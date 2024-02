„Noc, której obudził się Laurier” już do obejrzenia w Polsce. Xavier Dolan debiutuje jako twórca serialu

Xavier Dolan oparł scenariusz serialu na sztuce Michela Marc’a Bouchard’a (na podstawie sztuki tego samego autora powstał film Dolana – „Tom”). W „Noc, której obudził się Laurier” mamy do czynienia ze skomplikowanymi więziami rodzinnymi, tajemnicą z przeszłości, motywami miłości, tchórzostwa i śmierci. W psychologicznym thrilleru Dolan, który jest jego scenarzystą, reżyserem, montażystą i producentem, gra także jedną z ról.

„Noc, której obudził się Laurier”. Fabuła serialu

Miniserial opowiada o czwórce rodzeństwa, które spotyka się, aby wspólnie przeżyć śmierć matki. Mamy teraźniejszość. Madeleine Larouche jest na łożu śmierci. Jej synowie: Denis i Julien przezornie przygotowują dom do sprzedaży. Trwa remont. Do braci dołącza najmłodsze dziecko Madeleine – Elliot. Piegowaty chłopak z kruchą psychiką przerywa odwyk, aby zdążyć jeszcze zobaczyć matkę.

Niepodziewanie do trójki braci dołącza Mireille – nieobecna od kilkunastu lat, jedyna córka. O sytuacji z mamą poinformowała ją Chantal – żona Juliena. Mireille przybywa też, aby jako światowej sławy balsamistka spełnić jedno z ostatnich życzeń umierającej i zabalsamować jej ciało. Jednocześnie robotnicy w czasie prac w ogrodzie wykopują zardzewiałe pudełko, jak się okazuje, pełne sentymentów i wspomnień, do którego jednak nikt z rodzeństwa nie chce się przyznać. Przysłowiowym gwoździem do trumny jest telefon, który przypadkowo odbiera Madeleine, co przyspiesza jej agonię poprzedzoną zmianami w testamencie.

Rok 1991. Rodzina Larouche jest jedną ze zwykłych rodzin zamieszkujących zwykłe małe miasteczko w Quebeck. Najstarsze z czworga rodzeństwa: Julien i Mireille spędzają czas wśród rówieśników z sąsiedztwa. Wśród nich jest boski Laurier Gaudreault, w którym podkochuje się młoda Mireille. Dziewczyna ma szczególną przypadłość – ma problemy ze snem. Puste nocne godziny wypełnia wkradaniem się do domów sąsiadów. Jedna z takich bezsennych nocy zaprowadza ją do sypialni Laurier’a.

W serialu zagrali: Julie le Breton w roli Mireille, Patrick Hivon jako Julien, Éric Bruneau – serialowy Denis oraz oczywiście Xavier Dolan, który obsadził siebie w roli zagubionego, uzależnionego od narkotyków Elliota. W serii zobaczymy też Magalie Lépine Blondeau w roli żony Juliena – Chantal oraz o Anne Dorval, która już po raz kolejny wciela się w rolę mamy Xaviera w jego projekcie.

Gdzie oglądać serial „Noc, której obudził się Laurier”?

Serial „Noc, której obudził się Laurier” jest dostępny już od 28 lutego w serwisie CANAL+ online i na CANAL+ PREMIUM.

