Dobre, a mało znane seriale kryminalne. To warto obejrzeć po finale „Rojst”

Te mało znane, a jednocześnie doskonałe i wysoko oceniane seriale, często kryją w sobie nieodkryty potencjał, który warto eksplorować. W niniejszym tekście polecamy kilka takich tytułów, które mogą zaskoczyć nawet najbardziej wytrawnego miłośnika gatunku kryminalnego, otwierając drzwi do fascynujących światów pełnych tajemnic, intryg i niespodziewanych zwrotów akcji. Podpowiadamy też, na jakich platformach możecie je obejrzeć.

„Most nad Sundem”

Na moście łączącym Danię ze Szwecją odkryto zwłoki. Nietypowe miejsce zbrodni sprawia, że dwoje doświadczonych detektywów z sąsiadujących krajów zostaje przydzielonych do sprawy. Duński inspektor Martin Rohde (Kim Bodnia) oraz szwedzka funkcjonariuszka policji Saga Noren (Sofia Helin) szybko odkrywają, że mają do czynienia z dwiema ofiarami śmiertelnymi. Górna część ciała należy do znanego polityka, a dolna do prostytutki. Detektywi muszą zgłębić najmroczniejsze tajemnice Kopenhagi i Malmö, aby schwytać zabójcę.

Serial do obejrzenia na Prime Video i Playerze.

„Długa noc”

Współczesny Nowy Jork. Naz Khan (Riz Ahmed), pochodzący z Pakistanu student, zostaje zaproszony na imprezę. Bez pozwolenia ojca zabiera jego samochód – żółtą taksówkę – i wyrusza z Queens na Manhattan. Gdy piękna młoda kobieta wsiada do auta, Naz nie wie, że to początek gehenny. Wkrótce zostaje oskarżony o morderstwo i musi stawić czoła wymiarowi sprawiedliwości. Po jego stronie staje adwokat Jack Stone (John Turturro).

Serial dostępny na HBO Max.

„Three Pines”

Policjant Armand Gamache (Alfred Molina) widzi rzeczy, których inni nie widzą: światło między pęknięciami, mit w przyziemności i zło w pozornie zwyczajnym życiu. Funkcjonariusz bada falę morderstw w pozornie idyllicznej wiosce Three Pines, odkrywając długo skrywane tajemnice i stawiając czoła kilku swoim demonom.

Serial dostępny na HBO Max.

„Czas”

Więzień, którego trawi poczucie winy i oficer stojący przed niemożliwym wyborem. Trzymająca w napięciu historia o karze i zasadach.

Serial dostępny na HBO Max, Player i Canal+ Online.

„Zamęt”

USA, rok 1972. Żołnierz Mac „Quarry” Conway wraca z Wietnamu do rodzinnego Memphis. Mężczyzna jest zniszczony psychicznie i fizycznie przez wojnę. Nie może do końca odnaleźć się w rzeczywistości. Pogrąża się w samodestrukcji. Nie stroni od używek.

Splot zdarzeń sprawia, że zaczyna współpracować z gangsterami, którzy odpowiedzialni są za szereg szemranych interesów nad brzegiem rzeki Missisipi. Luźno oparta na powieściowej serii Maksa Allana Collinsa historia weterana, który po powrocie z Wietnamu nie umie odnaleźć się w normalnej rzeczywistości.

Serial dostępny na HBO Max i Playerze.

„Ogrodnicy”

Serial oparty na prawdziwych wydarzeniach. Łagodnie usposobieni małżonkowie Susan i Christopher Edwards od ponad 15 lat uciekają od rzeczywistości. Pewnego dnia Christopher wykonuje zaskakujący telefon do swojej macochy, co prowadzi do ujawnienia roli ich obojga w zbrodni sprzed lat. Ich związek staje się przedmiotem policyjnego śledztwa, a oddana sobie para zostaje rozdzielona po raz pierwszy w czasie trwania małżeństwa.

W miarę postępów śledztwa, zainspirowani obsesją Susan na punkcie starych westernów i starego kina, małżonkowie zaczynają wyobrażać sobie, że są bohaterami hollywoodzkiego filmu i odgrywają stworzony przez siebie scenariusz. Wyimaginowany świat Susan i Chrisa zapewnia im niezwykle potrzebną formę bezpiecznej przystani, chroniącą przed horrorem prawdziwego życia, ale także stanowiącą dla nich zagrożenie, które może doprowadzić ich do całkowitego pogrążenia.

Serial dostępny na HBO Max.

„Schody”

W 2001 roku Michael Peterson, znany amerykański pisarz, został oskarżony o zamordowanie swojej żony Kathleen. Mężczyzna utrzymywał, że kobieta spadła ze schodów. Później jego oskarżenie zredukowano do nieumyślnego spowodowania śmierci. Okazało się, że kluczowy świadek oskarżenia złożył wprowadzające w błąd zeznania.

W 2004 roku powstał dokument „Schody”, a kilkanaście lat później na HBO Max pojawił się miniserial, opowiadający kulisy tej historii. W rolę Michaela Petersona, pisarza oskarżonego o zamordowanie swojej żony, wciela się Colin Firth („Samotny mężczyzna”, „Jak zostać królem”, „Dziennik Bridget Jones”). Kathleen Peterson zagrała z kolei Toni Collette („Niewiarygodne”, „Szósty zmysł”).

Do obejrzenia na HBO Max.

„Miłość i śmierć”

Na podstawie prawdziwych wydarzeń. Miniserial został napisany przez Davida E. Kelley'ego i wyreżyserowany przez Linkę Glatter. Opowiada historię dwóch rodzin mieszkających na przedmieściach Dallas. Candy i Pat Montgomery oraz Betty i Allan Gore prowadzą pozornie szczęśliwe życie, do momentu w którym pozamałżeński romans nie doprowadza do tragedii.

W obsadzie znaleźli się: Elizabeth Olsen, Jesse Plemons, Lily Rabe, Patrick Fugita, Krysten Ritter, Tom Pelphreya, Keir Gilchrist i Elizabeth Marvel.

Serial do obejrzenia na HBO Max.

„Safe”

Rok po śmierci żony Tom samotnie wychowuje dwie córki na pięknym strzeżonym osiedlu, w otoczeniu przyjaciół. Nawiązuje również znajomość, która może przerodzić się w coś poważniejszego. Jednak kiedy jego starsza córka znika w tajemniczych okolicznościach, Tom odkrywa, że tak naprawdę niewiele wie o najbliższych mu osobach, które skrywają mroczne sekrety — podobnie zresztą jak miejsce, w którym mieszka. Partnerzy, dzieci, kochankowie, rodzice, przyjaciele — czy ktokolwiek z nas może powiedzieć, że w pełni zna osoby, które kocha? A na ile inni znają Toma?

Serial dostępny na Netflix.

