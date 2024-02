Nowości na Netflix w marcu. Zadebiutuje ponad 80 seriali i filmów

Wraz z nadejściem wiosny w serwisie Netflix zagoszczą nowe, długo wyczekiwane produkcje. Trzymający w napięciu thriller science fiction – „Problem trzech ciał”, stworzony przez twórców „Gry o tron”, wciągnie widzów w głąb wielowymiarowej historii inspirowanej fantastycznonaukową powieścią Liu Cixina. Wśród nowości zobaczymy również serial „Dżentelmeni” od mistrza kina akcji, Guya Ritchiego, oraz film fantasy „Dama” z Millie Bobby Brown w roli głównej.

Pozaziemskich emocji dostarczy widzom również film „Astronauta” z Adamem Sandlerem w roli głównej, podczas gdy fanów serialu „Książeta” ucieszy powrót Wilhelma i Simona w trzecim sezonie produkcji. W marcu w serwisie pojawi się też „The Netflix Slam” – transmisja na żywo z pokazowego meczu tenisa, w którym zmierzą się Rafael Nadal i Carlos Alcaraz.

Nowości w marcu na Netflix

„Problem trzech ciał” – premiera 21 marca



Brzemienna w skutkach decyzja podjęta w Chinach przez młodą kobietę w latach 60. XX wieku rozchodzi się echem w czasie i przestrzeni, a jej konsekwencje sięgają czasów współczesnych. Gdy prawa natury w niewytłumaczalny sposób chwieją się w posadach, zżyta grupa wybitnych naukowców łączy siły ze stosującym nietypowe metody detektywem, aby stawić czoła największemu zagrożeniu w historii ludzkości.

David Benioff i D.B. Weiss („Gra o tron”) oraz Alexander Woo („Terror”, „Czysta krew”) są współtwórcami, producentami wykonawczymi i scenarzystami serialu.



Sezon 3. serialu „Książęta” – premiera odcinków 1-5 już 11 marca; odcinek 6 – 18 marca



Gdy książę Wilhelm (Edvin Ryding), rozpoczyna naukę w Hillerska, prestiżowej szkole z internatem, wreszcie ma okazję, by lepiej poznać siebie i zdecydować, na czym mu w życiu zależy. Wkrótce Wilhelm zaczyna marzyć o wolności i bezwarunkowej miłości z dala od dworskich zobowiązań. Nieoczekiwanie jednak zostaje następcą tronu i teraz jego dylemat staje się jeszcze trudniejszy, bo zbliża się moment wyboru między miłością a obowiązkami.



„Furie” – premiera 1 marca



Lyna, młoda kobieta, która całą sobą pragnie po prostu zwyczajnego życia, próbuje pomścić śmierć ojca i zostaje wplątana w sprawy Furii — kobiety dbającej o porządek w paryskim półświatku. Mimo zaciekłej determinacji, by umknąć przeznaczeniu, wkrótce dostrzega, że przeciwstawienie się losowi nie będzie wcale takie łatwe.



„Dżentelmeni” – premiera 7 marca



Eddie Horniman (Theo James) niespodziewanie dostaje w spadku po ojcu pokaźną wiejską posiadłość — która okazuje się imperium marihuany. W dodatku całkiem spora ekipa przyjemniaczków z brytyjskiego półświatka chce mieć swój udział w tym interesie. Eddie postanawia uwolnić rodzinę z ich szponów i pokonać gangsterów ich własną bronią. Jednak im bardziej wciąga go przestępcze uniwersum, tym bardziej zaczyna mu się w nim podobać.



„Dama” – 8 marca



Posłuszna podwładna zgadza się poślubić przystojnego księcia. Jednak okazuje się, że rodzina królewska zwerbowała ją jako ofiarę, aby spłacić starożytny dług. Wrzucona do jaskini z ziejącym ogniem smokiem musi polegać na swoim sprycie i woli przetrwania.



„Bogdan Boner: Wielkanoc” – 27 marca



Kiedy pewien mężczyzna zapomina o tradycji mycia okien przed Wielkanocą, wywołuje gniew złego zajączka, którego pokonać może tylko dobry zajączek.



„Cena strachu” – 29 marca



Doborowa ekipa śmiałków ma 24 godziny, aby zapobiec ogromnej eksplozji i przejechać dwiema ciężarówkami z ładunkiem nitrogliceryny przez najeżoną pułapkami pustynię.



„Astronauta” – 1 marca



Po 6 miesiącach samotnej misji astronauta podejmuje próbę naprawy swojego małżeństwa z pomocą tajemniczego stworzenia kryjącego się na jego statku.



„Nic na siłę” – 27 marca



Szefowa kuchni Oliwia, zwabiona podstępem na wieś, aby ratować gospodarstwo babci, zakochuje się przystojnym rolniku, który skrywa pewien sekret.



„Ciemne strony amerykańskich obozów wychowawczych dla młodzieży” – 6 marca



Kobieta, którą po latach nadal dręczą koszmary ze szkoły o ekstremalnej dyscyplinie, ujawnia korupcję i nadużycia branży edukacji tzw. trudnej młodzieży.



„Sprawa z Outreau: Francuski koszmar” – 15 marca



Młody sędzia ma zbadać sprawę zarzutów o pedofilię w rodzinie. Ten oparty na faktach serial dokumentalny to analiza jednej z najbardziej tragicznych spraw we Francji.



„The Netflix Slam” – 3 marca



Pokazowy mecz tenisowy na żywo, w którym zmierzą się słynny Rafael Nadal i cudowne dziecko Carlos Alcaraz.



„Hot Wheels – Na start!” – 4 marca



Trwa Rajdowy Obóz Mega Garażu Hot Wheels. Szóstka młodych zawodników doskonali swoje umiejętności, aby dołączyć do nowego pokolenia fantastycznych kierowców wyścigowych.



„Wielkodomscy – film” – 22 marca



W tej animowanej komedii na podstawie popularnego serialu „Wielkodomscy" rodzinne wakacje w Meksyku zmieniają się w mitologiczny chaos.



„Orlęta. Grodno '39” – 6 marca



Po wybuchu II wojny światowej sowieccy żołnierze napadają Polskę. Żydowski chłopiec dołącza do żołnierzy, chłopów i dzieci broniących swojego przygranicznego miasteczka.



„Strzępy” – 22 marca



Gdy dziadek zaczyna wykazywać oznaki choroby Alzheimera, jego rodzina staje w trudnej sytuacji, która prowadzi do rozpadu łączących ją relacji.



„Le Mans '66” – 15 marca



Amerykański projektant samochodów Carroll Shelby (Matt Damon) i kierowca Ken Miles (Christian Bale) łączą siły, by zakończyć passę Enzo Ferrariego w Le Mans w tym oscarowym filmie.



„Dexter”, sezon 1-8 – wkrótce na Netflix



Za dnia łagodnie usposobiony Dexter pracuje jako analityk śladów krwawych w policji w Miami. Nocą jest seryjnym mordercą, który bierze na cel wyłącznie innych morderców.



„Detektyw Monk”, sezon 1-8 – 15 marca



Genialny detektyw dręczony przez fobie odchodzi ze służby i zaczyna karierę konsultanta pomagającego policji rozwiązywać najtrudniejsze sprawy.

Ile kosztuje subskrypcja miesięczna Netflix?

Netflix to jeden z największych na świecie serwisów rozrywkowych, z którego korzysta ponad 260 mln opłacających abonament użytkowników w ponad 190 krajach. Udostępnia on wiele gatunków filmów, seriali i gier w różnych językach. Użytkownicy mogą swobodnie uruchamiać, zatrzymywać i wznawiać odtwarzanie o każdej porze i w dowolnym miejscu, a także zmienić plan w dowolnym momencie.

Netflix oferuje trzy różne plany subskrypcji w Polsce: Basic, Standard i Premium.

Plan Basic to najtańsza opcja subskrypcji Netflix. Kosztuje on 34,99 złotych miesięcznie. Plan umożliwia oglądanie treści na jednym urządzeniu jednocześnie.

Plan Standard kosztuje on 49,99 złotych miesięcznie. Ten plan umożliwia oglądanie treści na dwóch urządzeniach jednocześnie i oferuje funkcję HD.

Plan Premium to najdroższa opcja subskrypcji, która kosztuje on 59,99 złotych miesięcznie. Ten plan umożliwia oglądanie treści na czterech urządzeniach jednocześnie i oferuje funkcję HD oraz Ultra HD.

Czytaj też:

Poznaliśmy obsadę polskiej superprodukcji „Heweliusz”. Wystąpi plejada gwiazdCzytaj też:

Jacob Elordi, znany z filmu „Saltburn”, oskarżony o napaść. Policja prowadzi śledztwo