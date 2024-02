Prime Video ogłosiła datę premiery 4. sezonu „The Boys”! Co nas czeka?

„The Boys” to amerykański serial, który zadebiutował w 2019 roku, oparty na komiksie „Chłopaki”. Fabuła osadzona jest w świecie, w którym superbohaterowie są celebrytami pracującymi dla potężnej korporacji Vought International. Ta sprzedaje ich umiejętności i zarabia na nich. Większość z superbohaterów to osoby aroganckie i skorumpowane.

Wszystkie dotychczasowe odsłony serialu spotkały się z pozytywnym przyjęciem krytyków. Na polskim Filmwebie „The Boys” ocenę 8,3/10.

„The Boys”. Co w 4. sezonie?

W 4. sezonie świat znajduje się na skraju upadku. Mimo panowania Homelandera, który umacnia swoją władzę, Victoria Neuman zbliża się do zdobycia fotela w Białym Domu. Butcher, któremu zostało tylko kilka miesięcy życia, traci syna Bekki oraz stanowisko lidera Boysów. Reszta zespołu ma dość jego kłamstw. Stawka jest wyższa niż kiedykolwiek wcześniej, dlatego bohaterowie muszą znaleźć sposób na współpracę i uratowanie świata, zanim będzie za późno.

W „The Boys” występują: Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capone, Karen Fukuhara, Colby Minifie, Claudia Doumit i Cameron Crovetti. W 4. sezonie do obsady dołączają także Susan Heyward, Valorie Curry i Jeffrey Dean Morgan.

Serial „The Boys” powstał na podstawie bestsellerowego komiksu „The New York Timesa” autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robertsona, którzy pełnią także funkcje producentów wykonawczych.

Sezon 4. „The Boys”. Kiedy premiera?

Premiera trzech pierwszych odcinków 4. sezonu „The Boys” odbędzie się 13 czerwca 2024 roku. Kolejne epizody będą emitowane co tydzień, a epicki odcinek finałowy zadebiutuje 18 lipca. Nowa odsłona będzie liczyła 8 odcinków.

Co jeszcze oglądać można na Amazon Prime Video?

„The Boys” dołączy do bogatej oferty Amazon Prime Video obejmującej tysiące filmów i seriali, w tym polskich produkcji własnych takich jak „Lewandowski – Nieznany”; „LOL: Kto Się Śmieje Ostatni”; „Cały ten seks” czy „Legia. Do końca”. Na Prime Video widzowie znajdą też popularne seriale jak: „Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy”; „Jack Ryan”; „Reacher”; „Lista śmierci”; „The Grand Tour” i „Wspaniała pani Maisel”. Serwis to też dom popularnych filmów, takich jak „Książę w Nowym Jorku 2” i „Wojna o jutro”.

Amazon Prime Video. Ile kosztuje subskrypcja?

Użytkownicy otrzymują 30-dniowy okres próbny. Standardowy abonament Amazon Prime Video (bez dostępu do pozostałych usług) wynosi 26 złotych miesięcznie.

