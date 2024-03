Serial „1670” powróci z kolejną odsłoną!

„1670” to polska komediowa opowieść o szlachcicu z ambicją zapisania się na kartach historii jako największy Jan Paweł w historii Polski. Serial nie tylko podbił serca widzów i krytyków, ale też szybko stał się popkulturowym fenomenem.

1. sezon „1670” zadebiutował 13 grudnia 2023 roku, a jego eksplodująca popularność i entuzjastyczny odbiór widzów sprawił, że utrzymywał się na liście TOP 10 w Polsce przez 11 tygodni. Serial został doceniony też przez branżę filmową – Polska Akademia Filmowa uznała produkcję za „Najlepszy filmowy serial fabularny” nagradzając jej statuetkę Orła.

Co wiemy o 2. sezonie „1670”?

Netflix potwierdził dziś, że 2. sezon hitowej komedii powstanie, a prace nad nim już ruszyły. Za scenariusz tak, jak przy pierwszym sezonie serialu, odpowiadać będzie Jakub Rużyłło. O tym, co czeka na fanów w drugim sezonie, nie wie na razie nawet Cyceron.

– Od chwili przeczytania pierwszych stron scenariusza Jakuba Rużyłły wiedzieliśmy, że mamy do czynienia z czymś wyjątkowym. Zespół utalentowanej obsady i twórców, na czele z duetem reżyserskim Macieja Buchwalda i Kordiana Kądzieli, stworzył serial niezwykle oryginalny i rezonujący z poczuciem humoru Polaków. Fakt, że cytaty z serialu na stałe weszły do naszego języka, jest najbardziej wymiernym dowodem fenomenu produkcji i ogromnej sympatii widzów. Cieszymy, że możemy oficjalnie potwierdzić to, na co czekają fani i ogłosić rozpoczęcie prac nad kolejnym sezonem produkcji – przekazał Kuba Razowski, Netflix Series Manager, CEE.

Kiedy premiera 2. sezonu „1670”?

Premiera drugiego sezonu serialu "1670" zaplanowana jest na 2025 rok. Producentami drugiego sezonu serialu są Ivo Krankowski i Jan Kwieciński. Za produkcję odpowiada Akson Studio.

