Nicole Kidman powraca do serialu „Dziewięcioro nieznajomych”! Co jeszcze wiadomo o kontynuacji?

Serial „Dziewięcioro nieznajomych” zadebiutował na Prime Video w sierpniu 2020 roku. Produkcja oparta jest na bestsellerowej powieści „New York Timesa” autorstwa Liane Moriarty.

„Dziewięcioro nieznajomych”. Co wiemy o 2. sezonie?

Akcja rozgrywa się w luksusowym ośrodku odnowy biologicznej, w którym pobyt zapewnia odwiedzającym uzdrowienie i transformację. Dlatego, dziewięciu zestresowanych mieszkańców dużego miasta chcących poprawić swój styl życia, postanawia skorzystać z tej oferty. Podczas 10-dniowego odosobnienia czuwa nad nimi dyrektor ośrodka, Masha, kobieta z misją ożywienia ich zmęczonych umysłów i ciał. Jednak tych dziewięciu pozornie idealnych nieznajomych nie ma pojęcia, co ich czeka.

W 1. sezonie wystąpili: Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Michael Shannon, Luke Evans, Bobby Cannavale, Regina Hall, Samara Weaving, Melvin Gregg, Asher Keddie, Grace Van Patten, Tiffany Boone i Manny Jacinto. W drugiej części tej opowieści, oprócz powracającej do swojej roli enigmatycznej Mashy aktorki Nicole Kidman, na ekranach pojawią się także Henry Golding, Mark Strong i Lena Olin. Henry Golding „(The Ministry of Ungentlemanly Warfare” i „The Old Guard 2”) wcieli się w rolę Petera, z kolei Mark Strong („1917” i „Cruella”) zagra postać Davida. Lena Olin („Jedno życie” i „Ciemność”) pojawi się na ekranie jako Helena.

Nicole Kidman i David E. Kelley znów łączą siły w serialu „Dziewięcioro nieznajomych”

Nicole Kidman ponownie zajmie się produkcją wykonawczą serialu. Producentami serii są David E. Kelley z Made Up Stories Bruna Papandrei, Blossom Films Nicole Kidman oraz wytwórnia Fifth Season, która jest odpowiedzialna za dystrybucję 2. sezonu.

2. sezon „Dziewięcioro nieznajomych” będzie dostępny na Prime Video na całym świecie, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, gdzie zadebiutuje na platformie Hulu.

Data premiery 2. sezonu serialu „Dziewięcioro nieznajomych” nie została jeszcze podana przez twórców.

