Kaitlyn Dever dołącza do obsady serialu „The Last of Us”. Zagra żołnierkę Abby

Aktorka Kaitlyn Dever wcieli się w rolę Abby, wykwalifikowanej żołnierki, której czarno – białe widzenie świata zostanie poddane prawdziwej próbie. „Wszystko może się zmienić, kiedy chcesz pomścić tych, których kiedyś kochałeś” – czytamy w komunikacie HBO Max.

– Proces poszukiwania obsady do drugiego sezonu naszego serialu nie różni się niczym od tego jak pracowaliśmy przy pierwszym sezonie. Szukamy światowej klasy aktorów, którzy najlepiej uosabiają charakter naszych bohaterów z materiału źródłowego. Nic nie liczy się bardziej niż talent. Jesteśmy zachwyceni, że taka uznana artystka dołączy do Pedra, Belli i do reszty naszej rodziny – powiedzieli Craig Mazin i Neil Druckman – twórcy, scenarzyści, reżyserzy i producenci wykonawczy „The Last of Us”.

Sukces serialu „The Last of Us”

Serial HBO Original jest oparty na znanej na całym świecie i cenionej przez graczy i krytyków grze wideo The Last of Us. Zadebiutował na platformie 16 stycznia 2023 roku i znalazł się na pierwszym miejscu wśród najchętniej oglądanych pozycji programych na platformie. Serial nagrodzonego Emmy twórcy „Czarnobyla” Craiga Mazina oraz autora uznanej gry wideo i jednego z prezesów Naughty Dog Neila Druckmanna to drugi największy debiut HBO, tuż za „Rodem smoka”, już po pierwszym tygodniu od premiery.

Historia przedstawiona w serialu rozgrywa się dwadzieścia lat po tym, jak współczesna cywilizacja została zniszczona. Joel, zaprawiony w bojach ocalały, zostaje zatrudniony do przemytu z opresyjnej strefy kwarantanny 14-letniej dziewczynki, Ellie. To, co oznacza się jako niewielkie zadanie, wkrótce staje się brutalną, łamiącą serce podróżą po Stanach Zjednoczonych. Wyprawą, w której by przetrwać, mogą polegać wyłącznie na sobie nawzajem. Główne role w serialu grają Pedro Pascal i Bella Ramsey.

