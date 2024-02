Co nowego obejrzymy w tym tygodniu na Netflix? Rozpiska premier

W tym tygodniu, w którym też pożegnamy luty i powitamy marzec, Netflix przygotował dla widzów kilka wartych uwagi seriali i filmów. Przede wszystkim zadebiutuje „Rojst: Millenium” – wyczekiwana kontynuacja polskiego hitu platformy, a w niej znów na ekranie pojawią się największe rodzime gwiazdy, w tym Dawid Ogrodnik, Andrzej Seweryn, Łukasz Simlat, Magdalena Różczka czy Piotr Fronczewski.

Z kolejnymi sezonami wracają też anglojęzyczna seria „Blood and Water” (to już czwarta odsłona produkcji) i uwielbiana „Somebody Feed Phil” i „Kod 8”.

W piątek 1 marca w Dzień Kobiet obejrzeć będziemy mogli między innymi nowy film Netfliksa „Astronauta” z Adamem Sandlerem w roli głównej. Tego samego dnia również na platformę zawita dokument „Nie jesteś sama: Walka z Watahą”, „Nazywam się Loh Kiwan” czy sequel filmu „Furia” o trzech mścicielkach.

Z kolei w niedzielę 3 marca Netflix będzie transmitować wieczorny mecz pokazowy 22-krotnego zwycięzcy Wielkiego Szlema – Hiszpana Rafaela Nadala oraz jego rodaka, numer 2. światowego tenisa Carlosa Alcaraza.

Lista nowości na Netflix w tygodniu 26 lutego – 3 marca

„Amerykański spisek: Sprawa Ośmiornicy” – środa



Dziennikarz śledczy, który bada sprawę politycznej konspiracji zwanej Ośmiornicą, zostaje znaleziony martwy w hotelowym pokoju. Po latach na jaw wychodzą nowe fakty.



„Rojst Millenium” – środa



Nadchodzi czas zmian. Ludzie w napięciu oczekują nadejścia nowego millenium. Tymczasem w lesie na Grontach odkopany został szkielet kobiety z naszyjnikiem, a podczas urodzinowego bankietu, w hotelu »Centrum« dochodzi do zabójstwa. Co i kto stoi za tymi wszystkimi zdarzeniami? Historia cofa się aż do lat 60., aby odnaleźć klucz do kryminalnej zagadki.



„Kod 8”, część 2. – środa



W świecie, w którym 4% populacji rodzi się z supermocami i jest nadzorowane przez zaawansowane technologicznie roboty, były więzień łączy siły ze wzgardzonym bossem narkotykowym, aby chronić młodą dziewczynę przed skorumpowanym sierżantem policji.



„Aplauz” – czwartek



Matka, ojciec i dziecko… Dziecko, które kwestionuje sens egzystencji, tęskniąc za swoim dawnym życiem. Historia tej rodziny obejmuje wiele dziesięcioleci, na tle których możemy śledzić ich zmagania ze sobą i społeczeństwem.



„Aníkúlápó: Narodziny widma” – piątek



Podróżnik Saro ściga się z czasem, aby uniknąć strasznego losu. Na początek musi wrócić do Ojumo z zadaniem dokonania rzeczy niemożliwej.



„Blood and Water”, sezon 4. – piątek



W Parkhurst High zaczyna się nowy rok szkolny. Puleng i Fiks próbują dojść do siebie po rewelacjach związanych z testami DNA. W powietrzu wiszą kolejne dramaty. Dawne sojusze zostają wystawione na próbę. Młodzież nawiązuje nowe, nieoczekiwane przyjaźnie. Do personelu szkoły dołącza nowy terapeuta, a do grona uczniów Parkhurst — przystojniak Sam. Obaj mają swoje sekrety… Jedno jest pewne — nic nie jest takie, jak się wydaje, a prawda nikogo nie oszczędzi.



„Furie” – piątek



W tym sequelu filmu „Furia” trzy rozsierdzone mścicielki podejmują walkę ze zbrodniczym syndykatem kontrolującym krwawe ulice Sajgonu lat 90.



„Somebody Feed Phil”, sezon 7. – piątek



Dołącz do globtrotera i miłośnika jedzenia Phila Rosenthala, który ostrzy sobie zęby na nowe i pyszne przygody w wyprodukowanym dla Netflix programie „Somebody Feed Phil”. Sezon 7 to prawdziwa eksplozja smaków — w 8 nowych odcinkach prowadzący odwiedza Mumbaj, Waszyngton, Kioto, Islandię, Dubaj, „prawdziwe” Orlando, Tajpej i Szkocję, gdzie odnajduje ukryte perełki i z każdym kolejnym kęsem wgryza się w gastronomiczną kulturę tych wyjątkowych miejsc. Z ludźmi napotykanymi na swojej drodze Phil nawiązuje relacje z wykorzystaniem uniwersalnego języka jedzenia, ciesząc się przy tym nowymi odkryciami kulinarnymi i delektując czasem wspólnie spędzanym przy suto zastawionym stole.



„Nazywam się Loh Kiwan” – piątek



Po ucieczce z Korei Północnej Loh Kiwan, walcząc z przeciwnościami, ubiega się o status uchodźcy w Belgii, gdzie poznaje kobietę, która straciła wszelką nadzieję.



„Astronauta” – piątek



W szóstym miesiącu samotnej misji badawczej na kraniec Układu Słonecznego astronauta Jakub (Adam Sandler) orientuje się, że po powrocie na Ziemię jego małżeństwo może się rozpaść. Za wszelką cenę próbuje więc naprawić relację z żoną, Lenką (Carey Mulligan), w czym pomaga mu tajemnicze stworzenie z początku czasów zamieszkujące trzewia jego statku. Hanuš (któremu głosu użyczył Paul Dano) wspólnie z Jakubem próbują dociec, co poszło nie tak, zanim na wszystko będzie już za późno.

W filmie, którego reżyserem jest Johan Renck i który nakręcono na podstawie powieści „Spaceman of Bohemia”, występują również Kunal Nayyar, Lena Olin i Isabella Rossellini.



„Nie jesteś sama: Walka z Watahą” – piątek



Twórcy filmu „Duchy wojny domowej” (nagroda Goya, dwie nagrody Emmy, nagroda Peabody’ego i kandydat do Oscara) przedstawiają poruszającą i wnikliwą analizę sprawy, która doprowadziła do pierwszego w Hiszpanii rozliczenia w ramach ruchu #MeToo i odbiła się szerokim echem w Ameryce Łacińskiej.

Dokument zaczyna się od sprawy młodej kobiety, która w czasie kultowej hiszpańskiej „gonitwy z bykami” (San Fermin) w 2016 r. została zgwałcona przez pięciu mężczyzn nazywających siebie „watahą”. Przedstawia też dwa inne podobne przypadki, aby rzucić światło na przemoc seksualną, której kobiety doświadczają na co dzień, oraz pierwszy punkt zwrotny w historii hiszpańskiego ruchu #MeToo, kiedy milion kobiet i dziewcząt wyszło na ulice, skandując „Siostro, wierzę ci” i przerwało milczenie w mediach społecznościowych, stosując hasztag #Cuéntalo („powiedz swoją historię”).



„The Netflix Slam” – niedziela



Netflix będzie transmitować najbliższe wydarzenie sportowe na żywo „The Netflix Slam”, w którym w specjalnym, wieczornym meczu pokazowym zmierzą się 22-krotny zwycięzca Wielkiego Szlema — Hiszpan Rafael Nadal i jego rodak, numer 2 światowego tenisa — Carlos Alcaraz.

Wydarzenie prowadzone przez MGM Resorts International odbędzie się w niedzielę, 3 marca 2024 r. o godzinie 18:30 czasu polskiego (12:30 czasu wschodniego) na Michelob ULTRA Arena w Mandalay Bay Resort and Casino w Las Vegas. Wydarzenie będzie transmitowane w języku angielskim i hiszpańskim.

Ile kosztuje założenie Netfliksa?

Netflix to jeden z największych na świecie serwisów rozrywkowych, z którego korzysta ponad 260 mln opłacających abonament użytkowników w ponad 190 krajach. Udostępnia on wiele gatunków filmów, seriali i gier w różnych językach. Użytkownicy mogą swobodnie uruchamiać, zatrzymywać i wznawiać odtwarzanie o każdej porze i w dowolnym miejscu, a także zmienić plan w dowolnym momencie.

Netflix oferuje trzy różne plany subskrypcji w Polsce: Basic, Standard i Premium.

Plan Basic to najtańsza opcja subskrypcji Netflix. Kosztuje on 34,99 złotych miesięcznie. Plan umożliwia oglądanie treści na jednym urządzeniu jednocześnie.

Kosztuje on 34,99 złotych miesięcznie. Plan umożliwia oglądanie treści na jednym urządzeniu jednocześnie. Plan Standard kosztuje on 49,99 złotych miesięcznie. Ten plan umożliwia oglądanie treści na dwóch urządzeniach jednocześnie i oferuje funkcję HD.

kosztuje on 49,99 złotych miesięcznie. Ten plan umożliwia oglądanie treści na dwóch urządzeniach jednocześnie i oferuje funkcję HD. Plan Premium to najdroższa opcja subskrypcji, która kosztuje on 59,99 złotych miesięcznie. Ten plan umożliwia oglądanie treści na czterech urządzeniach jednocześnie i oferuje funkcję HD oraz Ultra HD.

