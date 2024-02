Nowości w HBO Max w drugiej połowie lutego. To ponad 20 tytułów!

Wśród nowości na HBO Max pojawi się serial „Influencerka z przypadku”. W drugiej połowie lutego platforma ma dla swoich subskrybentów też kilka znanych i lubianych klasyków filmowych, w tym „Afera Thomasa Crowna”, „Cios”, „Telemaniak”, „Ostatnie tango w Paryżu” czy „Człowiek roku”.

Już od 16 lutego obejrzycie także dwa filmy z popularnej serii, którą pokochały tłumy, czyli „Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a” oraz „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”. Pojawią się niszowe perełki, jak „Wieża, która nie rzuca cienia” czy „Stary człowiek w poszukiwaniu escorta”.

Przejrzyjcie listę i poszukajcie czegoś dla siebie!

Nowości na HBO Max – 16-29 lutego

„Influencerka z przypadku” – 18 lutego

Porzucona przez chłopaka zwyczajna 30-latka dzieli się swoimi żalami w mediach społecznościowych i niechcący staje się sensacją Internetu.



„Typ: Zabójca” – 22 lutego

Ingrid Lewis broni Johna Webstera przed zarzutami o prześladowanie. Mężczyzna zwraca się jednak przeciwko niej.



„Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a” – 16 lutego

Profesor Albus Dumbledore prosi magizoologa Newta Skamandera, żeby stanął na czele nieustraszonej drużyny złożonej z czarodziejów, czarodziejek i pewnego dzielnego mugolskiego piekarza. Wspólnie muszą wyruszyć w niebezpieczną misję.



„Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć” – 16 lutego

Eddie Redmayne w roli ulubionego pisarza Harry’ego Pottera, który w trakcie krótkiego pobytu w Nowym Jorku przeżywa niezwykłe przygody.



„Afera Thomasa Crowna” – 16 lutego



Playboy-milioner, który znudzony brakiem wyzwań w swoim uprzywilejowanym życiu, kradnie Cezanne'a z Metropolitan Museum of Art.



„Gran Turismo” – 16 lutego

Opowieść o spełnieniu życzeń nastoletniego gracza w Gran Turismo, którego umiejętności sprawiły, że stał się prawdziwym zawodowym kierowcą wyścigowym.



„Cios” – 16 lutego

Jim przygotowuje się do pierwszej zawodowej walki bokserskiej, ale po pewnym spotkaniu zaczyna zastanawiać się nad swoim życiem i seksualnością.



„Telemaniak” – 16 lutego

Facet, który chce mieć tylko darmowy dostęp do telewizji kablowej, zyskuje nowego najlepszego przyjaciela i nie może się go w żaden sposób pozbyć.



„Na twoim miejscu” – 16 lutego



Żona i mąż budzą się w nie swoich ciałach. Każde z nich odkrywa zaskakujące prawdy o swoim partnerze, jednocześnie próbując wrócić do normalności.



„Dounia i księżniczka Aleppo” – 17 lutego

6-letnia Dounia opuszcza Aleppo z kilkoma nasionami w dłoni i wyrusza w podróż do nowego świata.



„Człowiek roku” – 22 lutego

Robin Williams w roli gospodarza programu rozrywkowego, który postanawia kandydować na urząd prezydenta.



„Niesławny Youssef Salem” – 22 lutego

Youssef musi zmierzyć się z ceną sukcesu, gdy jego książka zdobywa prestiżową nagrodę i on nagle staje się najczęściej omawianym autorem w Paryżu.



„Ostatnie tango w Paryżu” – 23 lutego

Dwie udręczone dusze mieszkające w Paryżu spotykają się, aby zaspokoić swoje seksualne potrzeby w pustym mieszkaniu.





„Dobry ogrodnik” – 23 lutego

Historia ogrodnika, którego pozornie spokojne życie zostaje zakłócone przez nietypową prośbę jego pracodawczyni.



„Akhira: Ostatnia królowa” – 23 lutego



Opowieść zainspirowana księżniczką Zaphirą, żoną ostatniego króla Algieru, i jej walką w obronie ludu przed piratem Barbarossą.



„Niesamowita Elisa” – 23 lutego



12-letnia Elisa zmaga się z traumą związaną ze śmiercią matki w wypadku samochodowym.



„Wieża, która nie rzuca cienia” – 23 lutego

Rozwiedziony krytyk kulinarny Gu Wentong nawiązuje związek z młodszą fotografką, zastanawiając się jednocześnie nad sobą w roli ojca, syna i kochanka.



„Stary człowiek w poszukiwaniu escorta” – 23 lutego

Fiński rolnik wyrusza do Niemiec na poszukiwanie używanego samochodu, który mógłby zastąpić jego zepsutego Forda Escorta.



„Świat w płomieniach” – 23 lutego



Biały Dom staje się celem ataku grupy bezwzględnych terrorystów. Świadkiem wydareń i jedynym człowiekiem zdolnym ocalić prezydenta USA jest młody policjant John Cale.



„Patriota” – 23 lutego

Bohater wojenny chce żyć w spokoju w Karolinie Południowej w 1776 roku, gdy nowa wojna ogarnia kraj, ale gniew spycha go z powrotem na pole bitwy.



„CJ7” – 24 lutego



Historia ubogiego robotnika z Hong Kongu i jego syna, których życie zmienia się za sprawą tajemniczej zabawki.

Seriale z największymi gwiazdami na HBO Max

Platforma HBO od lat przyciąga duże nazwiska do swoich produkcji. Tak było między innymi z serialem „Ostre przedmioty” na podstawie bestsellerowej powieści. W serii obok głównej bohaterki, granej przez Amy Adams, oglądać mogliśmy ekranową diwę Patricię Clarkson.

Wymieniając serie, przy których z HBO współpracowali znani aktorzy i okazały się ulubionymi wśród widzów, nie może zabraknąć „Wielkich kłamstewek”. W serii zgodziły się zagrać Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Zoe Kravitz, Alexander Skarsgard, Laura Dern, Shailene Woodley, a nawet Meryl Streep.

Warto też przypomnieć dwa inne seriale – „To wiem na pewno” i „Od nowa”. W pierwszej produkcji podwójną rolę zagrał Mark Ruffalo, a w drugiej pojawili się Nicole Kidman i Hugh Grant.

Niebawem na HBO Max pojawi się też serial „Reżim”, w którym zagra, znana też z „Mare z Easttown” Kate Winslet i ogłoszony dziś „Sympatyk” z Robertem Downeyem Jr. w obsadzie, który wciela się w nim w kilka ról.

Ile kosztuje subskrypcja HBO Max?

Subskrypcja HBO Max kosztuje 29,99 zł miesięcznie lub 234,99 zł za rok.

