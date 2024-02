Wracają „Milionerzy”. Będzie nowe koło ratunkowe i nowy milioner!

Teleturniej "Milionerzy" gości na antenie polskiej telewizji od 1999 roku i od początku prowadzącym jest Hubert Urbański. Zasady gry są dość proste. Zawodnik kwalifikuje się do właściwego etapu teleturnieju poprzez rundę eliminacyjną „kto pierwszy, ten lepszy”. Aby Hubert Urbański wypisał czek opiewający na kwotę miliona złotych, uczestnik musi odpowiedzieć poprawnie na 12 pytań. W trakcie mógł skorzystać z kół ratunkowych. Do tej pory miał do wyboru trzy opcje: pół na pół, pytanie do publiczności i telefon do przyjaciela.

„Milionerzy” z nowym kołem ratunkowym

W wiosennym sezonie „Milionerów” pojawi się nowość: zamiana pytania. Będzie można z niej skorzystać po osiągnięciu pułapu 40 tysięcy złotych. Uczestnicy mieli już taką możliwość w czasie pandemii, kiedy odcinki były nagrywane bez udziału publiczności. Zamiana pytania zastąpiła wtedy pytanie do publiczności. Teraz będzie czwartym kołem.

W niektórych zagranicznych edycjach „Milionerów” uczestnik może skorzystać z innego koła: pytanie do prowadzącego. Hubert Urbański w niedawnym wywiadzie stwierdził, że w polskiej wersji to nigdy się nie wydarzy.

– Moim zdaniem najcudowniejszą formułą tego programu jest to, że ja nigdy nie usiądę po drugiej stronie i nigdy nie będę musiał publicznie weryfikować swojej wiedzy. To jest, mówiąc poważnie, duży komfort. Ale to fajne koło ratunkowe, widziałem je w kilku wersjach „Milionerów” – mówił dla cozatydzien.tvn.pl.

„Milionerzy”. W nowej edycji poznamy nowego milionera

– Wiosną poznamy nowego milionera! – zapowiadają producenci teleturnieju na Intstagramie. Do tej pory w polskiej edycji programu było ich pięciu: doktorant Krzysztof Wójcik (2010), emerytowana nauczycielka Maria Romanek (2018), filolożka klasyczna Katarzyna Kant-Wysocka (2019), muzykolog Jacek Iwaszko (2021) i księgowy Tomasz Orzechowski (2022). Pytania za milion padły dotąd 30 razy. Ostatnio, w październiku 2022 roku, usłyszeli je w wydaniu specjalnym Małgorzata Rozenek-Majdan i Krzysztof Skórzyński.

Italo Calvino zaprosił do powieści „Jeśli zimową nocą podróżny” Tazia Bazakbala wprost z kart „Pożegnania jesieni”:

A: Witkacego

B: Witolda Gombrowicza

C: Sławomira Mrożka

D: Italo Calvino

„Milionerzy”. Kiedy nowe odcinki?

Teleturniej „Milionerzy” z nowymi odcinkami wraca od poniedziałku, 4 marca. Emisja o godz. 20.55 w TVN i w Playerze.



