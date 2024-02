30+ tytułów w lutym od HBO Max. Sprawdźcie listę premier

Wraz z początkiem lutego na HBO Max pojawią się nowe sezony dwóch uznanych seriali – "Tokyo Vice" i "Pohamuj entuzjazm". To jednak nie koniec nowości, bo platforma ma dla swoich subskrybentów także nowe programy, dokumenty i przede wszystkim filmy. Sprawdźcie, czy coś was zainteresuje.

Nowości na HBO Max w pierwszej połowie lutego 2024

„Niepokonana Tatiana Suarez” – 1 lutego



Dokument przedstawia niezłomnego ducha walki zawodniczki MMA Tatiany Suarez, która powraca po czteroletniej przerwie spowodowanej kontuzją.



„Randki pań Delaney” – 1 lutego



Rozwiedziona matka zaczyna randkować z samotnym ojcem jednego z przyjaciół jej syna. W tym czasie jej córka i matka też rozpoczynają własne romanse.



„Wózek” – 1 lutego



Nelly próbuje przetrwać kolejny nieudany dzień handlowy w Queens. Zdeterminowana, by poprawić swoją sytuację, podejmuje ryzykowną decyzję.



„Córka łowcy głów” – 1 lutego



Lynn zostawia rodzinę i rusza w drogę, aby spróbować szczęścia w mieście jako piosenkarka country.



„Cichy gwizd” – 1 lutego



Ming jest samotniczką, pracującą na nocne zmiany w sklepie. Pewnego dnia sąsiad zaprasza ją na kolację, która odsłania jej skrywaną przeszłość.



„Pyszne historie”– 1 lutego



Szefowa kuchni i autorka Carla Hall podróżuje po całym świecie, aby wyśledzić nieoczywisty rodowód dań, które uchodzą za typowo amerykańskie.



„Kowboj Bebop: Pukając do nieba bram” – 2 lutego



Spike i załoga statku kosmicznego Bebop szukają terrorystów, którzy wysadzili zbiornik z chemikaliami, mając nadzieję na zdobycie dużej nagrody.



„Człowiek Widmo” – 2 lutego



Naukowcy odkrywają, jak uczynić ludzi niewidzialnymi. Niespodziewanie jednak obiekt ich badań staje się szalonym zabójcą, który ich prześladuje.



„Bestie” – 2 lutego



Thriller, który rozgrywa się w górskiej wiosce w hiszpańskiej Galicji i przedstawia tarcia między jej mieszkańcami a francuską parą.



„Bez litości 3: Ostatni rozdział” – 2 lutego



Były zabójca Robert McCall konfrontuje się ze swoją przeszłością podczas starcia z włoską mafią.



„Zjawa” – 2 lutego



W Ameryce lat dwudziestych XIX wieku legendarny odkrywca walczy o przetrwanie po tym, jak został poturbowany przez niedźwiedzia grizzly.



„Daredevil” – 2 lutego



Matt Murdock mieszka w świecie nocy, ale czerń jest wypełniona dźwiękami, zapachami, smakami i teksturami, których inni nie są w stanie dostrzec.



„Elektra” – 2 lutego



Zabójczyni do wynajęcia Elektra próbuje chronić swoje dwa najnowsze cele - samotnego ojca i jego córkę - przed grupą zabójców.



„Animalia” – 2 lutego



Młoda kobieta zbliża się do końca ciąży, gdy nadprzyrodzone wydarzenia wywracają otaczający ją świat do góry nogami.



„Bańka” – 2 lutego



Kiedy szesnastolatka dowiaduje się, że jej matka ma romans z kobietą, jej życie się wywraca się do góry nogami i próbuje sabotować romans.



„Władca mrówek” – 2 lutego



Oparta na faktach historia artysty Aldo Braibantiego, który w 1968 roku trafił do więzienia z powodu ustawy antygejowskiej z czasów faszystowskich.



„Destrukcja” – 2 lutego



Jake Gyllenhaal w roli zrozpaczonego po śmierci żony bankiera inwestycyjnego, który postanawia zmienić swoje życie.



„Pohamuj entuzjazm”, sezon 12. – 5 lutego

Wielokrotnie nagradzany serial HBO, którego bohaterem jest neurotyczny milioner i producent telewizyjny – Larry David.



„Opowieści kanterberyjskie” – 5 lutego



Kontrowersyjny obraz na podstawie poematu Geoffreya Chaucera pod tym samym tytułem. Film składa się z ośmiu nowel ukazujących z wyjątkowym realizmem życie w czternastowiecznej Anglii.



„Tokyo Vice”, sezon 2. – 5 lutego



Drugi sezon serialu jest zainspirowany relacją amerykańskiego dziennikarza Jake’a Adelsteina. Zdjęcia powstawały w Tokio. Historia zabiera widzów głębiej w przestępczy półświatek miasta.



„Dekameron” – 5 lutego



Zmysłowa i pełna humoru adaptacja dziewięciu pikantnych nowel Giovanniego Boccaccia w reżyserii jednego z najwybitniejszych twórców włoskiego kina.



„Nazywali go Mostly Harmless” – 8 lutego



Szeryf hrabstwa Collier wie, że nie jest to zwyczajna sprawa, gdy w namiocie zostają znalezione zwłoki wychudzonego człowieka.



„Gdzieś w Queens” – 8 lutego



Kiedy licealista Sticks dostaje szansę gry w koszykówkę w college'u, jego ojciec Leo robi wszystko, aby spełnić marzenie syna.



„Space Oddity” – 9 lutego



Marzenie Alexa o wyprawie na Marsa wkrótce mają się spełnić, ale gdy szuka ubezpieczyciela, który umożliwiłby realizację wyprawy, spotyka dziewczynę.



„Obietnice” – 9 lutego



Clémence, nieustraszona burmistrzyni miasta pod Paryżem, kończy ostatnią kadencję, kiedy dostaje propozycję objęcia stanowiska ministerialnego.



„Jesteś tam, Boże? To ja, Margaret” – 9 lutego



11-letnia Margaret analizuje życie i dorastanie, przy pełnym miłości wsparciu matki i babci. Rachel McAdams i Kathy Bates w rolach głównych.



„Brutalny upał” – 9 lutego



Ludzkości zagraża fragment słońca lecący na Ziemię, a 18-letni chłopiec utknął w drodze do chaty przyjaciela w nieznanym małym miasteczku.



„Elle” – 9 lutego



Intrygujący film twórcy Nagiego instynktu. Rewelacyjna Isabelle Huppert w roli żelaznej bizneswoman, która zostaje zgwałcona w swoim własnym domu.



„Azyl” – 9 lutego



Kiedy trzech intruzów wdziera się do domu, kobieta i jej córka starają się za wszelką cenę ukryć.



„Jak wysadzić rurociąg” – 9 lutego



Film opowiada o grupie obcych sobie ludzi, którzy zebrali się w akcie protestu ekologicznego, próbując wysadzić rurociąg naftowy.



„Przeklęci nie płaczą” – 9 lutego



Fatima-Zahra i jej syn Selim walczą o przetrwanie w Maroku. Kiedy chłopak poznaje prawdę o swoim pochodzeniu, ich więź zostaje wystawiona na próbę.



„Amore na zawsze” – 15 lutego



Elizabeth nie jest zbyt zainteresowana współpracą z konsultantem, który ma jej pomóc utrzymać restaurację jej zmarłego, byłego męża.



„Niespokojni” – 15 lutego



Piękna i wzruszająca opowieść o wielkiej miłości, która połączyła nieuleczalnie chorą dziewczynę i zafascynowanego śmiercią chłopaka.



„Cała prawda o Jimie” – 15 lutego



