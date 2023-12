Netflix ogłosił nowości na styczeń 2024. Będzie co oglądać!

Karnawał styczniowych nowości na Netflix uświetni Sofia Vergara w nowej serii współtwórców „Narcos” i „Narcos: Meksyk” inspirowanej historią Griseldy – narkotykowej baronki, której bał się sam Pablo Escobar. Dreszczu emocji dostarczy również Borys Szyc wcielający się w rolę detektywa w serialu „Forst”. Razem z bohaterami „Skoku w przestworzach” będziemy świadkami zaplanowanej akcji szajki złodziejskiej, a w filmie „Śnieżne Bractwo” cofniemy się do 1972 roku, aby poznać historię pasażerów urugwajskiego samolotu, który rozbił się w samym sercu Andów.

Fani reality show będą mogli poznać losy nowych uczestników programu „Miłość jest ślepa: Szwecja”. Początek roku to również czas powrotu serialu, który podbił serca fanów tenisa – „Break Point” w 2. sezonie potowarzyszy znanym sportowcom w ich drodze po zwycięstwo. Na ekranie pojawi się między innymi Iga Świątek!

Nowości na Netflix w styczniu 2024 roku

„Griselda” – 25 stycznia



Serial osadzony w latach 70. i 80. ubiegłego wieku w Miami, inspirowany życiem przebiegłej i ambitnej Griseldy Blanco, która stworzyła jeden z najbardziej dochodowych karteli w historii. Blanco charakteryzowała się zabójczą mieszanką uroku osobistego i niespodziewanej gwałtowności, dzięki czemu była w stanie odnaleźć się zarówno w sprawach rodzinnych, jak i w biznesie, co zapewniło jej przydomek „matki chrzestnej”.

Producentką wykonawczą miniserialu dramatycznego „Griselda” i odtwórczynią roli tytułowej jest Sofia Vergara. Jego twórcą jest Eric Newman, showrunner „Narcos” i „Narcos: Meksyk”.

Pierwszy sezon liczy 6 odcinków.



„Już mnie nie oszukasz” – 1 stycznia



Serial śledzi losy Mayi Stern (Michelle Keegan), która próbuje pogodzić się z brutalnym morderstwem swojego męża Joego (Richard Armitage). Jednak kiedy Maya instaluje kamerę, aby mieć oko na swoją córkę, przeżywa szok. W jej domu pojawia się bowiem mężczyzna, którego od razu rozpoznaje. To jej mąż, o którym myślała, że nie żyje…

Detektyw sierżant Sami Kierce (Adeel Akhtar) prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa Joego, zmagając się jednocześnie z własnymi sekretami. Siostrzenica i siostrzeniec Mayi — Abby i Daniel — próbują odkryć prawdę o morderstwie ich matki, do którego doszło kilka miesięcy wcześniej. Czy te dwie sprawy są ze sobą powiązane? „Fool Me Once” śledzi losy tych bohaterów i ich ekscytujące poszukiwania, które ujawnią szokujące tajemnice i zmienią ich życie na zawsze. W roli Judith Burkett, opiekuńczej matki Joe, Joanna Lumley.

Pierwszy sezon składa się z 8 odcinków.



„Bracia Sun” – 4 stycznia



Po zamachu na bossa potężnej tajwańskiej triady jego najstarszy syn, legendarny zabójca Charles „Chairleg” Sun (Justin Chien) udaje się do Los Angeles, aby chronić swoją matkę, Eileen (Michelle Yeoh), i młodszego brata, Bruce’a (Sam Song Li), który do tej pory był zupełnie nieświadomy prawdy o swojej rodzinie.

W obliczu zaciętej walki o przestępczą dominację w Tajpej Charles, Bruce i ich matka muszą naprawić nadszarpnięte rozłąką relacje i poznać prawdziwe znaczenie braterstwo i rodziny, aby uniknąć śmierci z rąk jednego z wielu wrogów. Pełen humoru i zwrotów akcji serial „Bracia Sun” jest dziełem Brada Falchuka i Byrona Wu.

Pierwszy sezon serialu liczy 8 odcinków.



„Forst” – 11 stycznia

Najnowszy serial Netfliksa, zapowiadany już na początku roku, powstał na motywach powieści „Ekspozycja" i „Przewieszenie" Remigiusza Mroza, który również pojawi się na ekranie, wcielając się w jedną z postaci. Reżyserem jest Daniel Jaroszek, laureat Nagrody Publiczności na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz czterech Orłów –Polskich Nagród Filmowych, za swój pełnometrażowy debiut „Johnny”.



„Kiedy Tatry stają się areną brutalnych morderstw, komisarz Forst wkracza do akcji. Działając wbrew procedurom, z pomocą dziennikarki Olgi Szrebskiej, odkrywa spisek sięgający korzeniami II Wojny Światowej” – czytamy w opisie serialu.

W tytułowej roli charyzmatycznego komisarza Wiktora Forsta zobaczymy Borysa Szyca. Wspierającą go w śledztwie dziennikarkę Olgę Szrebską zagra Zuzanna Saporznikow, nieustępliwą prokurator Dominikę Wadryś-Hansen – Kamilla Baar, a Andrzej Bienias wcieli się w inspektora zakopiańskiej policji Edmunda Osicę.





„Miłość jest ślepa: Szwecja” – 12 stycznia



W programie „Miłość jest ślepa” single i singielki szukają kogoś, kto pokocha ich za charakter i zdecyduje się wziąć z nimi ślub, nie wiedząc, jak wyglądają. Przez najbliższe cztery tygodnie zamieszkają razem, zaplanują ślub i spróbują do więzi emocjonalnej dołączyć tę fizyczną. Czy kiedy nadejdzie dzień ślubu, zdecydują się związać na zawsze z osobą, w której się zakochali, nie znając jej wyglądu? Czy może fizyczność i inne okoliczności przedefiniują ich związek?



„Porady różowej brygady”, sezon 8. – 24 stycznia



Różowa Brygada powraca do Nowego Orleanu, by wnieść trochę świeżości do stylu i życia uczestników, a przy okazji ponownie wzruszyć i zaskoczyć widzów.



„Skok w przestworzach” – 12 stycznia



Międzynarodowa ekipa złodziei pod wodzą Cyrusa Whitakera (Kevin Hart) zamierza ukraść 500 milionów dolarów w złocie z samolotu pasażerskiego lecącego 12 000 metrów nad ziemią.



„60 minut” – 19 stycznia



Zawodnik MMA Octavio (Emilio Sakraya) ma tylko 60 minut, aby dotrzeć na urodziny córki — jeśli mu się nie uda, może na zawsze utracić prawo do opieki nad nią. Lecz gdy nie stawia się na walkę, aby zdążyć, niebezpieczni przestępcy ruszają w pościg za nim przez całe miasto.



„Will” – 31 stycznia



Dwóch młodych policjantów stoi nad wyborem współpracy lub działania w ruchu oporu, przemierzając okupowaną przez nazistów Antwerpię podczas II wojny światowej.



„Śnieżne Bractwo” – 4 stycznia



W 1972 roku lot 571 Urugwajskich Sił Powietrznych, wyczarterowany przez drużynę rugby na przelot do Chile, rozbił się na lodowcu w samym sercu Andów. Tylko 29 z 45 pasażerów przeżyło katastrofę. W najbardziej nieprzyjaznym środowisku na Ziemi musieli uciekać się do ekstremalnych środków, aby pozostać przy życiu.



„Break Point”, sezon 2. – 10 stycznia



Serial twórców „Formula 1: Jazda o życie”, który opowiada o doborowych tenisistach i tenisistkach, uczestniczących w wyczerpujących turniejach wielkoszlemowych i innych organizowanych na całym świecie zawodach, a także o ich życiu na korcie i poza nim. Tych sportowców łączy wspólne marzenie — chwycić w ręce puchar i zostać numerem jeden. Ponieważ właśnie teraz część legend tenisa zbliża się do kresu swojej kariery, to nowe pokolenie dostaje szansę, aby zabłysnąć w świetle reflektorów.

„Break Point” to rozgrywająca się na przestrzeni jednego roku szczera i kameralna opowieść właśnie o tych zawodnikach, którzy biorą udział w turniejach z serii ATP i WTA Tour. Widzowie będą mieli wyjątkową okazję zajrzeć za kulisy pełnego napięcia życia jednych z najlepszych tenisistów i tenisistek na świecie — od niebezpiecznych kontuzji i załamań emocjonalnych po wielkie zwycięstwa i chwile prywatności z dala od kortu.



„Jesteś tym, co jesz: Bliźniaczy eksperyment” – 1 stycznia



Bliźnięta jednojajowe przez 8 tygodni stosują różne diety i style życia w ramach eksperymentu badającego wpływ określonych pokarmów na ludzki organizm.



„Love me or leave me. Kochaj albo rzuć” – 2 stycznia



Osiem par z różnym stażem w związku poddaje się wyzwaniom, warsztatom z ekspertami i konfrontacjom z tematami związkowymi po to, aby wygrać 100 tysięcy złotych.



„Viki Gabor” – 2 stycznia



Dokument o 15-letniej dziewczynie, która dzięki pasji i talentowi przekształciła się w idolkę pokolenia Z.



„Liczba doskonala” – 11 stycznia



Joachim spotyka młodego geniusza matematycznego, Davida, i razem starają się zrozumieć, jak pogodzić intelekt z wiarą w miłość.



„Kryptoprzekręt” – 1 stycznia



Ray Trapani już jako mały chłopiec chciał zostać przestępcą. Gdy w 2017 roku cały świat ogarnęła gorączka bitcoinów, oszuści odkryli kryptowalutowe eldorado. Kiedy więc przyjaciel Raya przedstawił mu pomysł stworzenia karty debetowej do obsługi kryptowalut, Trapani nie wahał się ani chwili. Był tylko jeden problem — nie miał pojęcia, jak to zrobić. Jednak dzięki fałszywym profilom na LinkedIn, opłaconym rekomendacjom celebrytów i nienasyconemu pragnieniu społeczności internetowej, aby „szybko się wzbogacić”, Centra Tech wkrótce pozyskiwała miliony dolarów dziennie. Czy to miało szansę się udać? Nie. Ale czy się udało? Być może.

W tym pełnym wartkiej akcji dokumencie w reżyserii Bryana Storkela (producenta „Legendy o kokainowej wyspie” i reżysera filmu „PEZ-tępca. Wyjęty spod prawa”) Ray opowiada o swoich wzlotach i upadkach podczas tej dramatycznej podróży. Swoją wersję wydarzeń przedstawiają też członkowie jego rodziny, byli przyjaciele i dziennikarz, który zdemaskował Centra Tech jako pierwszy głośny przypadek oszustwa w erze kryptowalut.



„W żałobie w drogę” – 5 stycznia



Marc (Dan Levy) żył sobie spokojnie w cieniu swojego charyzmatycznego męża Olivera (Luke Evans). Jednak gdy Oliver niespodziewanie umiera, życie Marka rozpada się na kawałki, co skłania go do wspólnej podróży do Paryża z dwójką przyjaciół — Sophie (Ruth Negga) i Thomasem (Himesh Patel). Podczas wyprawy na jaw wychodzą niewygodne fakty, z którymi każde z nich musi się zmierzyć.

„W żałobie w drogę” to dla Levy’ego debiut w roli reżysera i scenarzysty filmowego. Jest też jego producentem w ramach współpracy z Not a Real Production Company, do spółki z Sister Pictures.



„Zaufanie: Gra chciwości” – 10 stycznia



Jedenaścioro nieznajomych dostaje ćwierć miliona dolarów do równego podziału. Czy odbiorą należny im udział? Czy może pokusa zdobycia większej kwoty skłoni ich do zagłosowania za usunięciem innych, by zatrzymać więcej dla siebie? To będzie prawdziwy sprawdzian natury ludzkiej, bo chciwość i nieufność potrafią zniszczyć nawet najsilniejszą przyjaźń. W tej grze każdy zaczyna jako zwycięzca i każdy może odejść jako zwycięzca — o ile tylko postanowi podzielić się z innymi.



„Chłopiec pochłania wszechświat” – 10 stycznia



Epicka opowieść o dorastaniu, której akcja rozgrywa się w Brisbane w latach 80. Magia i niewinność młodości zderzają się z brutalną rzeczywistością świata dorosłych. Zaginiony ojciec, niemy brat, wychodząca z uzależnienia matka, handlarz heroiną w roli ojczyma i notoryczny przestępca jako opiekun. Eli Bell próbuje tylko podążać za głosem serca. Bardzo chce się dowiedzieć, co to znaczy być dobrym człowiekiem, ale los stawia mu na drodze różne przeszkody.

Adaptacja kultowej australijskiej powieści Trenta Daltona „Chłopiec pochłania wszechświat” analizuje ważne życiowe momenty, w których chłopiec staje się mężczyzną, dobro igra ze złem, a codzienność zderza się z czymś niezwykłym.

Serial liczy 7 odcinków.



„Władcy wszechświata: Rewolucja” – 25 stycznia



Technologia ściera się z magią, a He-Man i bohaterscy wojownicy mierzą się z siłami Szkieletora i jeszcze większym zagrożeniem we „Władcach Wszechświata: Rewolucji” — kolejnym epickim rozdziale bitwy o Zamek Posępny Czerep. Gdy książę Adam zmaga się z nowymi obowiązkami i tym, co oznaczają dla niego jako He-Mana, zmechanizowany Szkieletor, uzbrojony w moc matki, atakuje serce Eterni. Adam musi wybierać pomiędzy berłem a mieczem i między życiem króla a mistrza! Nowa czarodziejka Teela szuka sekretu Wężowej Magii we mgle cytadeli, aby odbudować magiczne królestwo i pomóc He-Manowi powstrzymać największe zagrożenie, przed jakim kiedykolwiek stanęła Eternia — powrotem despoty Hordaka, bezwzględnego przywódcy Imperium Hordy!



„Umma” – 10 stycznia



Amanda wraz z córką prowadzi uporządkowane życie na amerykańskiej farmie. Spokój ten burzy nadejście skremowanych szczątków jej matki.



„Halloween zabija” – 24 stycznia



Laurie wierzy, że pokonała swojego prześladowcę. Okazuje się jednak, że jej gehenna wcale się nie skończyła.



„Kolacja” – 24 stycznia



Dwaj bracia z żonami umawiają się na wspólną kolację. Powodem spotkania są problemy dotyczące ich synów.Czytaj też:

