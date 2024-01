Zdrady, tajemnice i brak zaufania. Poznaliśmy uczestników 2. sezonu „Love Never Lies Polska”

„Love Never Lies Polska” to polski program reality show w bibliotece serwisu Netflix, którego pierwszy sezon miał premierę w 2023 roku. W roli prowadzącej ponownie zobaczymy aktorkę i influencerkę Maję Bohosiewicz.

Sześć par wystawia swoją miłość na próbę, zamieszkując razem w willi, gdzie przez kilka tygodni ich prawdomówność sprawdzana jest przez nowoczesny wykrywacz kłamstw. Uczestnicy „Love Never Lies Polska” za każde kłamstwo stracą, a za mówienie prawdy otrzymają pieniądze. Program wygra para, która będzie ze sobą najbardziej szczera.

– Na planie aż buzowało od emocji! Ten sezon to kumulacja niesamowitej energii i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Historie tak osobiste i uniwersalne, że każdy będzie w stanie odnaleźć w nich swoje własne doświadczenia. Rozmawiając z uczestnikami, obserwując ich reakcje, samej trudno było mi zapanować nad emocjami, co tylko potwierdza siłę tego programu – mówi Maja Bohosiewicz o 2. sezonie.

Uczestnicy 2. sezonu „Love Never Lies Polska”

Na kilka dni przed premierą kolejnej części Netflix przedstawił fanom formatu nowych uczestników. Oto wszystko, co o nich wiemy.

Amanda i Kornel



Amanda (25) i Kornel (28) są razem od dziewięciu lat, a od dwóch są zaręczeni. Kornel pracuje za granicą przez co ich związek narażony jest na problemy, które mają pary żyjące na odległość. Zdecydowali się na udział w programie, żeby pokonać przeszkody, które napotykają oraz upewnić się w swoich uczuciach i wspólnych planach na przyszłość.



Bill i Sandra



Bill (20) i Sandra (21) są razem już dwa lata. Tworzą burzliwy związek, który sami określają jako rollercoaster, jednak obustronna miłość trzyma ich w ryzach. Zdecydowali się na udział w programie aby przepracować krzywdy zadane sobie w przeszłości.



Kamil i Paula



Kamil (28) i Paula (24) sami siebie określają jako dwa ogniste żywioły. W związku są od ponad pięciu lat. Ich relacja jest pełna emocji, potrafią spierać się nawet o najmniejsze szczegóły. Paula pragnie stabilizacji i założenia rodziny, ale Kamil nie jest pewien, czy obecny moment jest odpowiedni do tego, by się ustatkować.



Roksana i Marek



Roksana (19) i Marek (23) są razem od dwóch lat, jednak ostatnio napotykają trudności we wzajemnym kontakcie, a do ich codzienności zaczęły wkradać się tajemnice. Do programu zgłosili się z nadzieją na przepracowanie trudnych emocji, które pojawiły się podczas trwania związku oraz zrozumienia perspektywy drugiej połówki.



Karolina i Max



Maks (22) i Karolina (23) są ze sobą dwa lata. W ich relacji uczucie zaiskrzyło bardzo szybko i już po pół roku znajomości zdecydowali się na wspólne zamieszkanie. Początkową sielankę w związku przyćmiła proza codzienności i duże różnice w stylu bycia. Wierzą, że są sobie przeznaczeni, a udział w programie pomoże im przepracować problemy, które mają.



Paulina i Ania



Paulina (28) i Ania (35) miłość połączyła w dość nieoczekiwany sposób. Dla Pauliny to pierwszy poważny związek i pierwsza relacja z kobietą. Ania jest wrażliwą didżejką, która oczekuje od Pauliny otwartości i poważnego związku. Liczą na to, że udział w programie pomoże zbudować im odpowiednie fundamenty pod trwałą relację, która trwa już od kilkunastu miesięcy.

Pierwsza część sezonu 2. „Love Never Lies Polska” zadebiutuje na Netflix już 31 stycznia 2024. Druga wpadnie na platformę 7 lutego 2024 roku.

