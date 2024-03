Netflix – nowe filmy i seriale w tym tygodniu. Przejrzyj listę!

Tydzień 25-31 marca na Netflix obfituje w serialowe i filmowe nowości. Subskrybenci serwisu obejrzą polską komedię romantyczną „Nic na siłę” z powracającą na ekran Anną Seniuk, Arturem Barcisiem, Anną Szymańczyk czy Mateuszem Janickim. Świątecznie zadebiutuje „Testament: Historia Mojżesza”. Ze znanych hollywoodzkich tytułów obejrzymy pod koniec tygodnia „Glass” i „Destrukcja”. Sprawdźcie wszystkie nowości!

Nowości tygodnia na Netflix – 25-31 marca

„Koci Domek Gabi”, sezon 9.

Czeka nas jeszcze więcej przygód z kociakami Gabi! Nasza wspaniała bohaterka i jej cudowni przyjaciele będą rozwiązywać zagmatwane łamigłówki, wezmą udział w wydarzeniu DJ-a Kocimiętki, zupełnie przypadkowo odkryją wyjątkową kopalnię skarbów na Dzikim Zachodzie i stworzą genialne dzieło sztuki z papierowych kubków. Gabi i Panduś udekorują także domek dla lalek i uratują Święta!

Premiera: 25 marca

„Dave Attell: Hot Cross Buns”

Powrót staruszka – z klubów na ekran – komik Dave Attell z całą mocą stawia czoła szybkiemu i bezkompromisowemu występowi.

Premiera: 26 marca

„Bogdan Boner: Wielkanoc”

Pewien mężczyzna nie dotrzymuje wielkanocnej tradycji, więc zły zajączek składa mu wizytę. Boner prosi o pomoc dobrego zajączka.

Premiera: 27 marca

„Spoczywaj w pokoju”

Zadłużony ojciec rodziny postanawia wykorzystać wyjątkowy zbieg okoliczności, aby zniknąć. Po wielu latach spędzonych za granicą i pod przybranym nazwiskiem przypadkowo odkryty szczegół wywołuje w bohaterze nieodpartą chęć dowiedzenia się, jak radzą sobie mieszkańcy miasta od czasu jego zniknięcia. Pytanie staje się obsesją: czy można tak po prostu zapomnieć o czyimś istnieniu? Czy można zacząć od zera, nie oglądając się za siebie?

Premiera: 27 marca

„Testament: Historia Mojżesza”

Widowiskowy, trzyodcinkowy serial poświęcony życiu Mojżesza i jego drodze od wyrzutka i mordercy do proroka i wyzwoliciela Hebrajczyków. Od brzegów Nilu, przez górę Synaj, aż po Morze Czerwone, ten porywający serial przeplatany wywiadami z ekspertami przedstawia niezwykle osobiste dążenie Mojżesza do odkupienia, które dało początek jednym z najbardziej inspirujących wydarzeń opisanych w Biblii, Koranie i Torze.

Premiera: 27 marca

„Nic na siłę”

Szefowa kuchni Oliwia, zwabiona podstępem na wieś, aby ratować gospodarstwo babci, zakochuje się w przystojnym rolniku, który skrywa pewien sekret.

Premiera: 27 marca

„Ronja, córka zbójnika”, część 1.

Serial o przygodach odważnej, zbuntowanej Ronji, córki herszta zbójników, która urodziła się w średniowiecznym skandynawskim zamku. Dorastająca dziewczyna odkrywa otaczający twierdzę magiczny, ale niebezpieczny las, pełen dziwnych, tajemniczych stworzeń. Tam czuje się bardziej u siebie niż za murami ogromnego zamczyska. Tam też poznaje Birka, chłopca z konkurencyjnego gangu, co daje początek zakazanej przyjaźni i mrocznemu rodzinnemu konfliktowi. Tymczasem na zamek przybywa okryta złą sławą szeryfka, aby raz na zawsze pozbyć się z lasu zbójników.

Premiera: 28 marca

„Czy to ciasto?”, sezon 3.

Popularny program powraca z jeszcze bardziej imponującymi tortami, jeszcze wyższą stawką i jeszcze bardziej szalonymi uczestnikami. W tym sezonie nowa grupa cukierników przesuwa granice kulinarnego rzemiosła, tworząc hiperrealistyczne wypieki, aby podstępem utorować sobie drogę do nagrody pieniężnej. Znowu będziemy się zastanawiać — czy to, co widzimy, jest prawdziwe, czy może to… ciasto?

Premiera: 29 marca

„Serce łowcy”

Prezydencka Agencja Wywiadowcza (PAW) ściga Zuko Khumalo po całej Południowej Afryce, bo Zuko — pędząc na skradzionym motorze — jest coraz bliżej informacji, które mogą obalić rząd. PAW sądzi, że łatwo go złapać, bo to prosty człowiek, robotnik. Nie wiedzą jednak, kim był wcześniej. I będzie ich to dużo kosztowało.

Premiera: 29 marca

„Piękna gra”

Mal (Bill Nighy, „Życie”, „Czas na miłość”), który prowadzi angielską drużynę piłki nożnej bezdomnych, zabiera swoich piłkarzy do Rzymu, gdzie ma nadzieję wygrać Mistrzostwa świata bezdomnych w piłce nożnej, czyli mundialu piłki ulicznej.

Premiera: 29 marca

W ostatniej chwili postanawia, że pojedzie z nimi utalentowany napastnik Vinny (Micheal Ward, „Imperium światła”, „The Book of Clarence”), dzięki któremu mają realne szanse na zwycięstwo, ale tylko pod warunkiem, że Vinny odetnie się od przyszłości i stanie się częścią drużyny.

„Cena strachu”

W samym środku pustyni, w pobliżu obozu dla uchodźców, szyb naftowy staje w płomieniach, bezpośrednio zagrażając życiu okolicznych mieszkańców. Firma wiertnicza wysyła na miejsce ekspertów, którzy doskonale wiedzą, że katastrofie może zapobiec tylko jedno rozwiązanie. Muszą w ciągu 24 godzin zdetonować szyb za pomocą nitrogliceryny. Firma sowicie opłaca zespół specjalny, aby w dwóch ciężarówkach przetransportował 200 kg materiałów wybuchowych z odległości 800 km.

Premiera: 29 marca

Zespół ma już mniej niż 20 godzin na dotarcie do szybu naftowego. 20 godzin na pokonanie kontrolowanych przez uzbrojonych rebeliantów wrogich stref i pól minowych w dwóch załadowanych nitrogliceryną ciężarówkach mknących po nierównym terenie. Zaczyna się wyścig z czasem…

„Glass”

Film jest kontynuacją poprzednich produkcji M. Night Shyamalana, w tym „Split” i „Niezniszczalny”. Fabuła skupia się na Davidzie Dunnie, który wyrusza śladem Bestii – ostatecznej osobowości Kevina Wendella Crumba. Kluczowym dla poznania prawdy okaże się Elijah Price znany jako Mr. Glass.

Premiera: 30 marca

„Destrukcja”

Odnoszący sukcesy bankier inwestycyjny Davis (Jake Gyllenhaal) próbuje uporać się ze śmiercią żony, którą stracił w wyniku tragicznego wypadku samochodowego. Nie pomaga mu w tym presja, którą wywiera teść (Chris Cooper), mimo to Davis stara się, by życie wróciło do normalnego biegu. Któregoś dnia Davis wysyła skargę na niedziałający automat z napojami i słodyczami, jaki możemy spotkać na każdym rogu. Tak zaczyna się korespondencja między nim a pracującą w firmie zajmującej się automatami Karen (Naomi Watts).

Premiera: 31 marca

