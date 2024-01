Nowości tego tygodnia na Netflix. Te seriale i filmy obejrzymy

Sprawdziliśmy, co w tym tygodniu dla swoich subskrybentów przygotowała platforma Netflix. Sprawdźcie nowości i poszukajcie czegoś dla siebie.

Nowości na Netflix w tygodniu 29 stycznia – 4 lutego

„Jack Whitehall: Settle Down” – wtorek



Jack Whitehall na scenie londyńskiej O2 Arena, mówi na psach, piciu, samotnym jedzeniu i decyzji o ustatkowaniu się i zostaniu ojcem.



„Baby Bandito” – środa



Życie zapalonego skatera Kevina zmienia się nieoczekiwanie, gdy chłopak zakochuje się w Génesis, uprzywilejowanej dziewczynie. Postanawia zaryzykować dla miłości i opracowuje śmiały zamysł kradzieży misternego planu groźnego gangu znanego jako Rzeźnicy, aby zdobyć miliony dolarów. Staje się przez to najbardziej poszukiwanym człowiekiem w kraju. Kevin i Génesis umykają przed obławą, ryzykując i łamiąc kolejne zasady, co tylko wzmacnia siłę łączącego ich uczucia, a kulminacyjnym momentem tej ucieczki jest ekscytująca podróż do Rzymu. Na podstawie napadu stulecia, który miał miejsce w Chile w 2014 roku.



„Jak Aleksander Wielki został bogiem” – środa



Wywiady z ekspertami i emocjonujące rekonstrukcje wydarzeń składają się na fascynujący dokument o życiu Aleksandra Wielkiego, który nade wszystko pragnął podbić świat.



„The Seven Deadly Sins: Four Knights of the Apocalypse”, cześć 1. – środa



Gdy nad spokojną Brytanię nadciąga widmo zagłady, chłopiec o czystym sercu wyrusza w podróż pełną odkryć – i zemsty.2 sty 2024



„Porozmawiajmy o Chu” – piątek



Najmłodsza córka, Chu Ai (Chan Tzu-hsuan), zajmuje się leczeniem woskiem, a dodatkowo prowadzi kanał edukacyjny o seksie. Jej życiową dewizą jest „kochaj się, a nie zakochuj”, co realizuje w praktyce przez przyjacielski układ bez zobowiązań z kumplem o imieniu Ping-ke (Kai Ko), który również sceptycznie podchodzi do miłości. Z kolei jej starsza siostra Chu-wei (Kimi Hsia) zmaga się z problemami z mężem Shi-chieh (Umin Boya), a brat, Yu-sen (JC Lin), utknąwszy w niestabilnym związku, zrywa z chłopakiem, z którym był związany wiele lat. Wszystko to jest pokłosiem napiętych stosunków łączących ich rodziców (w tych rolach Miao Ke-li i Hong Sheng-te). W serialu odkryjemy, czy Chu-ai odnajdzie wreszcie siebie, spełni marzenia i zbuduje wartościowy związek.



„Orion i Ciemność” – piątek



Orion na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie zwykłego ucznia szkoły podstawowej — jest skromny, nieśmiały i przeżywa swoje pierwsze rozterki miłosne. Jednak pod płaszczykiem zwyczajności skrywa się kłębek młodzieńczego niepokoju. Dręczy go irracjonalny lęk przed pszczołami, psami, oceanem, promieniowaniem telefonu komórkowego, morderczymi klaunami wychodzącymi z kanałów, a nawet upadkiem z klifu. Lecz spośród wszystkich lęków najbardziej doskwiera mu to, z czym musi mierzyć się co noc — mrok. Toteż gdy pewnego dnia odwiedza go ucieleśnienie jego największych obaw, mrok zabiera Oriona w szaleńczą podróż dookoła świata, aby udowodnić mu, że noc nie jest niczym strasznym. Nawiązując tę nietypową przyjaźń, chłopiec decyduje się zaakceptować nieznane i nie dopuścić, aby kierował nim strach. Tylko wtedy będzie mógł naprawdę cieszyć się życiem.



„Kevin sam w domu” – czwartek



Przez świąteczny pośpiech ośmioletni Kevin zostaje sam w domu na Boże Narodzenie.



„Kevin sam w Nowym Jorku” – czwartek



Kevin przypadkowo trafia do Nowego Jorku, gdzie spotyka złodziei, którzy chcieli kiedyś obrabować jego dom.



„Jesienni zabójcy” – czwartek



Nastolatek rozpoczyna własne dochodzenie dotyczące morderstwa kolegi w Waszyngtonie.



„Kraina Jane Austen” – czwartek



Mająca obsesję na punkcie "Dumy i uprzedzenia" Amerykanka wybiera się do parku poświęconego Jane Austen w poszukiwaniu idealnego mężczyzny.



„Dr House” – czwartek



Grupa lekarzy na czele z charyzmatycznym, acz aspołecznym doktorem House'em diagnozuje nietypowe choroby, niejednokrotnie ratując życie pacjentom.Czytaj też:

„Griselda” przyciągnie i rozczaruje tłumy. Recenzja serialuCzytaj też:

Zdrady, tajemnice i brak zaufania. Poznaliśmy uczestników 2. sezonu „Love Never Lies Polska”