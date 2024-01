TOP 10 seriali na Netflix w Polsce. Te tytuły masowo oglądamy

Zestawienie TOP 10 Netfliksa zmienia się z tygodnia na tydzień, w związku z dodawanymi do serwisu nowościami. Co teraz bije rekordy oglądalności? Ta lista może wam pomóc znaleźć dobry tytuł, na który warto będzie poświęcić wolny wieczór. Sprawdźcie, czy coś was zainteresuje.

10. „Powrót”



Czarna komedia, z Bartłomiejem Topą w roli głównej. Opowiada o zwykłym facecie, który zmarł na zawał serca ze stresu, a następnie... zmartwychwstał. Początkowo euforyczny, odkrywa, że jego śmiercią nikt się nie zmartwił, a jego dotychczasowe życie szybko trafiło na śmietnik. Zastanawia się, czy w ogóle się ujawnić. My zastanawiamy się, dlaczego akurat on zmartwychwstał. To opowieść o ludziach, którzy boją się zmienić swoje życie. Czyli o nas wszystkich. Scenariusz bazuje na marzeniu, żeby być kimś innym. Zaczął się od pytań w stylu: co by było, gdybym urodził się gdzie indziej, wygrał w totolotka, albo mógł zacząć wszystko od początku, dajmy na to dwadzieścia lat temu. No to proszę bardzo! Główny bohater Jan jest trochę warszawskim hrabią Monte Christo, który wraca do świata na swoich zasadach. Śmierć po prostu przemeblowała mu życie. Pytanie, co z tym zrobi?



9. „Safe”



Rok po śmierci żony Tom samotnie wychowuje dwie córki na pięknym strzeżonym osiedlu, w otoczeniu przyjaciół. Nawiązuje również znajomość, która może przerodzić się w coś poważniejszego. Jednak kiedy jego starsza córka znika w tajemniczych okolicznościach, Tom odkrywa, że tak naprawdę niewiele wie o najbliższych mu osobach, które skrywają mroczne sekrety — podobnie zresztą jak miejsce, w którym mieszka. Partnerzy, dzieci, kochankowie, rodzice, przyjaciele — czy ktokolwiek z nas może powiedzieć, że w pełni zna osoby, które kocha? A na ile inni znają Toma?

Gdy go poznajemy, ten chirurg dziecięcy i samotny ojciec jest nadal pogrążony w żałobie po śmierci swojej ukochanej żony, Rachel. Trudno mu sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nim wychowanie dwóch nastoletnich córek, w sytuacji gdy sam nie otrząsnął się jeszcze po osobistej tragedii. Stopniowo odkrywamy, że Tom odczuwa wyrzuty sumienia w związku z wydarzeniami, do jakich doszło w noc śmierci Rachel. Tajemnica z tym związana ostatecznie wyjdzie na jaw. Poznamy prawdę o tym, jak zginęła Rachel. Dowiemy się też, dlaczego Tom czuje się winny. Okaże się też, że córka Toma i Rachel, Jenny, skrywa pewien sekret związany z tamtą nocą. Ten sekret odsłania mroczne tajemnice, które mogą doprowadzić do rozłamu w wielu rodzinach, a nawet w całej społeczności. Jednak winy będą mogły zostać odkupione.



8. „Tajemnice polskich fortun”



Polska, lata 80. Ambitny dozorca ma dosyć biedowania, więc ucieka się do różnych kombinacji i oszustw, aby dobrze się ustawić w kraju przechodzącym wielkie zmiany.



7. „Chłopiec pochłania wszechświat”



Adaptacja kultowej australijskiej powieści Trenta Daltona „Chłopiec pochłania wszechświat” analizuje ważne życiowe momenty, w których chłopiec staje się mężczyzną, dobro igra ze złem, a codzienność zderza się z czymś niezwykłym.

Epicka opowieść o dorastaniu, której akcja rozgrywa się w Brisbane w latach 80. Magia i niewinność młodości zderzają się z brutalną rzeczywistością świata dorosłych. Zaginiony ojciec, niemy brat, wychodząca z uzależnienia matka, handlarz heroiną w roli ojczyma i notoryczny przestępca jako opiekun. Eli Bell próbuje tylko podążać za głosem serca. Bardzo chce się dowiedzieć, co to znaczy być dobrym człowiekiem, ale los stawia mu na drodze różne przeszkody.



6. „Berlin”



Tylko dwie rzeczy mogą sprawić, że zły dzień stanie się lepszy — miłość i duże pieniądze. To dzięki nim Berlin przeżywa swoje złote lata, nie wiedząc jeszcze, że jest chory i że kiedyś da się złapać jak szczur w pułapkę w hiszpańskiej mennicy. Przygotowuje właśnie jeden z najambitniejszych skoków w historii, planując ukraść klejnoty o wartości 44 mln. Do pomocy rekrutuje jeden z trzech gangów, z którym pracował już wcześniej.



5. „Kicia Kocia”



Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.



4. „1670”



Jest rok 1670. Jan, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski – najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów. Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego – na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków, nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy, córka sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje, jak zebrać większe plony w tym roku. W dodatku Rzeczpospolita szlachecka złośliwie akurat teraz chyli się ku upadkowi. Na szczęście opatrzność zawsze jest po stronie Polski, a postępowe myślenie Jana pozwoli mu wybrnąć z każdej sytuacji i sięgnąć po wieczną chwałę!



3. „Już mnie nie oszukasz”



Serial śledzi losy Mayi Stern (Michelle Keegan), która próbuje pogodzić się z brutalnym morderstwem swojego męża Joego (Richard Armitage). Jednak kiedy Maya instaluje kamerę, aby mieć oko na swoją córkę, przeżywa szok. W jej domu pojawia się bowiem mężczyzna, którego od razu rozpoznaje. To jej mąż, o którym myślała, że nie żyje…

Detektyw sierżant Sami Kierce (Adeel Akhtar) prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa Joego, zmagając się jednocześnie z własnymi sekretami. Siostrzenica i siostrzeniec Mayi — Abby i Daniel — próbują odkryć prawdę o morderstwie ich matki, do którego doszło kilka miesięcy wcześniej. Czy te dwie sprawy są ze sobą powiązane? „Fool Me Once” śledzi losy tych bohaterów i ich ekscytujące poszukiwania, które ujawnią szokujące tajemnice i zmienią ich życie na zawsze. W roli Judith Burkett, opiekuńczej matki Joe, Joanna Lumley.



2. „Yellowstone”



John Dutton musi stawić czoła przeszłości, rodzinie oraz politykom, aby obronić swoje rancho przed bezwzględnymi deweloperami. Na jego drodze stoją również rdzenni mieszkańcy rezerwatu i inni wrogowie, którzy chcą kontrolować jego ziemię.



1. „Forst”



Kiedy Tatry stają się areną brutalnych morderstw, komisarz Forst wkracza do akcji. Działając wbrew procedurom, z pomocą dziennikarki Olgi Szrebskiej, odkrywa spisek sięgający korzeniami II Wojny Światowej. Czytaj też:

