Co teraz najchętniej oglądają Polacy na Netflix? TOP 10 seriali

Przygotowaliśmy dla was listę 10 najczęściej wybieranych seriali na platformie Netflix. Jaki tytuł króluje na liście? Możemy już zdradzić, że to polska produkcja!

Najpopularniejsze seriale na Netflix w Polsce

10. „Potwór z Gyeongseongu”



Wiosną 1945 roku w tajemniczym szpitalu Ongseong w Gyeongseong bogaty przedsiębiorca i policyjna tajniaczka walczą o przetrwanie, broniąc się przed potworami zrodzonymi z ludzkiej chciwości.



9. „Moje życie z Walterami”



Wzruszająca historia o dorastaniu, której bohaterką jest piętnastoletnia mieszkanka Manhattanu Jackie Howard osierocona w wyniku tragicznego wypadku. Dziewczyna porzuca swoje uprzywilejowane życie w Nowym Jorku i przeprowadza się do stanu Kolorado, aby zamieszkać z Katherine, swoją nową opiekunką i najlepszą przyjaciółką matki, która wraz z mężem George’em wychowuje dziesięcioro dzieci. Oswajając się stopniowo z nowym i chaotycznym wiejskim życiem, Jackie chce zrealizować swoje marzenie o dostaniu się na uczelnię Princeton. Sprawę utrudniają uczucia, jakimi darzy dwóch bardzo różnych braci Walterów: godnego zaufania kujona Alexa oraz tajemniczego i niepoukładanego Cole’a. Napięcia i uczucia, które Jackie próbuje wyprzeć, mogą pokrzyżować jej plany. Czy dziewczynie uda się pozostać wierną sobie i jednocześnie znaleźć miłość?



8. „The Crown”



Związek księżnej Diany i Dodiego Fayeda rozkwita. Jednak nieszczęsna podróż samochodem ma druzgocące konsekwencje. Książę William próbuje wrócić do życia w Eaton po śmierci matki, a rodzina królewska musi zmierzyć się z reakcją opinii publicznej. Zbliżający się Złoty Jubileusz skłania królową do refleksji nad przyszłością monarchii w związku ze ślubem Karola i Camilli oraz związkiem Williama i Kate, który zapowiada się niczym opowieść z bajki.



7. „Morderczynie”



Karolina to młoda i ambitna policjantka, która usiłuje odnaleźć zaginionego ojca. Podczas pozornie błahej interwencji Karolina trafia na ofiarę morderstwa. Wkrótce sprawa zaginięcia ojca przybiera nieoczekiwany obrót.



6. „Opiekun moich dzieci”



Jimena próbuje prowadzić uporządkowane życie. Ale z trójką dzieci, wyścigiem o fotel prezesa firmy i problemami z (prawie) byłym mężem ma pełne ręce roboty. Niespodziewanie okazuje się, że przypadkiem spotkany uroczy farmer Gaby jest świetnym opiekunem jej dzieci. W dodatku — równie nieoczekiwanie — Gabriel i Jimena zakochują się w sobie, nie zważając na stereotypy dotyczące ról płci.



5. „Zołza”



Znana producenta Anna Sobańska umie zarządzać ludźmi jak nikt inny. Kiedy jednak los stawia pułapki na jej drodze, kobietę czeka niezwykły egzamin z życia.



4. „Kicia Kocia”



Odważna, ciekawska kotka wyrusza razem z przyjaciółmi na spotkanie przygody i odkrywa otaczający ją barwny świat, ucząc się przy tym ważnych rzeczy.



3. „Powrót”



Historia zwykłego faceta, Jana Starosteckiego, która zaczyna się od nagłej śmierci i jeszcze bardziej zaskakującego zmartwychwstania.



2. „Tajemnice polskich fortun”



W czasach, gdy półki sklepowe w Polsce świeciły pustkami, a ulice po brzegi wypełnione były ponurą szarzyzną, byli tacy, którzy znaleźli sposób na budowanie wielkich fortun i kolorowe życie. Niektórzy zarabiali wtedy więcej niż Escobar na kokainie. Lata 80. to była dla nich złota era. Jak działali w kraju, w którym niemal wszystko było zakazane? Jak dorobili się w czasach kryzysu? Na jakich przekrętach zbijali majątki? Z czyją pomocą przelewali miliony dolarów z państwowych pieniędzy do prywatnych kieszeni? Kto tak naprawdę pociągał za sznurki? Sekrety skrywane przez lata, ludzkie słabości, zdradzone obietnice, sprzedane ideały. O tym wszystkim opowiada serial.



1. „1670”



Jest rok 1670. Jan, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski – najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów.

Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego: na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków, nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy, córka sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje, jak zebrać większe plony w tym roku... W dodatku Rzeczpospolita szlachecka złośliwie akurat teraz chyli się ku upadkowi. Na szczęście opatrzność zawsze jest po stronie Polski, a postępowe myślenie Jana pozwoli mu wybrnąć z każdej sytuacji i sięgnąć po wieczną chwałę! Czytaj też:

