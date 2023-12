Powstał miniserial „Ted”, prequel popularnej serii filmów. Zobaczcie zwiastun!

Akcja serialu, poprzedzająca wydarzenia przedstawione w serii filmów, rozgrywa się w 1993 roku, kiedy chwila największej sławy misia Teda właśnie przemija.

Ted wraca do domu we Framingham w Massachusetts, gdzie mieszka ze swoim najlepszym przyjacielem, 16-letnim Johnem Bennettem (Max Burkholder), jego rodzicami – Mattym i Susan (Scott Grimes i Alanna Ubach) – i kuzynką Blaire (Giorgia Whigham). Ted wprawdzie nie ma dobrego wpływu na Johna, ale jest jego wiernym kumplem, który w imię przyjaźni jest gotów zrobić naprawdę wiele.

Twórcy o serialu „Ted”

„Choć akcja serialu rozgrywa się w latach 90., przekazuje on ponadczasową prawdę – bycie 16-latkiem jest do bani. Jedyne, co pozwala przetrwać ten trudny czas, to prawdziwy przyjaciel – nawet jeśli jest to magiczny miś o niewyparzonym języku i wielkim zamiłowaniu do narkotyków” – opisują serial jego twórcy Seth MacFarlane (pełniący obowiązki producenta wykonawczego, scenarzysty, reżysera oraz showrunnera), Paul Corrigan i Brad Walsh (pełniący obowiązki producentów wykonawczych, scenarzystów i showrunnerów).

„Wszyscy trzej w latach 90. byliśmy nastolatkami z Bostonu i okolic, gdzie toczy się akcja serialu, więc przedstawione tu historie są nam bardzo bliskie. Zafundowaliśmy naszym bohaterom doświadczenia i upokorzenia, jakie sami przeżyliśmy. Wiele rzeczy też wymyśliliśmy (scenariusz musi mieć wiele stron, a prawdziwe życie jest zazwyczaj nudne)” – dodają.

Zobaczcie pierwszy zwiastun nadchodzącej serii:

Serial „Ted” liczy 7 odcinków i będzie dostępny wyłącznie w SkyShowtime od 22 lutego 2024 roku. W dniu premiery w serwisie pojawią się pierwsze trzy odcinki serialu, kolejne będą dostępne co tydzień.



Czytaj też:

HBO Max ogłosiło nowości na styczeń 2024. Kultowy „Detektyw” powraca!Czytaj też:

Co nowego na Disney+ w styczniu 2024 roku? Lista premier ogłoszona!