zarabiał, gdy był dyrektorem