Pełna lista tygodniowych nowości na Netflix. Nie zabraknie hitów

W tym tygodniu na Netflix czeka nas sporo premier. Wśród nowości pojawią się kinowe hity, kontynuacje lubianych przez widzów seriali oraz zupełne świeżynki. Sprawdźcie, w czym będziecie mogli wybierać.

Rozpiska nowości na Netflix w tym tygodniu (11-17 marca)

„Książęta”, sezon 3.

Gdy książę Wilhelm (Edvin Ryding), rozpoczyna naukę w Hillerska, prestiżowej szkole z internatem, wreszcie ma okazję, by lepiej poznać siebie i zdecydować, na czym mu w życiu zależy. Wkrótce Wilhelm zaczyna marzyć o wolności i bezwarunkowej miłości z dala od dworskich zobowiązań. Nieoczekiwanie jednak zostaje następcą tronu i teraz jego dylemat staje się jeszcze trudniejszy, bo zbliża się moment wyboru między miłością a obowiązkami.

Premiera: odcinki 1-5 – 11 marca; odcinek 6 – 15 marca

„Steve Treviño: Simple Man”

Od sekretu udanego małżeństwa po kanapki ze spaghetti swojego taty, komik Steve Treviño opowiada o życiu rodzinnym w tym optymistycznym stand-upie.

Premiera: 12 marca.

„Punkty zwrotne: Bomba i zimna wojna”

Ponad 100 wywiadów przeprowadzonych w 7 krajach na całym świecie ukazujących, jak bardzo zimna wojna zmieniła ludzkie losy i historię świata. W serialu zobaczymy ocalałych po zrzuceniu bomby atomowej na Hiroszimę, obszerne relacje z Ukrainy, Niemiec i niektórych byłych republik radzieckich, a także wywiady z siedmiorgiem aktualnych lub byłych przywódców, m.in. prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, a także ważnymi politykami takimi jak sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, były dyrektor CIA Robert Gates i była sekretarz stanu Condoleezza Rice.

Serial opowiada również o ważnych postaciach zimnej wojny, m.in. Juliusie i Ethel Rosenbergach, niemieckich przywódcach protestów, które przyczyniły się do zburzenia muru berlińskiego. Zawiera on także jeden z ostatnich długich wywiadów z aktywistą antynuklearnym Danielem Ellsbergiem, który nazwał tajne plany jądrowe Stanów Zjednoczonych „instytucjonalnym szaleństwem”.

Ten składający się z dziewięciu części serial dokumentalny to analiza trwającego całe dekady konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim z podsumowaniem w postaci aktualnych wydarzeń, które dowodzą, że wciąż odczuwamy skutki zimnej wojny.

Premiera: 12 marca.

„Bandidos: Na tropie skarbu”

Ekscentryczny kanciarz kompletuje niedobraną, lecz utalentowaną ekipę, by odnaleźć skarb Króla Węży w Maya Riviera.

Premiera: 13 marca.

„Girls5eva”, sezon 3.

Należące do działającej pod koniec lat 90. grupy Girls5eva piosenkarki Dawn, Wickie, Summer i Gloria nagrały nowy album Returnity, nadszedł zatem czas na kolejny krok: trasę koncertową. Bez żadnego planu, menedżera ani zaklepanych miejsc na koncerty dziewczyny pakują się do vana i ruszają w nieznane, stając na głowie, żeby wypromować album i odzyskać popularność.

Po drodze zmierzą się z życiem w drodze, sprawdzą w praktyce więzy przyjaźni, zagrają na urodzinach miliardera, poszaleją, skonfrontują z rodzicami, którzy, jak sądziły, je ograniczali, staną twarzą w twarz z największą gwiazdą pop na świecie i zastanowią się, czy naprawdę chcą znowu być na topie.

Premiera: 14 marca.

„24 godziny Gaspara”

Gaspar, detektyw pracujący nad sprawą masowej rzezi, w którą zaangażowany jest rząd, spotyka informatora, który daje mu wskazówkę dotyczącą zniknięcia jego przyjaciółki z dzieciństwa Kirany, co kieruje go w stronę Wana Alego, oszusta zajmującego się handlem ludźmi.

Premiera: 14 marca.

„Sztuka miłości”

Alin to policjantka z wydziału do spraw przestępstw związanych ze sztuką w Interpolu. Od dłuższego czasu próbuje wytropić złodzieja, który kradnie bezcenne obrazy z trudno dostępnych muzeów na całym świecie. Kimkolwiek jest, z pewnością nie robi tego dla pieniędzy.

Po latach poszukiwań tego dżentelmena włamywacza Alin wreszcie wie, co będzie jego następnym celem. Policjantka jest w szoku, gdy odkrywa, kim jest złodziej. To mężczyzna, którego Alin niegdyś kochała — biznesmen i miliarder Güney, który nagle zniknął krótko przed ślubem. Alin ma teraz tylko jedno wyjście: skonfrontować się z Güneyem i przyłapać go na gorącym uczynku. Tak zaczyna się historia pełna akcji, przygód, intryg i romansów.

Premiera: 14 marca.

„Red Ollero: Mabuhay Is A Lie”

Filipiński komik Red Ollero wychodzi na scenę, aby żartować z fast foodów, niezręcznego seksu i kłopotów związanymi z byciem nie do końca sławnym.

Premiera: 14 marca

„Żelazna ręka”

Do portu w Barcelonie trafia codziennie prawie 6000 kontenerów. Znajdują się w nich towary z całego świata, wśród których, w ciągu zaledwie jednego roku, można ukryć ponad 30 000 kilogramów kokainy, co czyni z tego miasta portowego jeden z największych w Europie celów dostaw dla dochodowego biznesu przemytników narkotyków. Joaquin Manchado wie o tym najlepiej, bo jest właścicielem głównego terminala w tym porcie. Ktoś, kto chce wwieźć przez niego nielegalny towar, musi liczyć na współpracę z Joaquinem, a także z całym wianuszkiem kryminalistów, którzy go otaczają. Jednak nieoczekiwany wypadek i zaginięcie ważnego transportu kokainy wywoła bezlitosną wojnę pełną morderstw i zemsty.

Premiera: 15 marca

„Chicken Nugget”

Po wejściu do dziwnej maszyny pewna kobieta zostaje zmieniona w... słodko-kwaśny nugget z kurczaka. A to dopiero początek serii nieprzewidywalnych zdarzeń. Wzruszająca komedia o dwóch mężczyznach, którzy zrobią wszystko, aby uratować swoją córkę/kochankę.

Premiera: 15 marca.

„Irlandzkie życzenie” 3/15/2024

Gdy miłość życia Maddie (Lohan) zaręcza się z jej najlepszą przyjaciółką, dziewczyna odkłada uczucia na bok, aby zostać druhną na ślubie pary w Irlandii. Na kilka dni przed ślubem Maddie wypowiada spontaniczne życzenie, prosząc o prawdziwą miłość. Następnego dnia budzi się w alternatywnej rzeczywistości, a przypadkowe spotkanie uświadamia jej, że z życzeniami trzeba uważać! Gdy jej marzenie zaczyna się spełniać, Maddie zdaje sobie sprawę z tego, że jej prawdziwą bratnią duszą jest ktoś zupełnie inny.

Premiera: 15 marca

„Gratulacje, to morderstwo”

Kiedy pewien trener zostaje zabity w prestiżowym klubie w Delhi, przebiegły śledczy tropi obrzydliwe sekrety jego megabogatych członków, by znaleźć mordercę.

Premiera: 15 marca.

„Sprawa z Outreau: Francuski koszmar”

Ten oparty na faktach serial dokumentalny stanowi analizę jednej z najbardziej tragicznych spraw we Francji. Na początku XXI wieku w północnej Francji młody sędzia Burgaud zajmuje się sprawą o pedofilię w rodzinie. Gdy okazuje się, że zamieszani są w nią także inni mieszkańcy miasta, wszystko się komplikuje. Pośród licznych oskarżeń i kontroskarżeń machina prawna się zapętla.

Premiera: 15 marca.

„Le Mans '66”

Na zlecenie Henry'ego Forda II amerykański projektant Carroll Shelby i brytyjski kierowca Ken Miles podejmują wyzwanie pokonania samochodów ekipy Ferrari w 24-godzinnym wyścigu Le Mans.

Premiera: 15 marca.

„Detektyw Monk”, sezony 1-8

Konsultant policji cierpiący na nerwicę natręctw rozwiązuje zagadki kryminalne.

Premiera: 15 marca.

Czytaj też:

Serial „1670” powróci z kolejną odsłoną!Czytaj też:

Dobre, a mało znane seriale kryminalne. To warto obejrzeć po finale „Rojst”